Sospechoso de ataque al mercado navideño de Magdeburgo tenía historial de amenazas.

Las autoridades en Alemania divulgaron detalles de las amenazas hechas previamente por el presunto perpetrador de la mortal embestida con un coche en un mercado navideño en Magdeburg. Según el Ministerio de Justicia en el estado del noreste de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, el sospechoso identificado como Taleb A insinuó que cometería actos de violencia en dos ocasiones antes del ataque del 20 de diciembre, que mató a cinco personas e hirió a unas 230. Enfadado por lo que consideraba un lento procesamiento de su solicitud para realizar un examen especializado, el médico en abril de 2013 amenazó en una llamada telefónica con un empleado de la asociación médica que algo sucedería que atraería la atención internacional. “Le preguntó al empleado si había visto las imágenes de Boston. Algo así pasaría aquí también”, indicó el ministerio. Al día anterior, el 15 de abril, tres personas murieron y 260 resultaron heridas en el bombardeo del Maratón de Boston. La Oficina del Fiscal Público de Rostock solicitó entonces al tribunal de distrito una orden de registro para el piso de Taleb A en la ciudad de Stralsund, la cual fue concedida. Sin embargo, no se encontraron armas, objetos peligrosos ni materiales para hacer bombas en el hogar del hombre, un nacional saudí que ha vivido en Alemania durante casi 20 años. Más tarde, Taleb A escribió una carta al Fiscal General en agosto de 2015, afirmando, entre otras cosas: “Desde un punto de vista filosófico puramente posmoderno, usted es una bacteria sucia que pronto debería ser destruida para proteger al pueblo alemán del peligro que representa. Tengo el deber moral de destruir los artículos de la constitución alemana que se refieren a la administración de justicia en Alemania y la posición de los jueces. Estoy dispuesto a pagar mi vida entera por eso. Es solo cuestión de tiempo. Pero no llevará mucho. Todo el mundo hablará de esto”, se le atribuyó diciendo en la carta. No obstante, el ministerio informó el lunes que la eliminación de algunos archivos significaba que no era posible acceder al resultado de esa investigación. El sospechoso de 50 años permanece bajo custodia durante lo que la Ministra de Interior, Nancy Faeser, prometió ser una exhaustiva aclaración de los hechos que llevaron al ataque. “Todos los antecedentes deben ser investigados a fondo y con precisión. Aquí se revisará hasta la última piedra”, afirmó Faeser el lunes después de una sesión especial del Comité de Asuntos Internos del parlamento en Berlín. “Ahora se trata de reunir todas las pruebas que dibujan un retrato de este perpetrador”. Faeser dijo que el hombre “no encaja en ningún molde previo” y que había claras indicaciones de una psique patológica. Por eso se estaban examinando miles de declaraciones hechas por él en internet, así como información y procedimientos que habían sido presentados ante varias autoridades, dijo. Era importante sacar las conclusiones correctas sobre “cómo se debe evaluar y resumir esa información en el futuro para poder intervenir a tiempo”, destacó Faeser.