Sonos ofrece hasta un 20% de descuento en productos de audio seleccionados en una venta similar al Prime Day.

Sonos hoy ha abierto su propia venta inspirada en el Prime Day, ofreciendo grandes descuentos en equipos de audio para teatro en casa seleccionados. Esto incluye precios bajos en el altavoz portátil Sonos Roam 2, así como varios paquetes con descuento, todos los cuales son ofertas raras que no hemos seguido desde principios del verano.

Nota: MacRumors es un socio afiliado de Sonos. Cuando haces clic en un enlace y realizas una compra, podemos recibir un pequeño pago, lo que nos ayuda a mantener el sitio en funcionamiento.

Esta venta tiene un buen equilibrio entre productos individuales de Sonos y paquetes que deberían ayudar a mejorar tu configuración de teatro en casa con diversos barras de sonido, subwoofers y altavoces. Entre los aspectos más destacados del evento se encuentran el Sonos Roam 2 por $143 y el Altavoz Inteligente Sonos Era 100 por $199, ambos a precios mínimos históricos.

Hemos recopilado algunos de los dispositivos en la venta a continuación, pero asegúrate de visitar esta página de destino en el sitio web de Sonos para ver todo lo que se está descontando.

Altavoces

Paquetes

Conjunto de 2 habitaciones con Era 100 – $398, rebajado desde $498

Paquete de Arc + Altavoz Move 2 – $1,208, rebajado desde $1,348

Paquete de Arc + Auriculares Sonos Ace – $1,280, rebajado desde $1,348

Paquete de Beam + Sub – $1,168, rebajado desde $1,298

Paquete de Arc + 2 Altavoces Era 100 – $1,257, rebajado desde $1,397

Paquete de Arc + Sub – $1,528, rebajado desde $1,698

Paquete de Beam + Sub + 2 Altavoces Era 100 – $1,566, rebajado desde $1,796

