Soy un Escritor de Viajes de Lujo: Estos 6 Resorts son Perfectos para el Próximo Destino de The White Lotus.

Si hay un programa que entiende la naturaleza a veces absurda del lujo en los viajes, es The White Lotus. He estado obsesionado con este programa desde la Temporada 1 —ver a personas privilegiadas, hermosas y profundamente disfuncionales en espiral hacia el caos en resorts de cinco estrellas es mi idea de entretenimiento de primera categoría.

La Temporada 3, ambientada en Tailandia, es especialmente emocionante para mí. He viajado allí muchas veces, incluso para actualizar dos ediciones de Lonely Planet Thailand, donde cubrí Koh Samui y Phuket. Ver The White Lotus filmado en lugares que conozco tan bien —donde he revisado resorts frente a la playa y he pasado mi buena parte del tiempo saboreando cócteles en piscinas infinitas— solo profundiza mi obsesión.

Francesca Orsi de HBO insinuó recientemente que la Temporada 4 podría llevarnos de vuelta a Europa. Si este es el caso, sería un cambio con respecto a lo que muchos esperaban originalmente. Cuando el programa se renovó para una segunda temporada en Sicilia, se asumió que cada entrega tendría lugar en un continente diferente. Con las primeras tres temporadas abarcando América del Norte, Europa y ahora Asia, eso significaría que a continuación serían África, América del Sur u Oceanía. Esta es la trayectoria que me gustaría ver. Porque si hay algo que la serie demuestra, es que el dinero no compra la felicidad, pero sí compra escenarios de vacaciones espectaculares para que los ricos se desmoronen.

Después de más de una década cubriendo resorts de lujo y hospedándome en algunas de las propiedades más exclusivas del mundo, puedo confirmar que los viajes de alta gama son tan absurdos como indulgentes, al igual que The White Lotus. Desde lodges de safari donde los cócteles al atardecer vienen con un lado de angustia existencial hasta un escape antártico perfecto para la última espiral de lujo y aislamiento, estos son los seis destinos que merecen su propio momento White Lotus.

África: Donde The White Lotus convertiría el safari en un escándalo

En el Cottar’s 1920s Safari Camp en Kenia, me sumergí en una bañera de lona bajo el cielo abierto, una de las experiencias de safari más indulgentes que he tenido. Una escapada que sería digna de The White Lotus.

África siempre ha sido mi continente favorito para viajar. Ofrece algunas de las experiencias de viaje más variadas imaginables, desde épicos encuentros con la vida silvestre en las llanuras de Kenia hasta la vibrante energía costera de Ciudad del Cabo. Con una amplia gama de paisajes y culturas, no pude resistirme a imaginar que la serie encontrara su camino en dos de mis países africanos favoritos.

Kenia – Cottar’s Safari’s 1920s Camp, Masai Mara

Directamente de la fantasía de un explorador de antaño, podría ver el Campamento Cottar’s 1920s en Masai Mara de Kenia en una futura temporada de The White Lotus. Cottar’s es un elegante lodge de safari donde el tiempo se ralentiza y cada detalle rezuma un romance de otro tiempo. Es el tipo de lugar donde te despiertas con el sonido de los elefantes a lo lejos y pasas tus días rastreando a los Cinco Grandes en safaris privados.

Los huéspedes se alojan en lujosas tiendas de lona con accesorios de latón, alfombras persas y escritorios antiguos que te hacen querer escribir cartas dramáticas sobre cómo tu safari te cambió la vida. Pero la verdadera magia sucede después del safari, cuando el personal instala bañeras de lona al aire libre afuera de tu tienda, las llena de agua caliente y burbujas, y te entrega una copa de champán frío mientras el sol se pone sobre el Mara.

Dato curioso: Mike White y su padre, Mel, visitaron Kenia durante la temporada 14 de The Amazing Race en 2009.

Sudáfrica – Ellerman House, Ciudad del Cabo

Conocida por su paisaje dramático, playas hermosas y resorts glamorosos, Ciudad del Cabo prácticamente suplica una trama de White Lotus. La ciudad también tiene una próspera escena LGBTQ+, y el programa ha tejido consistentemente narrativas LGBTQ+ intrincadas en su historia, desde la caótica espiral descendente de Armond en la Temporada 1 hasta las opulentas pero inquietantes escapadas sicilianas de Quentin en la Temporada 2.

Encaramado en lo alto de Bantry Bay, Ellerman House es lo que sucede cuando la sofisticación europea se encuentra con el alma sudafricana. Es el tipo de lugar donde la gente se registra por una semana y termina quedándose indefinidamente, gracias a una bodega con 7.500 botellas, recorridos privados por galerías de arte y una piscina infinita con vistas al Atlántico. El escenario es cinematográfico: una mansión histórica con solo 13 habitaciones, cada una con vistas panorámicas al océano.

Es fácil imaginar una temporada futura desarrollándose contra el telón de fondo de clubes de playa glamorosos y restaurantes con estrellas Michelin en Ciudad del Cabo. La mezcla de riqueza, belleza y tensión latente de la ciudad es el caldo de cultivo perfecto para traiciones susurradas, relaciones enredadas y malentendidos costosos sobre una botella de Pinotage sudafricano.

Oceanía: Donde The White Lotus convertiría el paraíso en un espejismo

Con sus villas sobre el agua, piscinas infinitas privadas y lagunas azules imposiblemente azules, Bora Bora está hecha para la indulgencia —y tal vez un poco de caos al estilo White Lotus.

