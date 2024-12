‘Solo hombres’: El congresista Mukul Wasnik critica al BJP y RSS por nunca tener a una mujer como líder | Noticias de India

Crédito de la foto: YouTube/Sansad TV

NUEVA DELHI: El congresista Mukul Wasnik atacó el lunes al Partido Bharatiya Janata (BJP) y al Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) por no tener ninguna presidenta o Sarsanghchaalak mujer en su historia. “Nirmala Sitharaman habló mucho sobre las mujeres, mencionando las diversas leyes introducidas por el partido gobernante en los últimos tiempos, lo cual es muy bueno. También creemos que las mujeres deberían tener reservas, y también hemos trabajado en esto. Si sigues adelante con eso, te apoyaremos plenamente; no hay duda al respecto. Sin embargo, ¿alguna vez hemos visto a una mujer liderando el Bharatiya Janata Party a nivel nacional? Hasta la fecha, no hemos visto a una mujer convertirse en presidenta del Bharatiya Janata Party,” dijo Mukul Wasnik en su primer discurso.

RS | Observaciones de Mukul Balkrishna Wasnik | Discusión sobre el viaje de 75 años de la Constitución de la India

El congresista también atacó al RSS, que es percibido como el mentor ideológico del BJP, por no haber tenido nunca una mujer a la cabeza (Sarsanghchaalak) de la organización. “El Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), que es el fundamento ideológico para ellos, ha completado casi 100 años. ¿Alguna vez has visto a una mujer como jefa del RSS? Hasta hoy no,” dijo Wasnik. Además, “El próximo año se cumplen 100 años del RSS, y las mujeres no pueden ser miembros allí; solo los hombres pueden ser voluntarios. Hay una organización separada llamada Rashtra Sevika para mujeres.” “Por el contrario, el partido Congress tenía líderes como Annie Besant y Sarojini Naidu como presidentas,” añadió. El congresista también atacó al BJP por atacar al primer Ministro Jawaharlal Nehru alegando que están enojados con Nehru porque se opuso a establecer un “Pakistán Hindú” durante la partición. “Me alegró escuchar algunas palabras amables aquí sobre el Dr. B R Ambedkar. También me alegró que se mencionara respetuosamente el nombre de Sardar Patel. Sin embargo, me sorprendió la animosidad y el desdén expresado hacia el primer Ministro de la India, Jawaharlal Nehru,” dijo el congresista. Wasnik agregó, “Creo que este odio hacia Nehru proviene del hecho de que cuando se creó Pakistán en nombre del Islam, había quienes en la India también querían crear un Pakistán Hindú. Pero Nehru luchó vehementemente contra tales ideas.”

