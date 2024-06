Soldado estadounidense Gordon Black encarcelado durante casi cuatro años en Rusia.

Un tribunal ruso ha condenado a un soldado estadounidense a tres años y nueve meses de cárcel por cargos de robo y amenazas de matar a su novia, informaron las agencias de noticias estatales.

El sargento Jordon Negra fue sentenciado por un tribunal en Vladivostok en el extremo este de Rusia y cumplirá su tiempo en una colonia penal.

El sargento Negro, quien fue arrestado en mayo, se declaró no culpable de los cargos de amenaza de asesinato, pero admitió ser “parcialmente” culpable de robar 10.000 rublos (£ 89) de ella.

Apelará el veredicto, según informaron las agencias de noticias estatales.

Los fiscales habían pedido que fuera encarcelado por cuatro años y ocho meses, mientras que su defensa pidió que fuera absuelto.

Los funcionarios estadounidenses dijeron que el sargento Negra, de 34 años, conoció a su novia en Corea del Sur.

Se alistó como infante de marina en 2008 y fue desplegado en Iraq en 2009 y en Afganistán en 2013. Recientemente fue asignado al Octavo Ejército, Fuerzas de EE. UU. en Corea en Camp Humphreys.

El ejército de EE.UU. dijo que el sargento Negra no solicitó autorización oficial y el departamento de defensa no autorizó su viaje a Rusia o China, donde viajó primero en su camino de regreso de Corea del Sur. No hay evidencia de que tuviera la intención de quedarse en Rusia.

Rusia está deteniendo a otros estadounidenses en prisión. El reportero Evan Gershkovich del Wall Street Journal ha estado en la cárcel desde marzo de 2023, mientras que el ex marine de EE.UU. Paul Whelan fue condenado a 16 años de prisión en 2020.

Ambos hombres mantienen su inocencia y el gobierno de EE.UU. dice que los cargos en su contra son infundados.