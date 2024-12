Sirviendo en el extranjero en los años 90 y en Emporia hoy.

TOPEKA (KSNT) – Creciendo en Emporia, el Especialista E4 Kenny Rodriguez quería servir en la Reserva del Ejército localmente mientras asistía a la universidad y comenzaba su familia. Tuvo que adaptarse rápidamente después de ser llevado a los crecientes conflictos de Desert Shield y Desert Storm.

Con su padre sirviendo durante el conflicto de Vietnam y su abuelo sirviendo en la Segunda Guerra Mundial, el orgullo que proviene del servicio se quedó con Rodríguez desde una edad temprana.

“Eso se me inculcó cuando era pequeño”, dijo Rodríguez.”Sabía que quería hacer dos cosas cuando me convirtiera en adulto, quería ingresar al ejército y quería ser oficial de policía siempre que pudiera recordar”.

Sus planes de servir en el país cambiaron rápidamente a medida que se intensificaba la Guerra del Golfo en el extranjero.

“Realmente no se me ocurrió que, ‘Hey, estoy en un teatro de guerra’, ya sabes”, dijo. “Lo estaba disfrutando y me sentía bastante orgulloso de estar allí”.

Desplegado a Arabia Saudita como Conductor de Transporte, Rodríguez conducía un transportador de equipo pesado (HET).

“Nuestro trabajo era transportar tanques M1A1 a las líneas del frente”, dijo. “Así que los transportábamos desde el puerto, y simplemente seguíamos transportándolos. Una vez que se acercaba a la Tormenta del Desierto, estarían completamente cargados de combate, se siente bastante seguro cuando tienes un tanque cargado de combate en la parte trasera de tu remolque”.

Una vez que se entregaban los tanques, a su unidad se le asignarían diferentes tareas con empresas cercanas.

“Durante la guerra terrestre, nos asignaron a una unidad médica de hospital de campaña”, dijo Rodríguez. “Los estábamos transportando a las líneas del frente para todos los soldados heridos. Una vez que cruzamos a Iraq, llegamos a la autopista de la muerte, que era tan larga. Era una autopista tan larga llena de vehículos quemados y gente quemada”.

A través de su tiempo en el extranjero, hubo un aspecto que realmente destacó para el especialista.

“Lo que mucha gente no sabe sobre el Ejército de los Estados Unidos, es que tratarán a los heridos de otras personas tanto como trataremos a los nuestros”, dijo Rodríguez. “Así que los primeros días de estar allí fueron soldados iraquíes entrando, y luego civiles atrapados en el fuego cruzado. No sé cómo operan otros países si nos darían ese lujo, siendo tratados por sus hospitales de campaña, pero nosotros, ya sabes, ni siquiera hicimos preguntas, simplemente tratamos a sus heridos”.

Rodríguez cumpliría la otra mitad de ese sueño de infancia también, actualmente trabaja en Patrulla en el Departamento de Policía de Emporia.

Además, trabaja como freelancer en videos de forma paralela, y acaba de completar un video musical para la artista de country Cynthia Rausch. “Coming Home” tiene una historia que sigue el Regreso de un Veterano y presenta prominentemente la ciudad natal de Rodríguez.

