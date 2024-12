Solicitantes de asilo sirios en el limbo mientras los países detienen las solicitudes.

La Oficina Federal de Migración y Refugiados de Alemania ha suspendido todas las solicitudes pendientes de solicitantes de asilo sirios. Los oficiales dicen que la situación política en Siria es tan incierta que no es posible tomar una decisión adecuada sobre si el país es seguro o no. En este momento, 47,270 sirios en Alemania están esperando una respuesta a sus solicitudes de asilo. Aquellos que ya han sido concedidos asilo no se ven afectados. Alemania tiene la mayor población diaspórica siria fuera de Medio Oriente, con alrededor de un millón de sirios viviendo en Alemania. Alrededor de 700,000 son clasificados como refugiados.