Soledad en la muerte del pianista ruso anti-guerra encarcelado.

Museo de historia local de Sverdlovsk

Mientras Estados Unidos y Rusia estaban ocupados finalizando el mayor intercambio de prisioneros desde la Guerra Fría, un talentoso pero poco conocido pianista ruso estaba muriendo en silencio en la cárcel.

Pavel Kushnir había protestado repetidamente contra la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y comenzó una huelga de hambre poco después de su arresto en mayo, negándose después a tomar agua.

Murió, lentamente y sin publicidad, el 28 de julio, cuatro días antes de que un grupo de disidentes más conocidos fueran intercambiados por espías del Kremlin, agentes durmientes y asesinos presos en Occidente.

Después de su solitaria muerte, en un centro de detención preventiva en Birobidzhan en Extremo Oriente de Rusia, el joven de 39 años fue llorado por solo 11 personas en su cremación.

Svetlana Kaverzina, una política independiente en Siberia, dijo que nadie intentó disuadirlo de sacrificarse porque no estaban al tanto de lo que estaba sucediendo.

“No pudimos trabajar juntos y enviarle un abogado – no sabíamos”, escribió en la aplicación de mensajería Telegram. “Estaba solo.”

Pavel Kushnir interpreta el Preludio en do sostenido menor, Op 3 No 2 de Rachmaninov en un festival en su ciudad natal de Tambov en 2010. Fuente: canal de YouTube de su difunto padre Mikhail Kushnir, youtube.com/@SuperLiahim

‘Agente extranjero Mulder’

El canal de YouTube donde Kushnir publicó cuatro videos contra la guerra solo tenía cinco suscriptores cuando fue arrestado.

Sus publicaciones “Agente Extranjero Mulder” eran una referencia a un personaje de la serie de televisión estadounidense, los Expedientes X, que fue popular en Rusia en la década de 1990, y también a una ley rusa que permite declarar “agentes extranjeros” a personas consideradas políticamente sospechosas. En un clip, incluso aparece Kushnir con una placa del FBI dibujada a mano.

Su último video, lanzado en enero, abordaba la masacre de civiles en 2022 por parte de tropas rusas en Bucha, un suburbio de Kiev.

Algunos meses después, un canal de Telegram cercano a los servicios secretos, Informes Operativos, publicó un video que mostraba a hombres enmascarados conduciendo a Kushnir a una furgoneta blanca.

Agregó que se había abierto un caso penal, acusándolo de hacer un llamado público para participar en actividades terroristas, lo que conlleva hasta siete años de cárcel.

No se supo más hasta el 2 de agosto, cuando la activista de derechos humanos Olga Romanova y la amiga del pianista, Olga Shkrygunova, revelaron su muerte en un artículo publicado por la organización de noticias en línea Vot Tak.

Su madre de 79 años, Irina Levina, luego confirmó que su hijo había fallecido.

Anónimo

Un amigo describió a Kushnir como un engranaje que no encajaba en ninguna máquina

Kushnir nació en Tambov, en el centro de Rusia, donde su padre Mikhail era pianista y educador, y su madre profesora de música en una escuela.

Comenzó a tocar el piano a los dos años y, a tan solo 17, ofreció un notable concierto de dos horas y media con los 24 preludios y fugas del compositor Dmitri Shostakovich.

Más tarde ese año, fue admitido en el Conservatorio de Moscú, donde su compañera de clase Julia Wertman dice que cultivó una “imagen disidente”, a menudo vistiendo un abrigo raído y ropa negra, con una botella de medio litro de vodka sobresaliendo de un bolsillo.

Cuando se le preguntó en una entrevista de 2005 qué composición nunca interpretaría, respondió: “El himno nacional ruso”.

Después de graduarse, Shkrygunova dice que Kushnir deliberadamente aceptó trabajos en ciudades más pequeñas, creyendo que tendría más libertad musical y personal fuera de Moscú.

Se mudó a Ekaterimburgo, luego a Kursk, y pasó tres años en Kurgan, una ciudad al este de las montañas Urales, antes de perder su trabajo en la orquesta filarmónica allí en 2022.

Shkrygunova no sabe exactamente por qué lo despidieron, pero agrega: “Este era un engranaje que no encajaba en ninguna máquina, y así había sido desde su infancia”.

