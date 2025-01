Soporte de JPush de Aurora Mobile a los canales de mensajería push del teléfono NIO por Investing.com

“

SHENZHEN, China, 23 de enero de 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Aurora Mobile Limited (NASDAQ: JG) (“Aurora Mobile” o la “Compañía”), un proveedor líder de servicios de tecnología de compromiso con el cliente y marketing en China, anunció hoy que su solución de notificación push, JPush, ahora admite los canales de mensajes push del NIO Phone.

El NIO Phone, que se integra perfectamente con los vehículos eléctricos de NIO, ha estado ganando rápidamente popularidad en el mercado desde su lanzamiento. El NIO Phone se dedica a romper las barreras entre los teléfonos inteligentes tradicionales y los vehículos al conectarlos de manera fluida, compartir recursos informáticos y ampliar los escenarios de conducción para mejorar integralmente la experiencia del usuario. JPush admite totalmente el envío de mensajes a través de los canales de notificación push del NIO Phone, ayudándolo a llegar a los usuarios.

Como plataforma de servicio de notificación push dedicada para aplicaciones, con un volumen diario promedio de mensajes que supera los 10 mil millones, JPush se compromete a proporcionar a los desarrolladores soluciones estables, eficientes y completas. Hasta la fecha, JPush ha admitido casi 1,8 millones de aplicaciones y se ha convertido en un socio confiable de servicio de notificación push para desarrolladores. Por ejemplo, Shanghai Pharmaceuticals utilizó JPush para mejorar las tasas de entrega de mensajes y construir organizaciones eficientes, mientras que Konica Minolta utilizó JPush para lograr un alcance multiplataforma para el usuario y cumplir con las necesidades de interacción del usuario. JPush ha sido muy bien recibido en varias industrias gracias a su excelente servicio y rendimiento notable.

Hasta la fecha, JPush admite completamente varios sistemas operativos, incluidos iOS y HarmonyOS, y es compatible con FCM (Firebase Cloud Messaging) y varias marcas de dispositivos móviles como Huawei, HONOR, Xiaomi, Meizu, OPPO, VIVO, ASUS y NIO. El soporte recién agregado para NIO ha ampliado aún más la cobertura del servicio de JPush, asegurando que los usuarios puedan recibir mensajes de manera oportuna y precisa sin importar el dispositivo que estén utilizando.

JPush mejora significativamente las tasas de entrega de mensajes a través de soluciones técnicas como estrategias de entrega inteligentes y cobertura multiplataforma. La tasa de entrega de JPush se ha probado que alcanza hasta el 99%, resolviendo eficazmente problemas como la pérdida y el retraso de mensajes y garantizando que cada mensaje llegue a su usuario objetivo.

JPush no solo admite la entrega de mensajes a través de canales a nivel de sistema, sino que también proporciona una variedad de tipos de mensajes, incluidas notificaciones, mensajes personalizados, mensajes en la aplicación (mensajes de medios ricos) y mensajes de cerco, para satisfacer las necesidades operativas de los desarrolladores en diversos escenarios de aplicación. Mientras tanto, el SDK de JPush es fácil de integrar, y su API abierta es poderosa y flexible, simplificando en gran medida el proceso de integración para los desarrolladores.

JPush integra información de análisis de datos impulsada por inteligencia artificial para proporcionar a los desarrolladores soporte profesional de análisis de datos, ayudándolos a predecir con precisión los mejores momentos para enviar mensajes y enviar en los momentos óptimos, reduciendo las interrupciones del usuario y aumentando significativamente las tasas de clics. A través de herramientas operativas sofisticadas como alias, etiquetas, cerco geográfico, etiquetas de dispositivo y agrupación de usuarios, JPush permite notificaciones push personalizadas para cada usuario, mejorando efectivamente las tasas de participación y retención.

