¿Son suficientes $2.5 millones de ahorros y $40,000 en beneficios de seguridad social para que podamos jubilarnos con $100,000 al año?

Imagina esta situación: Tú y tu cónyuge tienen 67 años, tienen $2.5 millones en ahorros y reciben $40,000 en beneficios anuales del Seguro Social. ¿Es suficiente para mantener un estilo de vida de $100,000 en la jubilación?

Esta pregunta es realmente multifacética. Dependerá de cuándo planean retirarse, si pueden generar $100,000 por año de por vida y si es suficiente para jubilarse. La buena noticia es que, con este tipo de perfil financiero, probablemente puedan alcanzar sus objetivos. Sin embargo, si necesitas ayuda adicional en torno a la planificación de la jubilación, considera igualarte con un asesor financiero.

Si están casados y planean jubilarse al mismo tiempo que su cónyuge, es importante considerar las implicaciones de esa decisión.

“Si uno de los cónyuges planea jubilarse antes de los 65 años, puede tener sentido que el otro cónyuge siga trabajando por los beneficios del seguro médico”, dijo Nathaniel Donohue, CFP® y socio de Consilio Wealth Advisors. “Los hogares que se jubilan antes de los 65 años suelen enfrentarse con costosos planes de salud privados.”

Pero si tienen 67 años, ya serán elegibles para Medicare, por lo que tener un seguro médico patrocinado por el empleador puede no ser tan importante.

Sin embargo, una pareja casada que planea jubilarse al mismo tiempo querrá pensar estratégicamente sobre cuándo comenzar a cobrar el Seguro Social.

“Suponiendo que la pareja goza de buena salud, a menudo es mejor para el de mayor ingreso posponerlo todo lo posible. Idealmente hasta los 70 años”, dijo Bryan Kuderna, CFP® y fundador del Kuderna Financial Team. “Y mientras el Seguro Social o las pensiones se están posponiendo, los años de bajos ingresos después de la jubilación pueden presentar oportunidades de conversión de IRA Roth”.

Si necesitas ayuda para decidir cuándo cobrar tus beneficios, considera trabajar con un asesor financiero.

A continuación, deberán pensar en cómo generar $100,000 de ingresos en la jubilación.

“Jubilarse a los 67 años con $2.5 millones en ahorros y $40,000 en beneficios del Seguro Social ofrece una sólida base financiera”, dijo Bryan Cannon, autor de “Retirement Unplanned: An Expert Guide For Navigating The Crossroads of Retirement With Confidence”. “Para generar $100,000 anuales, consideren una tasa de retiro conservadora (4%), diversifiquen sus inversiones y presten atención a la presupuestación mensual”.

Esta estrategia de cartera probablemente pueda alcanzar su objetivo de ingresos de $100,000, especialmente porque solo necesita generar $60,000 al año con el Seguro Social encargándose de los otros $40,000. Por ejemplo, si mantuvieran toda su cartera en efectivo, podrían permitirse retirar aproximadamente $83,000 cada año durante 30 años.

Por supuesto, pueden hacerlo incluso mejor. Por ejemplo, si invirtieran toda su cartera en bonos corporativos Aaa, que actualmente rinden entre 4% y 5%, eso generaría entre $100,000 y $125,000 al año en intereses.

Invertir en el S&P 500, que históricamente promedia aproximadamente 10% al año, podría proporcionar un promedio de $250,000 en ingresos anuales de la cartera. Sin embargo, las acciones son volátiles y más inherentemente arriesgadas que los bonos o el efectivo.

Por otro lado, invertir en una anualidad podría convertir los $2.5 millones en una serie de pagos garantizados de por vida.

Estos son solo ejemplos representativos. Como dijo Cannon, es importante diversificar sus inversiones, por lo que la mayoría de los jubilados no simplemente depositarían los $2.5 millones en una sola anualidad o bono. Tampoco es probable que estén invertidos al 100% en acciones, lo que los expondría a demasiada volatilidad y riesgo.

Pero estos son buenos puntos de referencia para lo que es posible. Con una gestión cuidadosa del dinero, y al incluir el Seguro Social, probablemente puedan planificar un ingreso de jubilación de más de $150,000 al año con un nido de $2.5 millones. Consideren trabajar con un asesor financiero para construir un plan de ingresos de jubilación adaptado a sus necesidades.

“¿Puedo jubilarme?” es una de las preguntas más subjetivas en todo el mundo financiero. Aunque podemos hacer cálculos sobre inversiones, como dijo Cannon, la suficiencia de ese ingreso depende completamente de dónde vivan, sus necesidades y estilo de vida.

Primero, consideren su presupuesto mensual de vivienda. Esto puede variar ampliamente y depender mucho de la ubicación. Los inquilinos deben presupuestar aumentos anuales, especialmente en áreas urbanas caras. Los propietarios deben apartar dinero para reparaciones y otros gastos, además de costos mensuales como seguro e impuestos. Esto probablemente será su mayor gasto no discrecional, así que planifiquen en consecuencia.

Segundo, consideren sus gastos mensuales actuales. Una regla general es presupuestar el 80% de sus gastos actuales para mantener su estilo de vida previo a la jubilación. Un buen enfoque es examinar sus finanzas, determinar el gasto anual y luego dividirlo por 12. Esto les permitirá tener en cuenta tanto los gastos ordinarios como eventos importantes como vacaciones. Después de todo, no pueden vivir una jubilación de agosto con un presupuesto de enero.

Finalmente, consideren cualquier necesidad de atención médica conocida o previsible. ¿Alguno de ustedes o su cónyuge tienen motivos para esperar problemas de salud específicos? ¿Qué tipo de seguro de atención a largo plazo o brechas quieren planificar? Un asesor financiero puede ayudarles potencialmente a responder preguntas como estas.

Y no se olviden de darse una vuelta de victoria mental. Lo han hecho muy bien.

La atención médica puede ser un gasto significativo, especialmente a medida que envejecen. Cuando llegue el momento de planificar los costos de atención médica en la jubilación, esto es cómo deberían comenzar.

