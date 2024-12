Sobre la responsabilidad de los portavoces de relaciones públicas sin nombre.

`

Robby Soave, escribe en Reason, “La aceptación de Pete Hegseth en West Point es una historia”:

Esto es lo que pasó. El miércoles, Hegseth publicó en X que ProPublica, a la que describió como un “grupo de hack del ala izquierda”, estaba planeando publicar un reportaje explosivo que contradecía la afirmación de Hegseth de que había sido aceptado en West Point en 1999.

Hegseth aclaró las cosas al publicar su carta de aceptación, firmada por el superintendente de West Point, el teniente general Daniel Christman del Ejército de los Estados Unidos.

Pero ese artículo nunca se materializó.

El editor de ProPublica, Jesse Eisinger, defendió así el comportamiento de su organización. “Preguntamos a la oficina de asuntos públicos de West Point, que nos dijo dos veces en el registro que él ni siquiera había solicitado allí”, explicó Eisinger. “Nos comunicamos. El representante de Hegseth nos dio su carta de aceptación. No publicamos una historia. Eso es periodismo”.

Eisinger tiene razón. El periodista de ProPublica hizo su trabajo: verificó una historia. El error fue cometido por el departamento de comunicaciones de West Point, que dos veces afirmó, falsamente, que Hegseth nunca había solicitado ingresar a la academia militar.

En un hilo de tweets, Eisinger explicó lo que sucedió. Primero, su reportero se puso en contacto con la oficina de asuntos públicos de West Point para preguntar sobre la afirmación de Hegseth de que fue aceptado allí. Al reportero se le dijo por parte de West Point, de manera categórica, que Hegseth nunca había solicitado ingresar allí.

Después de ser presentados con evidencia contundente que contradecía eso, West Point dio marcha atrás. “Una revisión de nuestros registros indica que el Sr. Peter Hegseth fue admitido en West Point en 1999 pero no asistió”, dijo la escuela en un comunicado.

Se está argumentando (incluido por Soave, como deja claro su titular) que ProPublica aún debería haber publicado una historia al respecto, pero en lugar de ser una historia sobre Hegseth mintiendo sobre ser aceptado en West Point en 1999, debería haberse convertido en una historia sobre las relaciones públicas de West Point que informaron erróneamente a ProPublica que no solo Hegseth no fue aceptado, sino que ni siquiera había solicitado.

No soy admirador de Hegseth, por decir lo menos, pero coincido en que esta sigue siendo una historia que vale la pena publicar, aunque muy diferente. La facción de agraviados del actual sabor del republicanismo intentaría hacerte creer que las relaciones públicas de West Point mintieron deliberadamente a ProPublica. Eso no tiene sentido para mí. Creo que es bastante notable, y afortunado para todos los involucrados, que Hegseth no solo guardó su carta de aceptación, sino que la tenía disponible para escanearla y publicarla públicamente. Eso dio por terminada la historia original.

Pero incluso si Hegseth no hubiera tenido esa carta de aceptación disponible de inmediato, y ProPublica hubiera aceptado la palabra de las relaciones públicas de West Point y publicado su historia, que resultó ser falsa, como se pretendía originalmente, la verdad seguramente habría salido a la luz. El informe de ProPublica, si lo hubieran publicado, habría creado un escándalo, Hegseth y sus seguidores habrían respondido, y con la verdad en su lado, seguramente habría salido a la luz. ProPublica habría tenido que retractar su historia, y habría dañado su credibilidad futura, y West Point habría recibido un golpe aún mayor a su reputación.

Pero incluso si un portavoz de relaciones públicas de West Point, o incluso todo su equipo de relaciones públicas, hubiera estado tentado a mentir sobre Hegseth siendo aceptado, seguramente habrían comprendido rápidamente que tal mentira no podría mantenerse durante mucho tiempo y, con certeza, les habría salido mal. Tanto West Point como ProPublica esquivaron una bala para que esto se convirtiera en una historia más grande – y desde sus perspectivas mutuas, peor – de lo que es ahora. Esto solo tiene sentido como un error por parte de las relaciones públicas de West Point, no una mentira destinada a dañar aún más la ya profundamente problemática nominación de Hegseth para encabezar el Departamento de Defensa.

