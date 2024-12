Sospechoso en asesinato del ejecutivo de UnitedHealth, Brian Thompson, acusado de asesinato por Reuters.

“

Por Julio-César Chávez, Andrew Hay y Joseph Ax

ALTOONA, Pensilvania (Reuters) – Los fiscales de Nueva York presentaron un cargo por asesinato contra el sospechoso del asesinato de un ejecutivo de UnitedHealth, un atrevido tiroteo que desató una cacería humana que culminó con su captura en Pensilvania el lunes.

La acción puso fin a una tensa caza humana de cinco días para el presunto asesino.

El sospechoso, identificado como Luigi Mangione, de 26 años, fue capturado en Altoona, Pensilvania, después de que fue visto comiendo en un McDonald’s (NYSE:) por un cliente y un empleado que creyeron que se parecía al pistolero, dijeron las autoridades en una conferencia de prensa.

Cuando dos policías se acercaron al sospechoso dentro del McDonald’s y le preguntaron si había estado recientemente en Nueva York, Mangione comenzó a temblar y se quedó callado, dijo uno de los oficiales que respondieron en una conferencia de prensa. Había estado usando una mascarilla y estaba sentado solo con una computadora portátil y una mochila.

Una búsqueda de la mochila en la comisaría de policía reveló un “ghost gun” negra: un arma de fuego ensamblada a partir de piezas, lo que la hace inrastreable, cargada con un cargador y un silenciador. Las autoridades de Pensilvania dijeron que el arma, así como la ropa y una máscara, eran similares a las utilizadas por el asesino.

Mangione fue llevado a la corte del condado de Blair en Altoona para su lectura de cargos el lunes por la noche, donde se le leyeron cargos por armas y falsificación. El juez le preguntó a Mangione si entendía los cargos en su contra, y él dijo que sí. No se presentó ninguna declaración.

Los fiscales en Nueva York presentaron un cargo por asesinato, junto con otros cuatro cargos relacionados con armas de fuego, contra Mangione, según registros judiciales.

Los fiscales de Pensilvania, citando identificaciones falsas y una gran suma de dinero que se encontraron en Mangione, argumentaron que representaba un riesgo de fuga y pidieron que se le negara la fianza, lo cual se hizo. Varios dispositivos electrónicos también fueron encontrados con el sospechoso, y estaban siendo examinados por la policía.

Los oficiales en Pensilvania dijeron en una conferencia de prensa que estaban trabajando para determinar si Mangione tenía cómplices y si tenía la intención de matar a alguien más. Dijeron que había estado en Pensilvania durante varios días y estaban investigando exactamente dónde estuvo y qué hizo en el estado.

Mangione, un nativo de Maryland, tenía múltiples identificaciones fraudulentas, incluyendo una identificación falsa de Nueva Jersey que empató con la utilizada por el pistolero para registrarse en un albergue de Manhattan días antes del tiroteo, dijeron las autoridades.

La policía también encontró un documento escrito a mano que habla tanto de su motivación como de su mentalidad, dijo la comisionada de Policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, más temprano el lunes.

Aunque el documento no mencionaba objetivos específicos, Mangione albergaba “rencor hacia América corporativa”, dijo Joseph Kenny, jefe de detectives del NYPD.

Mangione se graduó de una escuela privada solo para niños en Baltimore como valedictorian en 2016 antes de obtener títulos duales en ingeniería en 2020 en la Universidad de Pensilvania, una prestigiosa universidad de la Ivy League, según registros de la escuela. Su última dirección conocida estaba en Honolulu, dijeron las autoridades.

Thompson, de 50 años, fue asesinado a tiros fuera de un hotel de Manhattan temprano el miércoles por la mañana por un hombre enmascarado que parecía esperar su llegada antes de dispararle al ejecutivo por detrás.

El sospechoso huyó de la escena y luego montó una bicicleta hacia el Central Park. Un video de vigilancia lo capturó saliendo del parque y tomando un taxi a una estación de autobuses en el norte de Manhattan, donde la policía cree que utilizó un autobús para huir de la ciudad.

POLICÍA dijo que Thompson parecía ser un objetivo deliberado y estaban investigando si otros también podrían haber estado en riesgo.

Las palabras “denegar”, “defender” y “deponer” estaban grabadas en los casquillos encontrados en la escena, han reportado varios medios de comunicación. Las palabras evocan el título de un libro crítico de la industria de seguros publicado en 2010 titulado “Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don’t Pay Claims and What You Can Do About It”.

Un perfil de Facebook (NASDAQ:) que parece pertenecer a Mangione lo identificó como nativo de Towson, Maryland y ex alumno de la Universidad de Pensilvania. Las fotos parecen mostrar a Mangione en la Universidad de Stanford vistiendo ropa con la marca de Stanford.

Una cuenta de X que parece ser propiedad de Mangione dice que vive en Honolulu, Hawai.

El asesinato de Thompson desató una ola de frustración de los estadounidenses que han visto sus reclamos o atención médica denegados, enfrentado costos inesperados o pagado más por primas y atención médica, tendencias que están en aumento, según datos recientes.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, hablando en una conferencia de prensa con fiscales y policías en Altoona, dijo que comprendía las frustraciones que algunos estadounidenses, enojados por las compañías de seguros de salud y su negativa a pagar algunos tratamientos, habían expresado en línea desde el asesinato de Thompson. Pero rechazó la glorificación del sospechoso en algunos círculos en línea.

“En Estados Unidos no matamos a personas a sangre fría para resolver diferencias políticas o expresar un punto de vista”, dijo Shapiro.

Thompson, padre de dos hijos, había sido CEO de la unidad de seguros de UnitedHealth Group (NYSE:) desde abril de 2021, como parte de una carrera de 20 años con la compañía. Había estado en Nueva York para asistir a la conferencia anual de inversionistas de la compañía.

“Nuestra esperanza es que la captura de hoy traiga algo de alivio a la familia de Brian, amigos, colegas y a muchos otros afectados por esta inenarrable tragedia”, dijo un portavoz de UnitedHealth.

