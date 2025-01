Snow Lake Energy anuncia la fijación de precios de la oferta de US$16 millones por Investing.com

The Spanish translation of the text is as follows:

Winnipeg, Manitoba–(Newsfile Corp. – January 23, 2025) – Snow Lake Resources (NASDAQ:) Ltd., operando como Snow Lake Energy (NASDAQ: LI™) (“Snow Lake” o la “Compañía”), una empresa de exploración de uranio, anunció hoy el precio de una oferta de mejor esfuerzo de 16,000,000 acciones comunes a un precio de US$1.00 por acción. Todas las acciones de la oferta son ofrecidas por la Compañía. El total de los ingresos brutos de la oferta, antes de deducir las comisiones del agente de colocación y otros gastos de la oferta, se espera que sean de US$16,000,000. Se espera que la oferta se cierre el 27 de enero de 2025, sujeto a la satisfacción de condiciones de cierre habituales.

La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta principalmente para capital de trabajo y propósitos generales.

ThinkEquity actúa como único agente de colocación para la oferta.

Los valores se ofrecerán y venderán de conformidad con una declaración de registro en el Formulario F-3 (N° de archivo 333-272324) presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) el 1 de junio de 2023 y declarada efectiva el 9 de agosto de 2023. La oferta se realizará únicamente mediante un prospecto escrito. Un suplemento del prospecto y un prospecto acompañante que describa los términos de la oferta se presentarán ante la SEC en su sitio web en www.sec.gov. Las copias del suplemento del prospecto y el prospecto acompañante relacionados con la oferta también se pueden obtener, cuando estén disponibles, en las oficinas de ThinkEquity, 17 State Street (NYSE:), Piso 41, Nueva York, Nueva York 10004.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta para vender ni una solicitud de una oferta para comprar, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de Snow Lake Resources Ltd.

Snow Lake Resources Ltd., operando como Snow Lake Energy, es una empresa canadiense de exploración de energía limpia cotizada en (NASDAQ: LI™), con una cartera global de proyectos minerales de energía limpia compuesta por dos proyectos de uranio y dos proyectos de litio de roca dura. El Proyecto Black Lake es un proyecto en etapa de exploración ubicado en la Cuenca de Athabasca, Saskatchewan, y el Proyecto de Uranio del Valle de Engo es un proyecto en etapa de exploración ubicado en la Costa de los Esqueletos de Namibia. El Proyecto Shatford Lake es un proyecto en etapa de exploración ubicado junto a la mina de tantalio, cesio y litio Tanco en el sur de Manitoba, y el Proyecto Snow Lake Lithium™ es un proyecto en etapa de exploración ubicado en la región de Snow Lake en el norte de Manitoba.

El enfoque actual de Snow Lake es avanzar en la exploración de sus dos proyectos de uranio para suministrar los materiales necesarios para la transición a la energía limpia y la energía libre de emisiones, mientras que las actividades de exploración en sus dos proyectos de litio permanecerán limitadas hasta que el mercado del litio se recupere de sus niveles actuales deprimentes. Obtenga más información en www.snowlakeenergy.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, la Sección 21E de la Ley de Bolsa de 1934 y las disposiciones de “refugio seguro” bajo la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995 que están sujetas a riesgos y incertidumbres sustanciales. Todas las declaraciones, excepto las de hecho histórico, contenidas en este comunicado de prensa son declaraciones a futuro, incluidas, sin limitación, las declaraciones con respecto a Snow Lake Resources Ltd. Basamos estas declaraciones a futuro en nuestras expectativas y proyecciones sobre eventos futuros, que derivamos de la información actualmente disponible para nosotros. Las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado de prensa pueden identificarse por el uso de palabras como “anticipar,” “creer,” “contemplar,” “podría,” “estimar,” “esperar,” “pretender,” “buscar,” “puede,” “podría,” “plan,” “potencial,” “predecir,” “proyecto,” “objetivo,” “apuntar,” “debería,” “voluntad,” “quisiera,” o el negativo de estas palabras u otras expresiones similares, aunque no todas las declaraciones a futuro contienen estas palabras. Las declaraciones a futuro se basan en las expectativas actuales de Snow Lake Resources Ltd. y están sujetas a incertidumbres, riesgos inherentes y suposiciones que son difíciles de predecir. Además, ciertas declaraciones a futuro se basan en suposiciones sobre eventos futuros que pueden no demostrar ser precisas. Algunos de estos riesgos e incertidumbres se describen más detalladamente en la sección titulada “Factores de riesgo” en nuestros informes de registro y anuales presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores. Las declaraciones a futuro contenidas en este anuncio se hacen a partir de esta fecha, y Snow Lake Resources Ltd. no tiene ninguna obligación de actualizar dicha información excepto como sea requerido por la ley aplicable.

Para ver la versión fuente de este comunicado de prensa, visite https://www.newsfilecorp.com/release/238288

