Solamente gasas y yodo para pacientes lesionados en el hospital de campaña de Gaza

GAZA (Reuters) – El cirujano palestino Bashir al-Hourani tiene que trabajar con lo poco que tiene en la escuela central de Gaza, donde ayuda a dirigir una clínica de campaña en medio de la ofensiva de Israel. Solo tiene gasas y desinfectante para tratar a los heridos que son rechazados por hospitales sobrecargados.

“No tenemos nada más”, dijo, mostrando una botella de yodo que estaba usando para lavar la larga cicatriz de operaciones que recorría el torso y el estómago de un hombre herido.

“Este paciente debería estar en el hospital, pero debido a la superpoblación, fue trasladado a la clínica de campaña”, dijo.

“Tenemos docenas de pacientes como este. Tenemos niños que son difíciles de tratar. Les cambiamos los vendajes un día y al siguiente encontramos infección porque no hay esterilización, no hay lugares especializados. No hay bolsas de basura”, dijo.

La Escuela Al-Sayedah Khadija está ubicada en Deir al-Balah, en el centro del pequeño y abarrotado enclave palestino, que las fuerzas israelíes han estado asediando, bombardeando e invadiendo en respuesta a un mortal ataque de Hamás el 7 de octubre.

La guerra ha matado a más de 20,000 personas según las autoridades de salud locales en Gaza, dirigida por Hamás, y ha herido a 50,000 más, todo esto mientras los hospitales han quedado fuera de acción y los suministros médicos están casi agotados.

Aunque algo de ayuda ha ingresado a Gaza en las últimas semanas a través de Egipto, ha sido difícil distribuir mucho más allá de la zona inmediata de la frontera, y los hospitales en otras partes del enclave apenas pueden funcionar, según dicen las agencias de ayuda.

Médicos Sin Fronteras, la agencia médica internacional, dijo en una publicación en redes sociales el viernes que en el Hospital Nasser en Khan Yunis, en el sur de Gaza, “los médicos están pisando los cuerpos de niños muertos para tratar a otros niños que de todas formas morirán”.

En la clínica de campaña de Deir al-Balah, Hourani estaba ocupado vendando la cabeza de Maysara Abu Telakh, un niño herido en el bombardeo pero dado de alta temprano del hospital local Al-Aqsa porque tenía casos más urgentes que atender.

“Tuvieron que trasladar a Maysara a la clínica de campaña, que es una escuela, para continuar el tratamiento … la situación aquí es difícil, especialmente con los suministros médicos. Hay escasez de medicinas, enfermeras, incluso médicos”, dijo el padre del niño, Jihed Abu Telakh.

La familia perdió su hogar y ahora se está quedando temporalmente en la clínica de campaña mientras buscan otro lugar para refugiarse.