Espero que Mike White decida ambientar una temporada de The White Lotus en Oceanía, el continente que también incluye Australia. Este tramo del Pacífico Sur alberga miles de islas, incluida Bora Bora en la Polinesia Francesa, donde los resorts ultra aislados cuentan con villas sobre el agua que se elevan sobre lagunas azuladas imposiblemente azules. Los huéspedes llegan en yate privado o hidroavión, buscando una experiencia tan exclusiva que la realidad misma comienza a sentirse como un espejismo.

Es el escenario definitivo para parejas ricas que intentan “reconectar” (pero inevitablemente rompen) y viajeros solitarios que se dan cuenta de que el paraíso no siempre es lo que parece.

Polinesia Francesa – Four Seasons Resort Bora Bora

Bora Bora es casi ofensivamente hermosa. El tipo de lugar donde te despiertas en una cabaña sobre el agua, deslizas las puertas de cristal y entras directamente en la cálida laguna azul imposiblemente azul. El Monte Otemanu se eleva dramáticamente en el fondo, haciendo que cada momento parezca una escena de un sueño.

La marca Four Seasons es un pilar de White Lotus, por lo que es fácil imaginar el Four Seasons Bora Bora como el resort. Cada detalle está sintonizado a la perfección —desde los mayordomos personales discretos hasta las cabañas de spa sobre el agua donde puedes recibir un masaje mientras contemplas peces tropicales nadando debajo de ti.

Es fácil imaginar a Portia (Temporada 2) aquí, tratando de convencerse a sí misma de que finalmente ha encontrado la paz, solo para darse cuenta de que está atrapada en otra isla impresionante con otro jefe fabulosamente disfuncional (QEPD Tanya) y un hombre emocionalmente no disponible.

Australia: El escenario perfecto para los escándalos más aislados de The White Lotus

Las Whitsundays ofrecen resorts ultra exclusivos, yates privados y una asombrosa soledad —ideal para un escape de lujo o el próximo desastre de White Lotus.

Australia ofrece algunos de los resorts de lujo más impresionantemente remotos del mundo —lugares donde los huéspedes de alto perfil desaparecen en santuarios de cinco estrellas rodeados de impresionantes paisajes naturales.

Si el programa alguna vez aterrizara en Australia, no sería en Sídney —sería en algún lugar aislado, donde la lejanía solo agrega tensión. Qualia, un resort hiperexclusivo en las Whitsundays, encaja perfectamente.

Whitsundays – Hamilton Island

Escondido en la punta norte de la Isla Hamilton, Qualia es un resort solo para adultos, ultra privado y accesible en helicóptero. Piensa en piscinas infinitas con vistas al Mar de Coral, una playa privada y un nivel de discreción que lo convierte en el lugar perfecto para huéspedes de alto perfil que pueden o no estar huyendo de algo.

Si una futura temporada de The White Lotus se ambientara aquí, esperaría ejecutivos corporativos traidores, una luna de miel que sale terriblemente mal y un invitado que desaparece en un viaje en velero —nunca más vuelto a ser visto.

América del Sur: Donde The White Lotus empaparía el glamour antiguo en escándalo

Con sus balcones románticos, patios escondidos y encanto centenario, Cartagena está hecha para el misterio, la indulgencia y un poco de drama al estilo White Lotus.

América del Sur combina la elegancia del viejo mundo con una energía vibrante, lo que la convierte en una ubicación soñada para The White Lotus. Es fácil imaginar a los huéspedes paseando por calles empedradas, disfrutando de comidas decadentes y enredándose en asuntos que son tan intoxicantes como el ron local. Cartagena, con su mezcla de romance, misterio y calor sensual, sería el escenario perfecto para un desastre que avanza lentamente.

Colombia – Casa Carolina, Cartagena

Cartagena es el tipo de lugar donde la historia y el hedonismo se entrelazan, donde la música de salsa se derrama en las calles y donde la mezcla embriagadora de encanto colonial y calor caribeño hace que cada encuentro se sienta un poco más cargado.

Es fácil imaginar una trama de White Lotus desarrollándose aquí —quizás un traficante de arte metiéndose en algo que no debería o las tensiones de una pareja adinerada explotando después de demasiados mojitos de maracuyá.

Escondido dentro de la ciudad amurallada de Cartagena, Casa Carolina es un refugio de la era colonial con solo 15 suites, piscinas privadas y patios iluminados por velas que prácticamente imploran conversaciones susurradas y encuentros secretos.

Antártida: La temporada de The White Lotus que llevaría la riqueza a sus límites

Si The White Lotus fuera a la Antártida, sería todo sobre la riqueza extrema, el aislamiento total y el último colapso de lujo en el borde del mundo.

Si The White Lotus nos ha enseñado algo, es que la riqueza y el aislamiento son una combinación peligrosa. Ningún lugar en la Tierra es más extremo que la Antártida —donde el hielo es interminable, el silencio es ensordecedor y la lejanía prácticamente pide un colapso psicológico.

Campamento Eco de White Desert

La idea de que The White Lotus filme en la Antártida es tan ridícula que tiene sentido. Si Tanya (QEPD) hubiera sobrevivido, aquí es donde iría a continuación —envuelta en ropa de expedición de diseñador, convencida de que está “pasándolo mal” mientras toma champán Krug dentro de una cápsula espacial calentada.

El Eco Camp de White Desert es un retiro ultra lujoso y de aspecto futurista en medio de la Antártida. ¿La única forma de ingreso? Un jet privado desde Ciudad del Cabo. ¿La experiencia? Escalar hielo, encuentros con pingüinos emperador y comidas gourmet preparadas en un continente donde nada crece.

Si The White Lotus ambientara una temporada aquí, sería el descenso definitivo a la locura —la paranoia se instalaría mientras el paisaje blanco interminable difumina el tiempo y la realidad. Y obviamente, alguien “accidentalmente” caería en una grieta.