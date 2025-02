Soldado israelí encarcelado por abusar de detenidos palestinos de Gaza.

Un tribunal militar israelí ha condenado a un soldado a siete meses de prisión después de que admitiera el abuso agravado de detenidos palestinos de Gaza en el centro de detención militar Sde Teiman. El ejército israelí dijo que el reservista, al que no nombró, fue condenado por “varios incidentes en los que golpeó a los detenidos con sus puños y usó su arma mientras estaban esposados y vendados”. “Estos actos fueron cometidos en presencia de otros soldados, algunos de los cuales le pidieron que parara, e incluso fueron documentados en el teléfono móvil del acusado”, agregó. El periódico Haaretz dijo que era el primer soldado condenado por abusar de gazatíes detenidos durante la guerra con Hamas. Hizo que los palestinos dijeran frases denigrantes e hicieran ruidos de animales, y los golpeó mientras estaban atados y vendados, reportó Haaretz. También citó al Tribunal Militar de Beit Lid diciendo que el soldado admitió tres cargos de abuso agravado y un cargo de conducta poco apropiada como parte de un acuerdo judicial con los fiscales. Los incidentes ocurrieron entre enero y junio de 2024, cuando estaba de guardia de camiones que transportaban detenidos, según Haaretz. El tribunal encontró que un número no especificado de soldados enmascarados, cuya identidad sigue siendo desconocida, también participaron en el abuso. Además de la condena de prisión, al soldado condenado se le impuso también una pena suspendida y fue degradado al rango de soldado raso, según las Fuerzas de Defensa de Israel. “Los soldados tienen el deber de usar la fuerza confiada a ellos de acuerdo con los valores y órdenes de las FDI, en todo momento y en tiempos de guerra en particular”, dijo el ejército. El centro de detención de Sde Teiman se estableció después del inicio de la guerra en Gaza hace 15 meses. Desde entonces, ha estado en el centro de informes de abusos graves. En julio, manifestantes de extrema derecha entraron en Sde Teiman después de que la policía militar israelí fuera allí para interrogar a nueve reservistas sospechosos de violar a un detenido y provocarle una lesión potencialmente mortal. Varios de los reservistas fueron arrestados posteriormente. En octubre, un informe de una comisión de investigación de la ONU alegó que miles de niños y adultos detenidos de Gaza habían sido “sometidos a abusos generalizados y sistemáticos, violencia física y psicológica, y violencia sexual y de género que constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad de tortura y crímenes de guerra de violación y otras formas de violencia sexual”. El gobierno de Israel dijo que rechazaba las acusaciones de abusos generalizados y tortura de detenidos, e insistió en que estaba “totalmente comprometido con los estándares legales internacionales”. También dijo que había realizado investigaciones exhaustivas sobre cada queja. El ejército israelí lanzó una campaña para destruir a Hamas en respuesta a un ataque sin precedentes en la frontera el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes. Desde entonces, más de 47.550 personas han muerto en Gaza, según el ministerio de salud dirigido por Hamas en el territorio. Según el grupo de derechos humanos israelí HaMoked, actualmente hay 1.802 palestinos de Gaza detenidos como “combatientes ilegales” en cárceles israelíes. La cifra no incluye a los detenidos en manos del ejército.