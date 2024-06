Sony, Universal, Warner demandan por violaciones de derechos de autor de música AI.

Las discográficas más grandes del mundo están demandando a dos startups de inteligencia artificial (IA) por presunta violación de derechos de autor en un caso potencialmente histórico.

Empresas como Sony Music, Universal Music Group y Warner Records dicen que Suno y Udio han cometido infracciones de copyright a una escala “casi inimaginable”.

Afirman que el software de ambos roba música para “escupir” trabajos similares y piden una compensación de $150,000 por trabajo.

Suno y Udio no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las demandas, anunciadas el lunes por la Recording Industry Association of America, son parte de una ola de demandas de autores, organizaciones de noticias y otros grupos que desafían los derechos de las empresas de IA para usar su trabajo.

Suno, con sede en Massachusetts, lanzó su primer producto el año pasado y afirma que más de 10 millones de personas han usado su herramienta para hacer música.

La compañía, que tiene una asociación con Microsoft, cobra una tarifa mensual por su servicio y recientemente anunció que había recaudado $125 millones de inversores.

Udio, con sede en Nueva York y conocida como Uncharted Labs, está respaldada por inversores de capital riesgo de alto perfil como Andreessen Horowitz.

Lanzó su aplicación al público en abril, logrando una fama casi instantánea por ser la herramienta utilizada para crear “BBL Drizzy” – una pista de parodia relacionada con la disputa entre los artistas Kendrick Lamar y Drake.

En el pasado, las empresas de IA han argumentado que su uso del material es legítimo bajo la doctrina de uso justo, que permite el uso de obras con derechos de autor sin licencia bajo ciertas condiciones, como la sátira y las noticias.

Los partidarios han comparado el aprendizaje automático de las herramientas de IA con la forma en que los humanos aprenden leyendo, escuchando y viendo trabajos anteriores.

Pero en las demandas, que se presentaron en tribunales federales de Massachusetts y Nueva York, las discográficas dicen que las empresas de IA simplemente están ganando dinero al haber copiado las canciones.

“El uso aquí está lejos de ser transformador, ya que no hay un propósito funcional para que… [el] modelo de IA ingiera las grabaciones con derechos de autor aparte de escupir nuevos archivos musicales”, según las demandas.

Las demandas dicen que Suno y Udio producen trabajos como “Prancing Queen” que incluso los devotos fans de ABBA tendrían dificultades para distinguir de una grabación auténtica de la banda.

Las canciones citadas en la demanda de Udio incluyen “All I Want for Christmas is You” de Mariah Carey y “My Girl” de The Temptations.

Las discográficas dijeron que no había nada sobre la IA que excusara a las empresas de “jugar limpio” y advirtieron que el “robo a gran escala” de las grabaciones amenazaba “todo el ecosistema musical”.

Las demandas llegan apenas unos meses después de que aproximadamente 200 artistas, incluidos Billie Eilish y Nicki Minaj, firmaran una carta pidiendo que se detenga el uso “depredador” de la inteligencia artificial (IA) en la industria musical.