Sobrevivientes del tiroteo en Las Vegas impactados por la decisión de la Corte Suprema sobre armas.

El 1 de octubre de 2017, Heather Gooze estaba sirviendo bebidas en el festival de música Route 91 en Las Vegas cuando los asistentes al concierto empezaron a correr hacia su bar, gritando y cubiertos de sangre. Un pistolero apostado en un hotel de Las Vegas abrió fuego sobre la celebración debajo. Mató a 60 personas y dejó heridas a más de 400. Pudo llevar a cabo lo que sigue siendo el tiroteo masivo más mortal en la historia de Estados Unidos debido a un mecanismo que instaló en su arma conocido como una culata de ráfaga. En medio de la masacre, el entonces presidente Donald Trump prohibió las culatas de ráfaga, una modificación que permite que un rifle dispare como una ametralladora. Fue un raro ejemplo de Estados Unidos realizando un cambio en sus políticas de armas a raíz de un tiroteo masivo, y fue una reforma que los sobrevivientes del ataque recibieron con agrado. La prohibición fue aún más extraordinaria porque fue instituida por un presidente republicano y respaldada por la Asociación Nacional del Rifle, figuras que normalmente se opondrían a una propuesta de control de armas. El viernes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló la prohibición, decidiendo en una opinión de 6-3 que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos había sobrepasado su autoridad para prohibir el dispositivo. Para sobrevivientes como la Sra. Gooze, que se identifica como liberal y pensaba que la prohibición de Trump era “fenomenal”, el fallo se sintió como un paso atrás para el país. “¿Quién ha usado alguna vez una culata de ráfaga para bien?”, le dijo a la BBC. “No hay razón para que un civil use una máquina de tiroteo masivo”. La Sra. Gooze, de 50 años, aún recuerda vívidamente el pánico de ayudar a la gente a huir de la carnecería y la frenética batalla por salvar a las personas alcanzadas por más de 1.000 disparos que el pistolero efectuó con la ayuda de la modificación de su arma. “Tuve el dedo en el agujero de bala de uno de nuestros ángeles en la parte trasera de la cabeza”, dijo de una víctima a la que intentó salvar. Se quedó con el cadáver de otra víctima durante horas, usando un teléfono que encontró en su bolsillo para contactar a la familia. “Vi cómo la vida de las personas cambiaba justo delante de mí, así como la mía”, dijo. Una de esas vidas era la de Brittany Quintero. La Sra. Quintero se separó de su amiga en el caos del tiroteo y, aunque ambas sobrevivieron, ha pasado años trabajando a través del trauma que le infringió el tiroteo. Le dijo a la BBC que la decisión del Tribunal Supremo la había dejado atónita. “Se siente como otra bofetada en la cara, para ser sincera”, dijo. La Sra. Quintero, de 41 años, dijo que no necesariamente cree que restricciones más estrictas de armas ayudarían a prevenir tiroteos masivos. También cree que no se abordan lo suficiente las soluciones propuestas en salud mental. “No creo que quitar los derechos de la Segunda Enmienda de las personas vaya a resolver estas cosas que siguen ocurriendo”, dijo, refiriéndose a las protecciones para los propietarios de armas consagradas en la Constitución de Estados Unidos. “Si alguien tiene la intención de hacerlo, va a encontrar una manera u otros medios”. A pesar de sus reservas, aún cree que el Tribunal Supremo estuvo equivocado al restablecer el acceso a las culatas de ráfaga. Los sobrevivientes de Route 91 no se sintieron universalmente desalentados por la decisión del Tribunal Supremo. Varios estaban discutiendo la noticia en un grupo privado de Facebook, dijo la Sra. Gooze, y algunos miembros de la comunidad respondieron que el fallo no les molestaba. “Un arma no es el problema, necesitamos que se mantenga la poca libertad que nos queda. Es el gobierno el enemigo”, escribió un sobreviviente en un mensaje que la Sra. Gooze leyó a la BBC. La violencia armada sigue siendo un importante problema de seguridad pública en Estados Unidos. El país ha experimentado 215 tiroteos masivos hasta ahora en 2024, según el Archivo de Violencia Armada (su metodología define un tiroteo masivo como cuando cuatro o más personas son disparadas o asesinadas, sin incluir al tirador). Tanto la Sra. Gooze como la Sra. Quintero lamentaron que el debate sobre las armas se hubiera politizado tanto. “No creo que vaya a ver en mi vida una verdadera ley o decisión que se tome para resolver el problema de violencia armada”, dijo la Sra. Gooze. Los repetidos intentos de prohibir las culatas de ráfaga a través de legislación federal se han estancado y tienen pocas posibilidades de aprobarse a corto plazo debido a un Congreso dividido. Trump, que está nuevamente postulándose para presidente, dijo que respetaría la decisión del Tribunal Supremo de anular su política y reafirmó su apoyo a un mayor acceso a las armas. “El tribunal ha hablado y su decisión debe ser respetada”, dijo la portavoz de la campaña de Trump, Karoline Leavitt, en un comunicado. “El presidente Trump ha sido y siempre será un feroz defensor de los derechos de la Segunda Enmienda de los estadounidenses y está orgulloso de contar con el respaldo de la NRA”. En un video en X, antes Twitter, el propietario de una armería que desafió la prohibición de las culatas de ráfaga en el Tribunal Supremo celebró su victoria y dijo que había evitado que el gobierno prohibiera otras partes de armas. El tribunal más alto del país se puso de su lado en el argumento de que la administración Trump había sobrepasado sus límites cuando intentó regular las culatas de ráfaga como ametralladoras. “Me mantuve firme y luché”, dijo el propietario de la armería, Michael Cargill, “y debido a esto, el caso de la culata de ráfaga va a ser el caso que salve todo”.