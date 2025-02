Soy un usuario avanzado de Mac. Estos cinco consejos te convertirán en uno también.

“

Una de las grandes ventajas de Mac es que está prácticamente listo para funcionar directamente desde la caja. Sí, macOS te guía a través de unos pocos pasos para configurar tu nueva máquina, pero después de eso, puedes ponerte a trabajar. Y eso es probablemente lo que hace la mayoría de las personas, ajustando la configuración de macOS solo cuando es absolutamente necesario y utilizando los accesorios que vinieron con el Mac.

Sin embargo, si no pasas algo de tiempo conociéndolo, no estás aprovechando al máximo tu Mac. Desde los puntos de contacto vitales como tu ratón y teclado, hasta destapar la pulida apariencia de macOS para ajustar la configuración y hacer modificaciones ocultas, no estás lejos de convertirte en un usuario avanzado.

Aquí tienes cinco cosas que puedes hacer que mejorarán inmediatamente tu experiencia con Mac. Estas van desde accesorios hasta ajustes y trucos que mejorarán la usabilidad. También encontrarás que estás trabajando de manera más eficiente, ahorrando tiempo y siendo más productivo.

1. Desecha los accesorios de Apple

Los únicos Mac que incluyen un teclado y ratón son el iMac y el Mac Pro. Independientemente de qué Mac estés comprando, cuando compras directamente en Apple, las únicas opciones que tienes son el Magic Mouse y el Magic Keyboard de Apple.

El Magic Mouse luce bien, pero puedes encontrar un ratón de terceros que sea más útil.

Thiago Trevisan

El Magic Mouse tiene una serie de atributos desafortunados que lo hacen menos que ideal. Su puerto de carga está en la parte inferior, por lo que no puedes usarlo mientras se carga. Además, no es el mejor ergonómicamente ni el más receptivo técnicamente. A menudo se experimentan retrasos y otros comportamientos peculiares.

Es mejor optar por un ratón de terceros. Un favorito popular es el Logitech MX Master 3S, que viene en gris y blanco. Funciona a través de Bluetooth, pero el dongle USB inalámbrico ofrece una mejor conectividad (si puedes sacrificarte un puerto USB). Ten en cuenta que la versión con marca de Mac no incluye este dongle, así que busca la versión de PC que sí lo incluye. Funciona perfectamente bien en un Mac ya que es el mismo ratón.

El mundo de los ratones es vasto y encontrarás muchas otras opciones. Los ratones destinados para juegos a menudo funcionan maravillosamente en Mac y tienen una excelente ergonomía. A menudo están afinados para precisión, tactilidad y capacidad de respuesta. Algunos, como Logitech, incluso ofrecen software para Mac para que puedas configurar tu ratón como desees.

Algunas marcas, como Razer, funcionan directamente pero no permiten ajustes adicionales ya que no ofrecen software para Mac para la personalización. Aplicaciones de terceros, como Mac Mouse Fix, pueden ayudarte a recuperar algo de ese control. Mapear botones clave como retroceso, avance e incluso Control de Misión puede hacer que tu flujo de trabajo sea más fluido. También tenemos algunos consejos para sacar el máximo provecho del segundo botón en un ratón.

Si eres usuario de MacBook Pro y amas el panel táctil, considera adquirir un Magic Trackpad para uso de escritorio. Incluso puedes utilizarlo junto con un ratón. Los editores de video a menudo utilizan ambos para maximizar la flexibilidad de la precisión del ratón y las capacidades de desplazamiento del Magic Trackpad.

Los teclados son una historia similar a la de los ratones: la elección es abundante. El Magic Keyboard tiene Touch ID y funciona perfectamente con el Mac, pero su tacto superficial al escribir es insuficiente. Renuncias a algo de conveniencia con teclados de terceros, pero ganas una experiencia de escritura más satisfactoria.

Los teclados mecánicos han sido muy populares últimamente, y muchos funcionan de maravilla con Mac. El Keychron Q5 Max, por ejemplo, ofrece teclas Mac, Bluetooth y una sensación táctil suave y agradable. Glorious ofrece productos como el GMMK Pro que tiene teclas Mac y una experiencia personalizable. Logitech también fabrica el MX Keys S para Mac, que se combina perfectamente con su ratón MX 3S. Muchos teclados tendrán un interruptor de palanca para pasar de PC a Mac, para que las teclas funcionen como esperas.

Otros accesorios para mejorar tu configuración incluyen un buen par de altavoces. Si bien algunos monitores los tienen incorporados, los altavoces externos separados ofrecen una experiencia de audio mucho mejor. Los Harman Kardon Sound Sticks, diseñados famosamente por Jonny Ives, todavía existen y suenan genial. El Creative Pebble X puede mejorar tu sonido sin mucho desorden de cables.

2. Agrega una segunda pantalla

El MacBook Pro tiene una pantalla Retina magnífica, pero aún se limita a solo 16 pulgadas. Un iMac tiene 24 pulgadas, pero en un flujo de trabajo de producción, la pantalla puede sentirse restrictiva. Un monitor más grande o múltiples pantallas pueden mejorar significativamente tu flujo de trabajo.

