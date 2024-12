Solicitantes de asilo sirios en el limbo mientras los países detienen las solicitudes.

Varios países europeos han suspendido el procesamiento de solicitudes de asilo para sirios, tras la caída del ex presidente Bashar al-Assad. Austria ha detenido todas las reclamaciones de asilo de sirios y está planeando repatriar o deportar a las personas de regreso a su tierra natal, argumentando que la situación en el país ha cambiado fundamentalmente. Alemania, el Reino Unido, Francia y Grecia también han dicho que suspenderán las decisiones de asilo por ahora. Estas decisiones dejan a muchos en la diáspora siria en el limbo, luego del colapso del régimen de Assad después de 50 años de gobierno brutal. El Canciller de Austria, Karl Nehammer, un conservador que es firme en inmigración, dijo en un post en X que el gobierno “apoyará a todos los sirios que han encontrado refugio en Austria y desean regresar a su país de origen”. Añadió que la “sitación de seguridad en Siria también debe ser reevaluada para poder hacer deportaciones posibles de nuevo en el futuro”. En una declaración, el Ministerio del Interior de Austria dijo “la situación política en Siria ha cambiado fundamentalmente y, sobre todo, rápidamente en los últimos días”. Unas 95,000 sirios viven en Austria, muchos de los cuales llegaron durante la crisis de los migrantes de 2015 y 2016. Un rechazo hacia ellos ha alimentado el apoyo a la extrema derecha y los conservadores en Austria. La Oficina Federal para Migración y Refugiados de Alemania ha suspendido todas las solicitudes pendientes de solicitantes de asilo sirios. Los funcionarios dicen que la situación política en Siria es tan incierta que no es posible tomar una decisión adecuada sobre si el país es seguro o no. En este momento, 47,270 sirios en Alemania están esperando una respuesta a sus solicitudes de asilo. Aquellos que ya han recibido asilo no se ven afectados. Alemania tiene la mayor población de la diáspora siria fuera del Medio Oriente, con aproximadamente un millón de sirios viviendo en Alemania. Alrededor de 700,000 son clasificados como refugiados. La Secretaria de Interior británica, Yvette Cooper, ha confirmado que el Reino Unido ha “detenido decisiones de asilo en casos de Siria mientras el Ministerio del Interior revisa y monitorea la situación actual”. Cooper dijo que la situación en el país está “evolucionando extremadamente rápido después de la caída del régimen de Assad” y añadió que algunas personas ya están regresando a Siria. Francia está trabajando en una política similar a la propuesta por Alemania, con una decisión esperada en las próximas horas, según la agencia de noticias Reuters. Mientras tanto, miles de sirios exiliados en Líbano y Jordania han estado regresando a casa. Pero en la frontera con Líbano, el flujo ha sido en ambas direcciones. Un corresponsal de la BBC dijo que un número creciente de sirios intentaba entrar en Líbano, lo que ha provocado refuerzos militares libaneses. Él dijo que algunos temían un aumento en el caos o el crimen en casa, aunque también recibieron garantías de que esto no sucedería. Líbano alberga a más de un millón de refugiados sirios pero ha estado endureciendo las reglas para que entren al país.