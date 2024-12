Sirios en toda Alemania celebran la muerte del líder despreciado al-Assad.

La comunidad migrante siria de Alemania se lanzó a las calles por miles durante el fin de semana para celebrar la destitución del presidente Bashar al-Assad, cuyos ataques brutales a civiles llevaron a cientos de miles hacia Europa en busca de seguridad. En el punto álgido de la guerra civil del país en 2015, Alemania admitió alrededor de 890,000 refugiados sirios en el país bajo la política de inmigración llamada Willkommenskultur (“cultura de bienvenida”) impulsada por la entonces canciller Angela Merkel. Casi una década después, la policía en todo Alemania contaba miles de personas participando en marchas para celebrar la salida de al-Assad de Damasco: 11,000 en la ciudad de Essen, 6,000 en Múnich, 5,000 en Berlín, 3,000 en Mainz y miles más en ciudades como Hamburgo, Núremberg, Hamm, Wuppertal, Düsseldorf y Dortmund el domingo. En el distrito de Kreuzberg de Berlín, hogar de muchos migrantes de Oriente Medio, miles aplaudieron, lanzaron petardos y ondearon banderas sirias, muchas con “Siria Libre” escrito en ellas. La noche anterior, al conocerse la caída de Damasco ante las fuerzas rebeldes, estallaron celebraciones espontáneas en el cercano distrito de Neukölln, hogar de muchos migrantes y comercios y restaurantes sirios. La misma área ha sido escenario de repetidas protestas contra el bombardeo de Gaza por parte de Israel en los últimos meses, muchas terminando en violencia entre la policía y los manifestantes pro-palestinos. Sin embargo, la policía informó que no hubo incidentes importantes durante el fin de semana. Mientras tanto, en Hamburgo, donde alrededor de mil personas celebraron el cambio de poder en Siria en la estación central de tren de la ciudad portuaria del norte, una joven siria dijo que había soñado con este día por mucho tiempo, un día en que finalmente podría regresar a su país de origen. Otro sirio, que había llevado a su hijo de 11 años a la manifestación, dijo que veía el futuro de su hijo en Alemania. “Todo en Siria fue arruinado por al-Assad,” dijo el hombre. Otros dijeron que querían esperar para ver cómo se desarrollan las cosas en Siria. El canciller alemán Olaf Scholz también dio la bienvenida al final del régimen de al-Assad en Siria, señalando la brutal opresión contra su propio pueblo y las innumerables muertes que tiene en su conciencia, lo que llevó a muchos sirios a Alemania. “El pueblo sirio ha sufrido terribles dificultades. El fin del régimen de al-Assad sobre Siria es, por lo tanto, una buena noticia.” Ahora es importante que se restablezca rápidamente el orden y la ley en Siria, dijo. La senadora de Integración de Berlín, Cansel Kiziltepe, dijo al periódico Berliner Morgenpost que estaba “feliz por la gente que está en las calles de Berlín celebrando la libertad y la democracia.” Voces prominentes de la comunidad siria en Alemania también se unieron a la celebración, con el abogado de derechos humanos Michal Shammas llamando en Facebook: “Reconstruyamos nuestra Siria juntos.” Desde el sábado, los opositores sirios del régimen derrocado han estado publicando videos que muestran la liberación de prisioneros. Se informa que incluyen prisioneros políticos detenidos durante el reinado del padre de Bashar, Hafez al-Assad, quien murió en 2000. Hassan al-Aswad de la Alianza Democrática Siria llamó a los sirios a perdonar a aquellos que formaron parte del antiguo sistema pero que no cometieron delitos graves. El abogado de la ciudad suroeste siria de Daraa, que vive en el exilio en Hannover, publicó un video en el que elogiaba el hecho de que los rebeldes no habían destruido la infraestructura estatal durante su avance en Damasco. “Perdono a la persona que ha ocupado mi casa desde 2012.” Agregó: “Que Dios te perdone. No quiero nada de ti.” Al-Aswad dijo que los sirios estaban enfrentando un gran desafío. “La guerra no es fácil, pero la paz es más difícil,” dijo. Los culpables de crímenes deben enfrentar un juicio justo, algo que los sirios no habían experimentado en el pasado, agregó.