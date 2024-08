Soldados ucranianos han atacado 2 puentes clave en Rusia. ¿Podría significar que están allí para quedarse?

KYIV, Ucrania (AP) — Ucrania ha destruido un puente clave en la región de Kursk en Rusia y golpeó a segundo cercano, menos de dos semanas en su impresionante incursión transfronteriza, interrumpiendo rutas de suministro rusas y posiblemente señalando que sus tropas están planeando cavar.

Los blogueros militares pro-Kremlin de Rusia han reconocido que la destrucción del primer puente, que atravesaba el río Seim cerca de la ciudad de Glushkovo, obstaculizará las entregas de suministros a las fuerzas rusas que repelen la incursión de Ucrania, aunque Moscú aún podría usar pontones y puentes más pequeños en la zona. El jefe de la fuerza aérea de Ucrania, Tte. Mykola Oleshchuk, el viernes publicó un video de un ataque aéreo ucraniano que partió el puente en dos.

Menos de dos días después, las tropas ucranianas golpearon a un segundo puente en Rusia, según Oleshchuk y el gobernador regional ruso, Alexei Smirnov.

Hasta la mañana del domingo, no hubo informes oficiales sobre dónde exactamente tuvo lugar el segundo ataque al puente. Los canales de Telegram rusos afirmaron que se había golpeado un segundo puente sobre el Seim, en el pueblo de Zvannoe.

Según el sitio de noticias de Mash de Rusia, los ataques dejaron la zona con solo un puente intacto. The Associated Press no pudo verificar de inmediato estas afirmaciones — pero si se confirman, los ataques ucranianos complicarían aún más los intentos de Moscú de reabastecer sus fuerzas en Kursk y evacuar a civiles.

Glushkovo se encuentra a unos 12 kilómetros al norte de la frontera ucraniana, y aproximadamente a 16 kilómetros al noroeste de la zona de batalla principal en Kursk. Zvannoe está ubicado a otros 8 kilómetros al noreste.

Kyiv ha mantenido en secreto el alcance y los objetivos planeados de su rápida penetración en Rusia, el mayor ataque al país desde la Segunda Guerra Mundial, que tomó por sorpresa al Kremlin y vio decenas de aldeas y cientos de prisioneros caer en manos ucranianas.

Los ucranianos avanzaron profundamente en la región de Kursk en varias direcciones, enfrentando poca resistencia y sembrando caos y pánico. El Comandante en Jefe de Ucrania, el Gral. Oleksandr Syrskyi, afirmó la semana pasada que sus fuerzas habían avanzado en 1,000 kilómetros cuadrados de la región de Kursk, aunque no fue posible verificar de manera independiente qué controlan exactamente las fuerzas ucranianas.

Pero los ataques a los puentes, aparentemente destinados a obstaculizar un contraataque ruso en Kursk, podrían significar que Kyiv tiene la intención de buscar un punto de apoyo en la región — o al menos señalar a Moscú que planea hacerlo.

Los analistas dicen que aunque Ucrania podría intentar consolidar sus ganancias dentro de Rusia, sería una maniobra arriesgada dadas los recursos limitados de Kyiv, ya que las líneas de suministro que se extienden profundamente en Kursk serían vulnerables a los ataques rusos.

La incursión ya ha aumentado la moral de Ucrania, mermada por un contraataque fallido el verano pasado y meses de ganancias rusas en la región oriental de Donbas, y ha demostrado su capacidad para tomar la iniciativa.

Se ha asemejado a la operación relámpago de Ucrania de septiembre de 2022, liderada por Syrskyi, en la que sus fuerzas recuperaron el control de la región nororiental de Kharkiv después de aprovechar las escaseces de personal ruso y la falta de fortificaciones en el terreno.