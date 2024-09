Sospechoso de tiroteo en carretera de Kentucky se cree que ha sido encontrado muerto.

La policía dijo que creen haber encontrado el cuerpo de un presunto pistolero que llevó a cabo una serie de tiroteos en una autopista que hirió a cinco personas en Kentucky hace casi dos semanas. El cuerpo fue encontrado durante la búsqueda del hombre en el condado de Laurel, junto con accesorios que llevaron a la conclusión de que se trata del sospechoso Joseph Couch, dijeron las autoridades en una conferencia de prensa el miércoles por la noche. Los funcionarios han estado buscando al Sr. Couch desde el 7 de septiembre, cuando se alega que el hombre de 32 años disparó a conductores en la Interestatal 75 antes de desaparecer en un área remota. La policía dice que todavía están trabajando para identificar formalmente los restos. Les dijeron que el cuerpo fue encontrado justo después de las 15:30 hora local (20:30 BST) cuando dos policías estatales y dos civiles se encontraron mientras buscaban al sospechoso. Tanto los civiles como los funcionarios fueron atraídos al área por los buitres que circulaban. No está claro cuánto tiempo estuvo el cuerpo en la zona boscosa y cómo murió la persona, dijeron los funcionarios. Planea realizar una autopsia para determinar la causa de la muerte, dijeron. También se encontró un arma no especificada en el lugar. Miembros de la comunidad local y autoridades habían estado buscando unas 28,000 acres (43 millas cuadradas) del área remota y accidentada cerca de donde ocurrió el incidente. “La gente ha tenido miedo”, dijo el sheriff del condado de Laurel, John Root, el miércoles. “Eso no es normal aquí en el condado de Laurel, así que ahora que se ha descubierto esto, espero que nuestro condado pueda volver a la normalidad”. El área está a unas nueve millas (14 km) de la ciudad de London, en el sureste de Kentucky. Los dos civiles que ayudaron a encontrar los restos sospechosos del Sr. Couch son Fred y Sheila McCoy, una pareja que transmitió en vivo. La pareja podría recibir un total de $25,000 (£ 18,900) en recompensas por ayudar a las autoridades en su investigación. El Sr. Couch supuestamente golpeó una docena de vehículos que viajaban en ambas direcciones a lo largo de la autopista durante la serie de tiroteos. Aunque las cinco víctimas sobrevivieron al ataque, algunas sufrieron lesiones graves, incluida una persona que recibió un disparo en la cara. Mensajes de texto del Sr. Couch enviados poco antes de los tiroteos indicaban que planeaba hacer daño a las personas, dijeron los funcionarios la semana pasada. “Voy a matar a mucha gente”, escribió en un mensaje de texto, según una declaración de arresto de la Oficina del Sheriff del Condado de Laurel. Los funcionarios dicen que la familia del Sr. Couch fue cooperativa durante toda la búsqueda. Las escuelas en la zona estuvieron cerradas en los primeros días de la búsqueda.