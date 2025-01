Sólo puedes vivir en una zona de desastre por un tiempo limitado

“

Durante los últimos 70 años, el restaurante Fox sirvió panqueques, lomo de cerdo y bagre a la gente de Altadena en el condado de Los Ángeles. Eso fue hasta que el devastador incendio de la semana pasada redujo el restaurante a un montón de cenizas, salvando solo el letrero en la carretera.

Paul Rosenbluh, propietario de Fox, ahora se pregunta si tiene sentido quedarse para reconstruir. “Solo puedes vivir en una zona de desastre por tanto tiempo,” dice. “En algún momento dices, ‘Simplemente no quiero lidiar más con este maldito problema’.”

Decenas de miles de personas en Los Ángeles se enfrentan al mismo dilema, ya sea quedarse en áreas reducidas a montones de cenizas por una de las catástrofes naturales más costosas en la historia de Estados Unidos, o mudarse a algún lugar menos vulnerable a los desastres relacionados con el cambio climático.

Los incendios forestales, avivados por los poderosos vientos estacionales conocidos como los Santa Anas, comenzaron en el rico vecindario costero de Pacific Palisades la mañana del 7 de enero. Otros incendios pronto se desataron en toda la ciudad y sus suburbios, dejando al menos 27 personas muertas, destruyendo más de 12.000 estructuras y obligando a aproximadamente 180.000 personas a evacuar sus hogares.

La pérdida económica potencial se ha estimado entre $135 mil millones y $150 mil millones, mucho más alta que el récord de $16.5 mil millones establecido por el incendio Camp Fire de 2018 en el norte de California, que fue el incendio forestal más mortal y destructivo en la historia del estado.

Los dos peores incendios, Palisades y el incendio de Eaton en Altadena, continúan ardiendo hasta el viernes. Pero Karen Bass, alcalde de Los Ángeles, y el gobernador de California Gavin Newsom ya han emitido órdenes ejecutivas urgentes esta semana para impulsar el proceso de reconstrucción. Se comprometen a eliminar las trabas burocráticas para acelerar las cosas, incluyendo la simplificación de las revisiones de planificación y la renuncia a los requisitos medioambientales.

“La gente perdió sus hogares, pero también está lista para levantarse nuevamente,” dijo esta semana Bass, quien ha enfrentado duras críticas por su manejo de la crisis. “Si su propiedad se quemó y desea reconstruirla exactamente como era antes, no debería tener que pasar por un proceso de permisos elaborado y que consume tiempo.”

Sin embargo, detrás del impulso para reconstruir se encuentran algunas preguntas difíciles: ¿puede la ciudad permitirse el costo de reconstruir áreas que se están volviendo no asegurables? ¿Son las áreas más afectadas incluso seguras para la habitabilidad humana? ¿Y tiene sentido Los Ángeles tal como está configurado hoy, con casas posicionadas dramáticamente en laderas y colindando con bosques, en un mundo que se calienta?

Los incendios han planteado “preguntas significativas sobre la sostenibilidad a largo plazo de una ciudad que se basa fundamentalmente en la expansión y el desarrollo de viviendas unifamiliares”, dice Michael Maltzan, el arquitecto con sede en Los Ángeles que diseñó el puente Viaducto de la Sexta Calle en el centro de la ciudad y es defensor de la vivienda sostenible y de alta densidad en la ciudad.

El montón de cenizas del restaurante Fox en Altadena. El propietario, Paul Rosenbluh, dice que después de tantos desastres naturales, “la gente podría simplemente tomar el pago del seguro y mudarse a Virginia” © Instagram/@foxsaltadena

“¿Es este un momento en el que deberíamos, en un sentido radical, repensar la forma en que vivimos en la ciudad?” dice. “Los incendios ocurren cada un par de años en diferentes escalas. Por mucho que deseemos que esto sea una anomalía única, no lo es, esto es parte de un ciclo regular de vida en el sur de California.”

El hermoso entorno natural de Altadena, en las estribaciones de las montañas de San Gabriel, fue lo que atrajo a las personas a querer vivir allí. El pueblo se convirtió en un refugio para familias afroamericanas de clase media expulsadas de vecindarios dominados por blancos en otras partes.

Pero el terreno es seco, con poca lluvia, y por lo tanto, un entorno perfecto para los incendios forestales. Las condiciones se vuelven peligrosas con los Santa Anas, los llamados “vientos del diablo”, que soplan desde el desierto y secan la vegetación.

