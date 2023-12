Sony se retracta del plan de retirar los programas de Discovery comprados en la tienda de PlayStation (PS Store)

La cruel realidad de ser dueño de contenido digital alcanzó su punto máximo este mes, ya que Sony planeaba eliminar ciertos programas de televisión de las bibliotecas de los usuarios de PlayStation debido a acuerdos de licencia que vencían. Esto significaba que los usuarios tendrían programas eliminados de sus cuentas por los que pagaron, sin posibilidad de recurso o reembolso. Naturalmente, Sony recibió muchas críticas por esto. Bajo presión, Sony anunció el jueves que había llegado a un nuevo acuerdo de licencia con Discovery. Esto permitirá a los usuarios mantener el contenido de Discovery en sus bibliotecas de PlayStation sin interrupciones.

“Debido a acuerdos de licencia actualizados, la eliminación de contenido de Discovery prevista para el 31 de diciembre de 2023 ya no está ocurriendo”, dice el aviso legal actualizado. “Agradecemos su continuo apoyo y comentarios”.

El movimiento es una buena noticia para los usuarios de PlayStation, que podrán seguir teniendo acceso a aproximadamente 1,200 programas de Discovery que estaban programados para ser eliminados. Algunos de los aspectos destacados incluían Myth Busters y Cake Boss, pero la lista de contenido era muy amplia. Mientras los programas se agregan y eliminan de los servicios de transmisión todo el tiempo, Sony y Discovery estaban a punto de hacer algo diferente. Eliminar contenido bajo demanda que fue comprado habría sentado un precedente horrible para Sony, lo que probablemente es por qué la compañía dio marcha atrás.

Pero la serie de eventos aún fue una mala apariencia para Sony. Destacó todos los problemas que pueden surgir con los medios digitales. Será difícil confiar en la tienda de PlayStation de Sony, o cualquier tienda digital en general, para mantener el contenido comprado disponible como se prometió. Aunque dudamos que muchos vuelvan a los DVD o Blu-rays, es algo para tener en cuenta.

Sony y Discovery arruinaron su plan de eliminación de programas

No sabemos qué compañía estuvo detrás del plan de eliminar programas de la PlayStation Store. Y probablemente fue culpa de ambas compañías. Sin embargo, Sony no hizo lo correcto con sus usuarios, y por eso la gente ha sido tan crítica con la compañía. Las personas con experiencia en tecnología y medios probablemente esperan que las compras en línea estén disponibles en algún momento. Porque hay mucho precedente de que eso suceda. Por lo general, esto sucede cuando un producto alcanza el estado de fin de vida. Un ejemplo sería si Sony eliminara la tienda de PS del PS5 años después cuando la consola ya no sea compatible.

En lugar de eso, Sony tenía la intención de eliminar más de mil programas de Discovery, mientras daba a los usuarios solo unas semanas de aviso. Incluso entonces, Sony no tenía planeado ofrecer reembolsos ni siquiera crédito en la tienda como compensación. Sony ha dado marcha atrás aquí, y los usuarios todavía pueden mantener sus programas de Discovery por ahora. Pero es justo preguntarse si Sony o las tiendas digitales en general, pueden ser confiables.