Después de cuatro meses sin trabajo, se convirtió en solista de la Filarmónica de Birobidzhan, diciendo en televisión local: “Si no me encarcelan, me llaman al ejército, o me despiden, entonces espero pasar los próximos 12 años con ustedes”.

‘Estoy haciendo esto por una razón’

Kushnir pasaba su tiempo libre protestando contra la guerra.

En correos electrónicos a amigos, describía pegar carteles por Birobidzhan por la noche, con lemas que denunciaban enojados el reclutamiento y describían a Vladimir Putin como un fascista.

También comenzó a hacer huelgas de hambre: primero durante 20 días en la primavera de 2023, luego durante tres meses más tarde ese año.

Shkrygunova dice que Kushnir sabía el peligro en el que se estaba poniendo.

“Era su protesta solitaria”, dice. “Un acto de alguien que no sabía qué más podía hacer”.

Ella intentó convencerlo de que dejara Rusia, o al menos que actuara en Berlín, donde ella vive ahora. Pero nunca lograron organizar el viaje.

A finales de marzo, Kushnir habló con Shkrygunova por última vez, diciéndole que sentía que lo estaban vigilando y que “seguía viendo a la misma persona”.

“Pase lo que pase, pase: lo estoy haciendo por una razón”, añadió.

Informes Operativos/Telegram

Pavel Kushnir fue visto siendo llevado por hombres enmascarados

‘Como un esqueleto’

Los registros del Tribunal de la Ciudad de Birobidzhan no contienen información sobre un caso penal en su contra, aunque hay un registro de un caso no penal de “vandalismo menor” presentado el 20 de junio.

El 19 de julio, Kushnir fue multado por una cantidad desconocida, pero no está claro si asistió a la audiencia.

Luego, el tribunal le envió una copia del veredicto, pero fue devuelta el 30 de julio con la nota “no se pudo entregar”.

Para entonces, por supuesto, Kushnir ya estaba muerto.

El sitio de noticias independiente, Mediazona, habló con alguien que lo vio poco antes de que muriera.

Lo describieron como “como un esqueleto”, que a mediados de julio apenas podía caminar y estaba “en muy mal estado”.

La causa oficial de la muerte fue “miocardiopatía dilatada e insuficiencia cardíaca congestiva”.

El FSB y el Tribunal de Birobidzhan no respondieron a la solicitud de comentarios de la BBC. El jefe regional del servicio penitenciario de Rusia, Vasily Mikhaylenko, dijo a Mediazona que no sabía nada sobre el caso.

‘Amable y divertido’

Después de la muerte de Kushnir, su madre le dijo a otra organización de noticias independiente, Okno, que había intentado y fallado en influir en su hijo.

“Ciertamente quería que se comportara de forma más tranquila y se mantuviera al margen de la política por completo.

“Lamento mucho que haya renunciado a su vida, aparentemente por nada en absoluto.”

Grace Chatto del grupo de música electrónica Clean Bandit dijo que su amigo Pavel Kushnir siempre había defendido la verdad y la libertad

Pero Shkrygunova no está de acuerdo, diciendo que Kushnir sabía desde el principio que estaba arriesgando su vida para poder expresar sus puntos de vista contra la guerra.

“Él entendió que podría haber otra forma”, agrega Shkrygunova.

“Pero cuando se dio cuenta, ya no había marcha atrás. Sabía que iba a llegar hasta el final, así que no resultaría en un esfuerzo desperdiciado.”

En la muerte, Kushnir ha atraído más atención de la que jamás recibió en vida.

Un libro que escribió en 2014 ha sido rápidamente republicado en Alemania.

Grace Chatto, miembro del grupo de música electrónica galardonado con un Grammy Clean Bandit, quien estudió con Kushnir en el Conservatorio de Moscú, escribió un emotivo homenaje en Instagram a su “amigo amable y divertido”.

Y 22 destacados músicos clásicos incluyendo a Daniel Barenboim, Sir Simon Rattle y Martha Argerich escribieron una carta abierta para recordar a un “artista notable” que nunca conocieron.

Aunque el canal de YouTube de Kushnir tenía unos pocos suscriptores en su vida, su video más popular ha sido visto más de 22,000 veces.