Shawna Dawson Beer, consultora de marketing cabaña en Altadena quemada en el incendio de Eaton, se ha convencido de que el peligro de vivir en el sur de California está aumentando. “Los incendios han subrayado el hecho de que ninguna de estas comunidades es segura ya,” dice. “El área de alto riesgo se ha triplicado en tamaño.”

California intentó “a prueba de incendios” tales vecindarios con un código de construcción ejemplar que estipula las reglas para construir viviendas en áreas propensas a incendios. Los residentes deben crear un espacio defensivo de 100 pies alrededor de sus hogares y eliminar materiales inflamables para proporcionar un perímetro seguro para los bomberos.

El gobernador de California Gavin Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass recorren el Pacific Palisades. Han emitido órdenes ejecutivas para impulsar el proceso de reconstrucción, pero ¿puede la ciudad permitirse el costo de reconstruir áreas que se están volviendo no asegurables? © Eric Thayer/Getty Images

Pero eso no ayudó mucho en las últimas conflagraciones. “Los vientos eran tan fuertes que no había nada que los bomberos pudieran hacer,” dice Moira Conlon, fundadora de la firma de relaciones públicas Financial Profiles, quien perdió su casa en Pacific Palisades, un vecindario exclusivo que alberga a muchas estrellas de Hollywood y ejecutivos de estudio.

Conlon no está segura acerca de reconstruir. “El lugar es una zona de residuos tóxicos sin infraestructura,” dice.

Los costos de reconstrucción en un momento en que miles de otras personas también están reconstruyendo podrían resultar prohibitivos, agrega. “¿Puedes imaginar la escasez de materiales y mano de obra que veremos? ¿Quiero pasar los próximos cinco años de mi vida luchando por los constructores?”

Y luego está la amenaza de más incendios forestales. Estos ya no son simplemente un peligro estacional, sino un riesgo constante en un momento en que un cambio climático alimenta temperaturas abrasadoras y largas sequías. “Es aterrador y Dios sabe que podría volver a suceder,” dice Conlon.

La amenaza de desastres naturales siempre se ha considerado un precio justo a pagar por el privilegio de vivir en Los Ángeles, con su impresionante costa y clima mediterráneo.

Hubo inundaciones en 1938 que mataron a 115 personas y destruyeron más de 5.000 hogares. En 1994, el terremoto de Northridge destruyó edificios e infligió hasta $40 mil millones en daños. Los incendios forestales siempre han sido una preocupación, especialmente en el período árido entre agosto y octubre.

El fuego arrasa casas en Pacific Palisades, donde los incendios, avivados por los vientos estacionales conocidos como los Santa Anas, comenzaron el 7 de enero © Ethan Swope/AP

En su libro Ecology of Fear: Los Ángeles and the Imagination of Disaster, el escritor de Los Ángeles Mike Davis trazó la historia de los incendios en el paraíso costero de Malibú, que declaró como “la capital de incendios forestales de América del Norte y, posiblemente, del mundo”. Cuestionó el ciclo de reconstrucción después de cada incendio, que dijo que durante décadas fue facilitado por un seguro contra incendios barato. El resultado fueron suburbios cada vez más grandes de “cinturón de fuego”.

Ese ciclo podría estar roto ahora. Muchas de las casas destruidas en los incendios de este mes no están aseguradas. Empresas como Allstate y State Farm recientemente dejaron de vender nuevas pólizas de seguro de hogar en California, culpando a los topes regulatorios sobre los aumentos de precios que hacían cada vez más desafiante cubrir las pérdidas.

State Farm también anunció el año pasado que no renovaría pólizas para 72,000 hogares y apartamentos en California, incluido el 69 por ciento de los planes de seguros en Pacific Palisades, aunque revirtió parcialmente el movimiento después de los incendios de este mes. Muchos propietarios de viviendas excluidos por State Farm recurrieron en cambio al Plan Justo respaldado por el estado de California, que proporciona cobertura de hasta $3 millones por propiedad residencial, no mucho considerando el valor de los bienes raíces en estas zonas.

El panorama de seguros irregular podría significar que, independientemente de la retórica política, será difícil reconstruir mejor. “Muchas personas no tendrán seguro, y muchas más estarán infraseguradas, lo que significa que las personas estarán bajo presión para recortar la mayor cantidad de esquinas posible en la reconstrucción,” dice Maltzan. “Eso significa que las casas se construirán peor de lo que eran originalmente”.

