Soldado australiano acusado de espiar para Rusia.

Una soldado australiana y su esposo han sido arrestados y cada uno acusado de espiar para Rusia. Los investigadores dicen que la pareja – ambos ciudadanos australianos nacidos en Rusia – obtuvieron material de las Fuerzas de Defensa Australiana (ADF) para compartirlo con Moscú. Sin embargo, la policía australiana dice que “no se ha identificado ninguna compromiso significativo” de secretos militares. Es la primera vez que leyes más estrictas sobre la interferencia extranjera – introducidas por Australia en 2018 – se han utilizado para presentar cargos de espionaje. La mujer de 40 años, soldado, y su esposo de 62 años se enfrentarán a la corte en Brisbane más tarde el viernes, cada uno por un cargo de preparación para un delito de espionaje – que conlleva una sentencia máxima de 15 años de cárcel. El Comisionado de la Policía Federal Australiana (AFP) Reece Kershaw dijo que la pareja había estado en Australia durante más de una década antes del presunto delito y ambos se habían convertido en ciudadanos varios años atrás. El hombre trabajaba como obrero autónomo y la mujer era técnica de sistemas de información en el ejército, un rol para el cual había obtenido una autorización de seguridad, según la policía. Kershaw alegó que ella viajó secretamente a Rusia mientras estaba de permiso de las ADF, luego le indicó a su esposo que accediera a su cuenta de trabajo y enviara material sensible para que ella pudiera reenviarlo a las autoridades rusas. Una investigación sobre si alguno de los materiales fue entregado aún está en curso, dijo Kershaw, añadiendo que los cargos podrían ser elevados. Tanto Kershaw como el jefe de la agencia de espionaje de Australia, Mike Burgess – quienes se dirigieron a los medios juntos el viernes – se negaron a responder preguntas sobre la naturaleza de los documentos o cómo las autoridades fueron alertadas sobre los presuntos crímenes. Pero Burgess dijo que la amenaza continua de espionaje es “real”. “Múltiples países están tratando de robar los secretos de Australia. No podemos ser ingenuos y no podemos ser complacientes”. “Si estás espiando en este país, te estamos buscando. Si estás siendo espiado en este país, estamos vigilando por ti”, agregó. Kershaw hizo hincapié en que los aliados de Australia podían estar “confiados” en que el país “seguiría identificando y desbaratando actividades de espionaje e interferencia extranjera”. En un comunicado, las ADF dijo que estaba al tanto de que uno de sus miembros había sido arrestado y que “toma en serio todas las violaciones de seguridad”.