Sistema de agua destrozado de Gaza paraliza a los niños con enfermedades.

Yunis Jumaa está sufriendo de deshidratación y desnutrición

Ocho meses de guerra han reducido a Yunis Jumaa, de nueve años, a piel y hueso.

Extendido, semi-inconsciente en una cama de hospital en Khan Younis, en el sur de Gaza, su cuerpo retorcido es difícil de mirar.

Sus brazos y piernas como palillos, sus rodillas abultadas, su pecho se agita con la piel estirada sobre su caja torácica.

“Mi hijo estaba en excelente salud antes, era normal”, dice su madre Ghanima Jumaa.

“Pero cuando desarrolló esta desnutrición y deshidratación, se convirtió en lo que ves ahora”.

La madre de Yunis, Ghanima, lo llevó al hospital.

“No hay agua embotellada. Los niños caminan una larga distancia – cuando obtienen agua nos llega contaminada”, dice Ghanima.

A lo largo del pasillo en el hospital Nasser yace Tala Ibrahim Muhammad al-Jalat de cinco años.

Está prácticamente despierta pero sin moverse, sus ojos lechosos rodados hacia atrás.

Tala, 5 años, y su familia han sido obligados a vivir en una tienda de campaña.

Tala también está gravemente deshidratada y desnutrida.

Al lado de su cama, su padre Ibrahim Muhammad al-Jalat le sostiene la mano, cuidando de no perturbar el goteo intravenoso alimentándola en la muñeca.

Él sabe que el clima abrasador, con temperaturas cercanas a los 40 grados, y la falta de agua limpia han llevado a su hija al borde de la muerte.

“La situación está empeorando”, dice.

“La temperatura en nuestra tienda es inimaginable, y el agua que bebemos está definitivamente contaminada, porque tanto jóvenes como ancianos se están enfermando”.

Y con sus casas destruidas, cientos de miles de gazatíes están ahora desplazados, viviendo bajo tiendas de campaña en campamentos improvisados, con poca protección contra el sol abrasador.

Obtener agua, ya sea limpia o no, es una lucha diaria. Se forman largas colas en los centros de distribución.

Con el sistema de alcantarillado gravemente dañado y con pocos inodoros, el agua que hay se contamina fácilmente.

“No es ningún secreto que la mayor causa de infecciones intestinales que actualmente ocurren en la Franja de Gaza es la contaminación del agua suministrada a estos niños”, dice el Dr. Ahmed al-Fari, jefe de los departamentos de niños en el Hospital Nasser.

El Dr. Fari está tratando a niños con infecciones intestinales.

“El primer problema es las infecciones intestinales con vómitos y diarrea que causan deshidratación”, dice.

“El segundo problema es la hepatitis C o A, que no son menos peligrosas que las infecciones intestinales, si no más”.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas dice que el 67% del sistema de agua y saneamiento de Gaza, pobre en el mejor de los casos, ha sido destruido.

La infraestructura hídrica de Gaza ha sido gravemente dañada en la guerra.

“Necesitamos un tremendo esfuerzo internacional para restablecer las redes de agua y alcantarillado”, dice Salaam Sharab, ingeniero de agua en el municipio de Khan Younis.

“En Khan Younis hemos perdido entre 170 y 200 km de tuberías, que han sido completamente destruidas, junto con pozos y tanques de agua”.

El ejército israelí dice que permite que alrededor de 200 camiones con ayuda humanitaria entren en la franja a través del cruce de Kerem Shalom todos los días.

Dice que el problema es que las agencias de ayuda en el otro lado no la están distribuyendo.

Las agencias de ayuda argumentan que la lucha continua, especialmente en el área alrededor de Rafah en el sur de Gaza, significa que es demasiado peligroso para que operen.

También dicen que lo que se permite entrar es una gota en el océano de lo que en realidad se necesita.

El agua se lleva a puntos de recolección como este, pero la gente teme que esté contaminada.

La creciente desesperación de los gazatíes por conseguir comida y agua también significa que hay una amenaza de saqueo, con informes de camiones de ayuda saqueados por hombres armados así como por civiles comunes.

Pero el fiscal de la Corte Penal Internacional ha acusado a Israel de usar el hambre como arma de guerra y ha solicitado órdenes de arresto para el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant.

El gobierno israelí ha reaccionado con indignación ante la medida.

Insiste en que las afirmaciones de las agencias de ayuda de que ya hay una hambruna generalizada en Gaza están exageradas y dice que es Hamas quien inició la guerra, llevando sufrimiento y miseria a los palestinos.

Las Naciones Unidas han advertido que más de un millón de gazatíes enfrentan el nivel más alto de hambruna para mediados de julio.

Los ministros israelíes niegan que haya una crisis humanitaria en Gaza.

Pero para Ghanima Jumaa, llevando a su hijo demacrado en brazos por los pasillos del hospital Nasser, no se siente así.