¿Pero puedo probar que fue un error, no una mentira? No. Y aunque haya sido un error honesto, ¿cómo sucedió? ¿Quién lo cometió? Las respuestas a esas preguntas serían dignas de investigar. Y más específicamente, la respuesta a quién no es “West Point”. Es una persona o personas que trabajan en el equipo de relaciones públicas de West Point. “Los Yankees” no soltaron una bola de rutina que les costó la Serie Mundial. Aaron Judge lo hizo, y ha asumido plena responsabilidad y rendición de cuentas por ello. Creo que eso es lo que es Judge: el tipo de jugador de equipo consumado que asume la responsabilidad personal de los errores y deficiencias, y atribuye el crédito del equipo a sus logros y éxitos personales, no al revés, pero también es la simple verdad que todos lo vimos suceder. Eso es lo que hace que los deportes sean tan populares. Es real, y podemos verlo todo con nuestros propios ojos.

Cuando una declaración se atribuye a “un portavoz” de una empresa o institución, el mundo no sabe quién es ese portavoz. Solo el periodista o escritor, y tal vez sus editores. Hay una falta explícita de responsabilidad al atribuir declaraciones a una institución en lugar de a personas específicas. Incluso tenemos pronombres diferentes: son las instituciones las que hacen cosas, pero solo las personas hacen cosas. ¿Quién es la pregunta?

Todo esto me hace pensar en el cambio de política de The Verge sobre la fuente de fondo hace tres años. Nilay Patel escribió entonces:

La forma principal en que esto sucede es que las grandes empresas se aprovechan de un acuerdo particular en los medios de comunicación llamado “fuente de fondo”. Estar “en segundo plano” significa que le cuentan cosas a los periodistas, pero esos periodistas acuerdan no atribuir específicamente esa información a una persona por nombre. A menudo, las empresas empeoran significativamente las cosas e incluso insisten en que la información de fondo se parafrasee, lo que oculta aún más los detalles específicos y la fuente de esos detalles.

Existen muchas razones por las que un periodista podría acordar recibir información en segundo plano, pero es importante destacar que estar en segundo plano se supone que es un acuerdo.

Pero la tendencia con las grandes empresas tecnológicas ahora es tratar cada vez más el fondo como un valor predeterminado o incluso una condición de la cobertura periodística. Eso significa que ahora a los periodistas se les pide rutinariamente que informen cosas sin poder atribuirlas adecuadamente, y los lectores no reciben fuentes claras de información.

Todo esto ciertamente contribuye a la desconfianza generalizada en los medios de comunicación, lo que tiene consecuencias graves en nuestro actual panorama informativo, pero en la práctica, también es increíblemente estúpido. […]

Esto es malo, por lo que vamos a restablecer esas expectativas lo más fuerte posible.

A partir de ahora, lo normal para los profesionales de la comunicación y las personas que hablen con The Verge de manera oficial será “en el registro”.

Seguiremos cumpliendo algunas solicitudes de estar en segundo plano, pero a nuestra discreción y solo por razones específicas que podamos articular a los lectores.

He estado mayormente de acuerdo con la postura de The Verge sobre este tema desde el principio, pero también he pensado que la han llevado a un extremo casi cómico, insistiendo en adjuntar los nombres de los portavoces incluso a las declaraciones más anodinas de la empresa. Este casi desastre de West Point / ProPublica me está haciendo reconsiderar mi escepticismo hacia la obstinación de The Verge en este sentido. Ahora se me ocurre que la insistencia de The Verge en este asunto no es solo para beneficio de sus lectores. Poner tu nombre en una declaración aumenta las apuestas personales. Por eso, no es solo vanidad poner tu nombre en tu trabajo, sea cual sea tu trabajo: muestra que asumes la responsabilidad de su validez.

Supongamos por un momento que tengo razón en que esto fue un error honesto por parte de alguien en West Point. No puedo evitar pensar que habrían sido menos propensos a cometer el error, más propensos a haber verificado los registros que West Point mantiene sobre las decisiones de aplicaciones y aceptación de hace décadas, y por lo tanto descubrir que, de hecho, Hegseth había sido aceptado, si sus propios nombres estuvieran en juego, no solo “West Point”. E incluso si estoy equivocado y fue una mentira destinada a sabotear la nominación de Hegseth, es casi imposible imaginar a alguien cometiendo esa mentira con su nombre adjunto.

