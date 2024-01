¡Sobrevivimos el caos de la preventa de Vision Pro! [The CultCast]

“`html

¿Conseguiste la tuya o los bots te ganaron?

Imagen: Cult of Mac

Esta semana en el podcast de Cult of Mac: las preventas de Vision Pro no salieron exactamente como se esperaba la semana pasada. En nuestro análisis posterior, discutimos qué salió bien, qué salió mal y por qué no podemos esperar para finalmente tener en nuestras manos el auricular de Apple.

También en The CultCast:

Apple planea cambiar radicalmente la App Store … para los europeos.

Una actualización sobre los nuevos iPads y nuevos Mac que parecen estar listos para salir del mágico tubo de Tim Cook.

El auto de Apple aún está en camino hacia el lanzamiento. Sin embargo, podría llegar un poco más tarde (y ser mucho menos sorprendente) de lo que nos hicieron creer.

Escucha el episodio de esta semana de The CultCast en la aplicación Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. (¡Asegúrate de suscribirte y dejarnos un comentario si te gusta!) O mira la transmisión en vivo por video, incrustada a continuación.

Archivo de la transmisión en vivo de The CultCast

Mira la versión “para siempre” de nuestra transmisión en vivo de YouTube:

… ¡si te atreves!

Principales noticias de Apple de esta semana

En el programa de esta semana: tu anfitrión Erfon Elijah (@erfon), editor en jefe de Cult of Mac Lewis Wallace (@lewiswallace) y escritor de Cult of Mac D. Griffin Jones (@dgriffinjones).

Aquí están los titulares de los que hablaremos en el programa de esta semana:

“`