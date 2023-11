Solucionar el problema de que Apple TV no está disponible en tu región.

Si necesitas arreglar el error de Apple TV no disponible en tu región, tengo algunas soluciones que pueden funcionar para ti. Si me conoces, sabes que amo Apple TV +, especialmente Severance y Mythic Quest. Sin embargo, recientemente fui de viaje y mi aplicación de Apple TV me dijo que no estaba disponible en mi región. Quería disfrutar de uno de mis populares servicios de transmisión favoritos, así que decidí buscar una respuesta. Afortunadamente, la solución puede ser fácil para ti.

¿Cómo arreglo que Apple TV no esté disponible en mi región?

Si tienes problemas con que Apple TV no esté disponible en tu región, hay un par de cosas que puedes intentar. Sin embargo, antes de pasar a soluciones más avanzadas, prueba estas primero:

Verifica tu método de pago: Tu primera prioridad es asegurarte de que todavía tienes una suscripción a Apple TV +. Puede haber expirado sin que lo supieras. La forma más rápida es a través de iOS a través de Configuración> [Tu Nombre]> Suscripciones.

Verifica la disponibilidad: Saber si Apple TV está disponible en tu región puede ayudarte a comenzar a diagnosticar problemas.

Verifica tu conexión a Internet: Aunque es probable que no recibas el mensaje sin Internet, no está de más comprobar tu conexión.

Busca actualizaciones: Si no tienes actualizaciones automáticas, es posible que solo necesites una actualización de software. Verifica tu aplicación y busca una actualización de iOS a través de Configuración> General> Actualización de software.

Reinstala la aplicación: Desinstalar y reinstalar la aplicación de Apple TV + puede resolver tus problemas, aunque necesitarás iniciar sesión de nuevo.

Considera un VPN: Usa un servicio VPN confiable como ExpressVPN porque puede resolver tus problemas de bloqueo regional. Sin embargo, si estás utilizando un dispositivo Apple TV, debes saber que necesitarás usar una aplicación de enrutador dedicada para tu VPN, ya que el dispositivo no es compatible con VPN. Consulta nuestra guía sobre los mejores VPN con antivirus.

Iniciar y Cerrar sesión en Apple TV +

NOTA

Esta solución te mostrará cómo cerrar sesión en Apple TV en iOS. Las instrucciones serán similares para otras aplicaciones y dispositivos, aunque dependerá de tu aplicación y dispositivo. Además, ten en cuenta que esto solo funcionará si tus problemas se deben a un error en lugar de que estés en la región equivocada.

Tiempo necesario: 5 minutos

Si ninguna de las soluciones anteriores funciona para ti, intenta cerrar sesión en la aplicación de Apple TV + y luego iniciar sesión si te enfrentas a un error de contenido no disponible.

Desde tu dispositivo iOS, abre la aplicación de Apple TV.

Ten en cuenta que la forma más rápida de encontrarla es deslizando hacia abajo en tu pantalla de inicio y usando la función de búsqueda. Haz clic en tu icono en la parte superior para acceder a la configuración de tu cuenta.

Selecciona Cerrar sesión en la parte inferior.

Cerrarás sesión automáticamente.

Haz clic en tu foto de perfil en blanco donde solía estar tu foto e inicia sesión de nuevo en Apple TV + con tu ID de Apple.

¿Está bloqueada por región Apple TV?

Aunque el hardware físico no suele estar bloqueado por región, Apple TV +, el servicio de transmisión, sí está bloqueado por región. Ciertas regiones y ubicaciones solo pueden acceder al contenido que ya han comprado a través de iTunes o añadido a su dispositivo a través de otro método, es decir, videos sincronizados. Tu cuenta de Apple TV solo buscará contenido que esté disponible en tu región según tu dirección de facturación.

¿Cómo arreglo que la aplicación de Apple no esté disponible en mi país?

La mejor manera de intentar arreglar que una aplicación de Apple no esté disponible en tu país es cerrar sesión e iniciar sesión en la aplicación o intentar usar un VPN. Recomendamos ExpressVPN, ya que está creado no solo para tu iPhone y Mac, sino también para tu Apple TV. Puedes instalarlo en tu router WiFi y acceder a cualquier contenido bloqueado por región mientras disfrutas de privacidad y seguridad completa.

Ten en cuenta que dependerá del router que estés utilizando, por lo que necesitarás investigar la compatibilidad o encontrar un router preconfigurado con ExpressVPN para evitarte problemas.

➡️ Obtén ExpressVPN aquí

¿Qué sucede si cambio mi región de Apple?

Si cambias tu región de Apple a través de Configuración> General> Idioma y región> Región en tu dispositivo iOS, esto no afectará tus aplicaciones, datos o elementos en tu dispositivo. Sin embargo, esto no cambiará la región de tu App Store e iTunes. Recuerda que Apple TV verifica tu información de facturación para tu región, y lo más probable es que no debas cambiarla. Si quieres cambiar el país o región de tu ID de Apple, necesitarás cancelar todas tus suscripciones y liquidar el saldo de tu cuenta.

Conclusión

Algunos de mis contenidos favoritos provienen de Apple TV Plus, y obtener acceso con un clic directamente a mis programas favoritos y contenido original es una fantástica experiencia de usuario. Sin embargo, si tienes problemas para acceder a Apple TV, esperemos que una de las soluciones anteriores pueda resolver tu problema. Aunque es posible que tengas problemas con tu país o región actual, esperemos que las soluciones anteriores puedan solucionar tu situación.

Por supuesto, si tienes ideas o sugerencias adicionales, háznoslo saber en los comentarios.