El Apple 5K Studio Display se combina maravillosamente con el Mac y tiene un precio mucho más bajo que el Apple Pro Display XDR. También añade la capacidad de cargar el MacBook y conectar el monitor mediante un solo cable Thunderbolt. El Apple Studio Display cuenta con un excelente sistema de altavoces y, con su cámara integrada, también puede minimizar el número de dispositivos que necesitarías para una configuración de teleconferencias.

Si estás pensando en obtener un monitor, no tiene por qué ser uno de Apple. Los Mac pueden soportar monitores de alta frecuencia de actualización a resoluciones de 4K e incluso 6K a 60Hz. Solo la resolución aumentada de algunas opciones puede ser beneficiosa para tu flujo de trabajo, abriendo más píxeles en pantalla para tu escritorio.

Si pasar de una pantalla de 16 pulgadas a, por ejemplo, una de 27 pulgadas no es suficiente para potenciar tu flujo de trabajo, considera aumentar el número de monitores. Con una configuración de dos monitores, el principal puede servir para las actividades que necesitas hacer directamente. Esto incluirá escribir, navegar por la web, trabajar con Final Cut Pro, etc. El segundo monitor puede servir para mostrar información más estática que sea accesible con solo un vistazo.

A mí me gusta usarlo para Mail o iMessage, así puedo mirar rápidamente los mensajes entrantes. Una tercera pantalla abre aún más posibilidades: la tercera pantalla puede servir como otro lugar estático para cosas a las que haces referencia a lo largo del día. También puede ser donde mantienes abierto Finder para mover archivos entre todas las pantallas, o incluso tener un video reproduciéndose sin necesidad de minimizar otras aplicaciones. El Mac también puede soportar una pantalla ultrapanorámica, algunas de las cuales vienen con carga USB-C para tu MacBook.

Si deseas agregar monitores adicionales, debes comprender cuántos monitores puede soportar tu Mac. Tenemos una guía para conectar dos o más monitores externos en Mac M-series, pero la idea básica es que cuanto más potente sea el chip, más pantallas podrá manejar.

Si no tienes espacio o presupuesto para múltiples monitores, también hay otras soluciones. Los usuarios de MacBook Air y Pro pueden usar su portátil como una segunda pantalla cuando están conectados a un monitor externo. El iPad Pro también puede servir como una segunda pantalla, con continuidad haciendo que la experiencia sea perfecta. La continuidad funciona en todos tus dispositivos Apple, como iPhone, Watch e iPad. Incluso puedes usar tu iPhone como webcam para videoconferencias. El control universal te permite usar el mismo ratón y teclado directamente en tu Mac e iPad simultáneamente, duplicando su utilidad como segunda pantalla.

Convertirse en un usuario avanzado de Mac también implica aprovechar al máximo macOS. Apple incorpora herramientas formidables dentro del sistema operativo Mac para hacer tu flujo de trabajo más fácil y rápido.

Los atajos de teclado más simples pueden hacer que tus tareas diarias se realicen con mayor fluidez. Por ejemplo, presionar Command + Barra espaciadora te permite acceder rápidamente a la Búsqueda de Spotlight. Un atajo de Control de Misión puede asignarse tanto a tu teclado como a un botón de tu ratón. Es, con mucho, la forma más fácil de moverte por macOS con muchas aplicaciones abiertas.

Los widgets, especialmente cuando se combinan con pantallas grandes o múltiples, pueden mantener la información a mano cuando la necesites. Todo, desde acciones, noticias y clima, puede personalizarse y ahorrarte tiempo al abrir aplicaciones. Por ejemplo, un widget que muestre el estado de la batería de un dispositivo Apple conectado puede ser de gran ayuda: tus AirPods pueden necesitar una carga, por ejemplo. Es una forma sencilla de evitar una sorpresa menos a lo largo de tu día.

Ocultar tu Dock también puede ser una forma inteligente de liberar espacio en pantalla. Si utilizas múltiples pantallas, simplemente pasar el puntero del ratón cerca de la parte inferior de la pantalla moverá el dock a ese monitor. También puedes mostrar y ocultar automáticamente el dock, yendo a la configuración de tu Mac bajo Escritorio y Dock.

4. Amplía tus opciones de almacenamiento

En las configuraciones estándar más asequibles, los Mac típicamente vienen con tamaños de almacenamiento interno escasos. Es posible que tengas que desembolsar más dinero por actualizaciones costosas.

Sin embargo, puedes utilizar los puertos Thunderbolt/USB-C del Mac para conectar un dispositivo de almacenamiento externo. Con un MacBook, querrás usar las unidades externas para archivos que no necesitas necesariamente todo el tiempo, a menos que vayas a utilizar una unidad externa portátil y la lleves junto con tu Mac.

