Sound Point Meridian anuncia una facilidad crediticia de valor neto de $100 millones de dólares a través de Investing.com.

Proporciona liquidez para inversiones, capital de trabajo y propósitos generales corporativos

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Sound Point Meridian Capital, Inc. (NYSE: SPMC), una compañía de inversión en gestión cerrada que se ha registrado como una compañía de inversión bajo la Ley de Compañías de Inversión de 1940, según enmendada (la Compañía), anunció hoy que ha firmado una línea de crédito rotativa de valor neto de $100 millones con Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), como prestamista y agente administrativo, que puede aumentarse hasta $125 millones de acuerdo con los términos establecidos (la Facilidad de Crédito de CIBC). La Facilidad de Crédito de CIBC está garantizada por un interés de seguridad privilegiado en la totalidad de los activos de la Compañía, incluidas, sin limitaciones, todas las inversiones de cartera elegibles de la Compañía, sujeto a ciertas excepciones.

Los préstamos bajo la Facilidad de Crédito de CIBC pueden utilizarse para las actividades de inversión de la Compañía, capital de trabajo y propósitos generales corporativos. Los préstamos bajo la Facilidad de Crédito de CIBC devengarán intereses a una tasa de (i) la tasa SOFR a plazo más un margen del 3.75% anual, o (ii) la tasa base alternativa más un margen del 2.75% anual. La Compañía solo puede pedir prestado a la tasa SOFR a plazo en el momento de la disposición de los fondos, pero los préstamos pueden convertirse para devengar intereses a la tasa base alternativa bajo ciertas condiciones.

La Facilidad de Crédito de CIBC tendrá vencimiento el 8 de julio de 2026, y puede prorrogarse por un período adicional de hasta 364 días conforme a los términos del acuerdo.

Acerca de la Compañía

La Compañía es una compañía de inversión en gestión cerrada no diversificada, externamente gestionada. El objetivo de inversión de la Compañía es generar un alto ingreso actual, con un objetivo secundario de generar apreciación de capital, invirtiendo principalmente en patrimonio de obligaciones de préstamos colateralizados de terceros (CLO) y tramos mezzanine de CLO de predominantemente denominación en dólares estadounidenses respaldados por préstamos apalancados corporativos emitidos principalmente a deudores estadounidenses. La Compañía es externamente gestionada y asesorada por Sound Point Meridian Management Company, LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Delaware. Las presentaciones públicas de la Compañía están disponibles de forma gratuita escribiendo a la Compañía en 375 Park Avenue, Piso 34, Nueva York, Nueva York 10152, Atención: Relaciones con Inversores, o por teléfono al (833) 217-6665.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, según enmendada. Las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos incluidas en este comunicado de prensa pueden constituir declaraciones prospectivas y no son garantías de un desempeño o resultados futuros e implican una serie de riesgos e incertidumbres. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los declaraciones prospectivas debido a una serie de factores, incluidos los descritos en el prospecto y en otras presentaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de la Compañía. La Compañía no asume ninguna responsabilidad de actualizar ninguna declaración prospectiva hecha en este documento. Todas las declaraciones prospectivas hablan únicamente a la fecha de este comunicado de prensa.

NO ASEGURADO POR LA FDIC ¢ SIN GARANTÍA BANCARIA ¢ PUEDE PERDER VALOR