JPush otorga una alta prioridad a la seguridad de la información y a la estabilidad de las notificaciones push, ofreciendo a clientes en sectores como finanzas, noticias y gobierno – que tienen requisitos estrictos de seguridad – soluciones de notificaciones push rigurosas y confiables, que incluyen detección de palabras prohibidas, aprobación de envíos, detección de reenvío y retracción de mensajes. Además, JPush ofrece soluciones integrales de nube privada para satisfacer los altos estándares de los clientes en cuanto a seguridad de datos y necesidades personalizadas.

En el futuro, JPush continuará innovando y mejorando sus servicios, y se compromete a proporcionar a los desarrolladores soluciones de notificación push más eficientes, estables y seguras. La Compañía seguirá ampliando el soporte para más dispositivos y plataformas, mejorando aún más las tasas de entrega de mensajes y ayudando a los desarrolladores a lograr operaciones y participación de usuarios más eficientes.

Acerca de Aurora Mobile Limited

Fundada en 2011, Aurora Mobile (NASDAQ: JG) es un proveedor líder de servicios de tecnología de compromiso con el cliente y marketing en China. Desde su creación, Aurora Mobile se ha enfocado en proporcionar servicios de mensajería estables y eficientes a las empresas y se ha convertido en un proveedor líder de servicios de mensajería móvil con su ventaja de ser pionero. Con la creciente demanda de alcance y crecimiento de marketing de los clientes, Aurora Mobile ha desarrollado soluciones visionarias como Cloud Messaging y Cloud Marketing para ayudar a las empresas a lograr un alcance y una interacción con los clientes omnicanal, así como soluciones de tecnología de marketing impulsadas por inteligencia artificial y big data para ayudar a la transformación digital de las empresas.

Para obtener más información, visite https://ir.jiguang.cn/.

Declaración de puerto seguro

Este anuncio contiene declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se realizan en virtud de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de EE. UU. de 1995. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por terminología como será, espera, anticipa, futuro, tiene la intención, planes, cree, estima, confía y declaraciones similares. Entre otras cosas, la Perspectiva Comercial y las citas de la gerencia en este anuncio, así como los planes estratégicos y operativos de Aurora Mobile, contienen declaraciones prospectivas. Aurora Mobile también puede hacer declaraciones prospectivas, ya sea escritas u orales, en sus informes a la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU., en su informe anual a los accionistas, en comunicados de prensa y otros materiales escritos y en declaraciones orales de sus funcionarios, directores o empleados a terceros. Las declaraciones que no son hechos históricos, incluidas pero no limitado a las declaraciones sobre las creencias y expectativas de Aurora Mobile, son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres inherentes. Varios factores podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva, incluidos, entre otros: las estrategias de Aurora Mobile; el desarrollo empresarial futuro, la condición financiera y los resultados operativos de Aurora Mobile; la capacidad de Aurora Mobile para atraer y retener clientes; su capacidad para desarrollar y comercializar efectivamente soluciones de datos, y penetrar en el mercado existente de servicios para desarrolladores; su capacidad para hacer la transición al nuevo modelo empresarial SAAS impulsado por publicidad; su capacidad para mantener o mejorar su marca; la competencia con competidores actuales o futuros; su capacidad para seguir teniendo acceso a datos móviles en el futuro; las leyes y regulaciones relacionadas con la privacidad y protección de datos; condiciones económicas y comerciales generales a nivel mundial y en China y supuestos subyacentes o relacionados con cualquiera de los anteriores. Se incluye más información sobre estos y otros riesgos en las presentaciones de la Compañía ante la Comisión de Valores y Bolsa. Toda la información proporcionada en este comunicado de prensa y en los anexos es a la fecha del comunicado de prensa, y Aurora Mobile no asume ningún deber de actualizar dicha información, excepto según lo requiera la ley aplicable.

Para obtener más información, comuníquese con:

Aurora Mobile Limited

Correo electrónico: [email protected]

Christensen

En China

Sra. Xiaoyan Su

Teléfono: +86-10-5900-1548

Correo electrónico: [email protected]

En EE. UU.

Sra. Linda Bergkamp

Teléfono: +1-480-614-3004

Correo electrónico: [email protected]

“