También puedes utilizar una unidad externa para Time Machine, la utilidad de macOS que puede realizar copias de seguridad automáticas de tu Mac. Si necesitas recuperar un archivo, es fácil retroceder a una cierta fecha, encontrarlo y recuperarlo. Time Machine es útil si trabajas con archivos grandes que son demasiado voluminosos para copias de seguridad en la nube con frecuencia, como archivos de video.

Administrar las unidades externas en Mac ha sido bastante sencillo, con Disk Utility sirviendo como tu centro de control para formatear unidades, particionarlas, y montar/desmontarlas desde el Escritorio.

¿No quieres usar una unidad externa? Puedes usar iCloud para integrarse sin problemas con tu Mac si sincronizas la carpeta de Escritorio y Documentos. Cualquier cosa que coloques en estas áreas irá automáticamente a iCloud y será visible en otros dispositivos. De igual manera, activa la configuración para acceder a los datos de iCloud en la web, para tener acceso en cualquier lugar. La copia de seguridad de iCloud también funciona perfectamente con el Mac y no necesitarás añadir almacenamiento externo. Tiene un costo adicional y estará limitado por tu conexión a Internet si necesitas mover archivos grandes con frecuencia.

Si decides añadir una unidad externa, e incluso si no lo haces, es posible que quieras emparejar tu Mac con un buen dock Thunderbolt para proporcionar más puertos. Además de comodidades como ranuras para tarjetas SD, los docks Thunderbolt también pueden ofrecerte una variedad de puertos USB-A y Thunderbolt. Esto puede ser especialmente útil para aquellos que utilizan un portátil como una estación de trabajo. También pueden cargar y proporcionar funcionalidad de visualización, entre otras cosas. CalDigit hace el maravilloso TS4 Thunderbolt Dock, con muchos puertos adicionales. OWC también tiene opciones para ofrecer. Algunos docks, como el Sonnet Echo 20, incluso pueden contener un SSD NVME para una utilidad adicional. Echa un vistazo a nuestra guía de los mejores docks Thunderbolt/USB.

Un dock proporciona los puertos que faltan en tu Mac.

Thiago Trevisan

5. Acepta los cambios de Apple

Esto es algo que muchos veteranos de Mac pueden perder de vista. Ser un usuario de Mac avanzado implica abrazar los cambios en el ecosistema de Mac. Por supuesto, los propietarios del Mac Pro de 2013 pueden tener algunas notas desagradables sobre algunos cambios, pero generalmente las cosas mejoran con el tiempo.

Un ejemplo de vanguardia es el Apple Vision Pro. Si bien es costoso y tiene casos de uso algo limitados, hay usuarios avanzados que lo han combinado maravillosamente con su Mac. Puede ampliar significativamente tu experiencia de escritorio, especialmente con el próximo soporte de pantallas anchas. Reflejar tu Mac en el Vision Pro es una de las mejores características que estos dispositivos pueden hacer juntos. Estar en un entorno virtual rodeado de tus aplicaciones y ventanas tiene el potencial de transformar la forma en que trabajas.

Thiago Trevisan/Foundry

La palabra clave aquí es potencial: la computación espacial aún no está lista para el horario estelar. Aún continúa como una idea visionaria en sus primeras etapas, sin embargo, con resultados mixtos en el uso diario real. La comodidad y una integración más natural de la tecnología mejorarán con el tiempo, al igual que el costo.

Mac no teme dejar cosas atrás, con Apple a menudo siendo criticada por algunos cambios notables. La eliminación de puertos USB o incluso el diseño del criticado Mac Pro de 2013 todavía persigue a algunos propietarios. Aun así, cuando Apple lo hace bien, vale la pena estar al tanto de los nuevos cambios de Mac.

Apple Intelligence es el próximo horizonte que hará que tu flujo de trabajo sea aún mejor. Aunque actualmente cuenta con funciones poco impresionantes, como resúmenes de correo electrónico, seguramente tiene mucho por mejorar. Otras mejoras en el software más reciente incluyen la posibilidad de reflejar tu iPhone, ayudar en el flujo de trabajo o aliviar las distracciones al estar en tu escritorio. La nueva app de Contraseñas también es genial, uniendo la gestión de información de inicio de sesión importante de manera más integrada.

Apple Intelligence es un área clave en la que los usuarios avanzados deben mantener un ojo atento. Cuando se implemente completamente en el futuro, tendrá el potencial de cambiar tu flujo de trabajo tremendamente. Un asistente competente de Siri podrá hacer mucho más de lo que puede actualmente, por ejemplo. Apple se está orientando hacia este objetivo, pero actualmente sigue sofocado sin características significativas todavía.

Muchas de las funciones de Apple Intelligence giran en torno a la comunicación y el lenguaje, al igual que la mayoría de los modelos de IA actuales. Mejorar el texto y buscar nueva información también son metas primordiales para la tecnología.

Con la combinación de lo que ya está dentro de macOS, junto con algunos accesorios y hardware, tu flujo de trabajo puede alcanzar un nivel completamente nuevo. Un usuario avanzado no solo se centra en la velocidad, sino que también disfruta del proceso de usar tu Mac.

“