Sorpresa alemana por supuesto complot de asesinato ruso

Hace 1 día

Por Paul Kirby, BBC News

REUTERS/Fabian Bimmer

Armin Papperger (C) es ahora considerado la figura mejor protegida en la economía de Alemania

Las figuras políticas alemanas han reaccionado con enojo a un informe que Rusia había planeado matar al jefe de la empresa armamentística más grande de Alemania, Rheinmetall, Armin Papperger.

El informe de CNN dijo que funcionarios estadounidenses habían informado a sus homólogos en Berlín a principios de este año y la seguridad a su alrededor fue reforzada.

El ministerio del interior de Alemania se negó a comentar, pero la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, pareció confirmar los detalles.

“Ante los últimos informes sobre Rheinmetall, esto es lo que hemos estado comunicando de manera cada vez más clara en los últimos meses”, dijo a los reporteros en la cumbre de la OTAN en Washington. “Rusia está librando una guerra híbrida de agresión.”

En Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, rechazó las acusaciones. “Todo está presentado en el estilo de otra historia falsa, por lo que tales informes no pueden tomarse en serio.”

Rheinmetall evitó comentar sobre cuestiones de “seguridad corporativa”, pero se dice que el Sr. Papperger es ahora la figura más protegida de la economía de Alemania. Afirmó al Financial Times que las autoridades alemanas habían impuesto “una gran cantidad de seguridad en torno a mi persona”.

La empresa es uno de los mayores productores de municiones del mundo y se ha vuelto clave en el suministro de armas, vehículos blindados y otro equipo militar a Ucrania.

Rheinmetall abrió recientemente una planta de reparación de tanques en el oeste de Ucrania. El mes pasado, firmó un acuerdo con Ucrania para expandir la cooperación en los próximos años, incluyendo una empresa conjunta para producir proyectiles de artillería.

El Sr. Papperger dijo en ese momento que su empresa quería entregar los primeros vehículos de combate de infantería Lynx a finales de este año y comenzar a producirlos en Ucrania pronto.

Aunque el canciller Olaf Scholz evitó comentar directamente sobre el presunto complot de asesinato, dijo que era bien sabido que Alemania estaba expuesta a una variedad de amenazas rusas y que estaba prestando mucha atención a ellas.