La casa de Dawson Beer estaba asegurada, pero teme que su póliza no alcance para los enormes costos de reconstruir una nueva casa en Altadena. “Los costos van a aumentar significativamente, solo en base a la oferta y la demanda,” dice. “He escuchado que costará $700-900 por pie cuadrado reconstruir, y ninguna compañía de seguros cubrirá eso.”

Una familia se sienta afuera de su casa quemada en Altadena. La repentina aparición de miles de residentes sin hogar buscando un techo sobre sus cabezas solo empeorará la crónica escasez de viviendas de Los Ángeles © Brandon Bell/Getty Images

Luego, después de que se reconstruyan las casas, las nuevas primas de seguros podrían terminar siendo demasiado altas para la mayoría de los propietarios, a medida que más empresas cambian las pólizas para reflejar el riesgo elevado de incendios. “Cuando volvamos a entrar y reconstruyamos, ¿no hay un riesgo de que nuestra comunidad sea inasegurable?” dice.

La devastación llega cuando California ya está en medio de una crisis de costos de vida. La repentina aparición de miles de residentes sin hogar buscando un techo sobre sus cabezas solo empeorará la crónica escasez de viviendas de la ciudad. El precio mediano de una casa en Los Ángeles ya supera el $1 millón, después de aumentar un 30 por ciento entre 2018 y 2023.

“La gran pregunta es la asequibilidad de la vivienda,” dice Manfred Keil, economista jefe de la Sociedad de Desarrollo de Inland Empire, una organización de desarrollo sin fines de lucro. “Los costos de la vivienda aumentarán después de los incendios, las personas no podrán pagarlo y entonces comenzarán a mudarse.”

Hay un precedente para esto: seis años después de que el incendio Camp Fire destruyera Paradise, California, la población del pueblo está alrededor de 9,300, en comparación con los 26,500 antes del incendio.

A pesar de las promesas de Bass y Newsom, la burocracia también ralentizará el proceso de reconstrucción, dice Edward Ring del Centro de Política de California, una fundación educativa. “Si observas cuánto tiempo toma obtener un permiso de construcción en California, solo puedes esperar comenzar la construcción en tres años,” dice. “Gastarás $100,000 en permisos y tarifas. Imagina lo que eso significa cuando estás tratando de reconstruir.”

Los bomberos trabajan en la ceniza dejada por los incendios cerca de Mulholland Drive en Los Ángeles. Los incendios dejaron al menos 27 personas muertas, destruyeron más de 12,000 estructuras y obligaron aproximadamente 180,000 personas a evacuar sus hogares © David Swanson/Reuters

Mientras tanto, no está claro quién pagará realmente la factura por la reconstrucción no solo de hogares sino también de infraestructura destruida en los incendios.

“Queremos reconstruir, pero cuánto tiempo les llevará [a las autoridades] devolver los servicios públicos? ¿Cómo enchufas una sierra?” dice Rosenbluh, el restaurador. “La fatiga y la duración tendrán su efecto. La gente podría simplemente tomar el pago del seguro y mudarse a Virginia.”

Todo esto se suma a los problemas ya sustanciales para Los Ángeles, donde Hollywood está luchando y todavía existe una obstinada crisis de personas sin hogar. Los líderes de la ciudad tendrán que supervisar la recuperación de los incendios mientras se preparan para albergar ocho partidos de la Copa del Mundo de la FIFA el próximo año y los Juegos Olímpicos en 2028.

Pero la ciudad ha pasado por “períodos muy traumáticos”, señala Ian Campbell, un empresario de larga data en Los Ángeles que desempeñó un papel clave en el Departamento de Comercio de California y luego fue vicepresidente de la empresa de relaciones públicas Abernathy MacGregor. Además de las inundaciones, terremotos e incendios, Los Angeles también sobrevivió a la disminución de la industria aeroespacial, un importante empleador, después del fin de la Guerra Fría, señala.

“Los Ángeles tiene una larga historia de estos momentos impactantes, en parte porque vivimos en una topografía tan precaria,” dice. “Este podría ser otro momento de rendición de cuentas para Los Ángeles. ¿Va la ciudad a seguir permitiendo que las personas vivan en áreas riesgosas y debería toda la sociedad subsidiar eso? Estas son cosas que tendrán que ser enfrentadas.”

