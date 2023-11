Solucionado: La aplicación de noticias de la BBC no funciona en iPhone o iPad

Si tienes problemas con tu aplicación de BBC News que no funciona en tu iPhone o iPad, ten en cuenta que una solución no está muy lejos. Como alguien a quien le gusta leer una variedad de noticias, el uso de la aplicación BBC World News me permite acceder a historias individuales y a las noticias más importantes. Sin embargo, la aplicación dejó de funcionar para mí y no sabía qué hacer hasta que descubrí una solución. ¡Vamos a explorar!

¿Cómo restauro mi aplicación de BBC News?

Antes de pasar a soluciones más avanzadas, considera estas soluciones simples para problemas comunes primero:

Asegúrate de tener una conexión a internet: La aplicación de la BBC no funcionará adecuadamente si no tienes conexión a internet. Asegúrate de tener una conexión a Wi-Fi u otra conexión de red, y asegúrate de que el modo Avión no esté activo.

Asegúrate de que la aplicación de la BBC y tu dispositivo estén actualizados: Revisa la App Store en busca de una actualización para la aplicación de la BBC. Verifica tu dispositivo a través de Configuración > General > Actualización de software.

Reinicia tu dispositivo: Puede ser simplemente un pequeño error que te impide acceder a la aplicación de la BBC. Realiza un reinicio navegando a Configuración > General > Apagar. Desliza el botón de apagado hacia la derecha. Luego, enciende tu dispositivo con el botón de encendido.

1. Forzar la salida de la aplicación de BBC News

Forzar la salida y reiniciar la aplicación a menudo puede resolver pequeños errores que impiden el acceso.

Si no tienes un botón de inicio: Forzar la salida de una aplicación deslizando hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla. Luego verás tu carrusel de aplicaciones. Desliza a la izquierda o derecha hasta que encuentres la aplicación de noticias de la BBC, luego deslízala hacia arriba. Luego podrás abrirla de nuevo.

Si tienes un botón de inicio: Puedes forzar la salida de una aplicación presionando dos veces tu botón de inicio para mostrar el carrusel de aplicaciones. Desliza a la izquierda o derecha hasta que veas la aplicación de la BBC, luego deslízala hacia arriba. Luego podrás abrir la aplicación de nuevo.

2. Eliminar y reinstalar la aplicación

Tiempo necesario: 1 minuto

Eliminar la aplicación y reinstalarla también puede ayudar si estás experimentando bloqueos de aplicaciones, mal rendimiento u otros problemas.

Encuentra el ícono de la aplicación BBC News en tu pantalla de inicio. Mantén presionado el ícono hasta que veas una ventana emergente. Toca Eliminar aplicación.

Selecciona Borrar aplicación y luego confirma tu decisión.

Después, puedes volver a descargar la aplicación desde la App Store de Apple.

¿Por qué no funciona mi aplicación de BBC News?

Tu aplicación de BBC News puede no estar funcionando debido a una actualización de la BBC. La empresa ha realizado una actualización a la aplicación, y ahora requiere iOS 13 o posterior para funcionar adecuadamente. Si estás usando una versión más antigua de iOS, es posible que tengas problemas para recibir contenido de noticias o que no puedas acceder a la aplicación en absoluto. Recuerda que puedes buscar una actualización del sistema operativo a través de Configuración > General > Actualización de software.

¿Puedo volver a la versión antigua de la aplicación de BBC News?

Probablemente no puedas descargar una versión anterior de la aplicación de BBC News, pero puede que tengas una pequeña posibilidad. Mientras que algunos usuarios afirman que no pueden hacer que funcione, otros usuarios informan que al eliminar la aplicación de la BBC que no funciona y luego reinstalarla, les da la opción de descargar la versión anterior. Por lo general, los dispositivos más antiguos no son totalmente capaces de ejecutar las últimas aplicaciones en sistemas operativos. Lo más probable es que necesites estar ejecutando al menos iOS 13 para que la aplicación de la BBC funcione correctamente.

Conclusión

Poder estar al día en temas actuales es crucial en nuestra sociedad moderna. Si tienes problemas con BBC News u otras aplicaciones, es posible que te pierdas noticias de última hora o noticias sobre tu tema favorito. Afortunadamente, hay una solución disponible para esta popular aplicación de noticias, lo que significa que puedes volver a seguir tus historias de noticias preferidas y explorar diferentes categorías.

