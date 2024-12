Siria post-Asad: Ex soldados entregan sus armas por documentos

En la noche del 6 de diciembre, Mohammed el-Nadaf, un soldado en el ejército sirio, estaba en su posición en Homs. Mientras los rebeldes liderados por Hayat Tahrir al-Sham (HTS) se abrían paso hacia la ciudad, Mohammed decidió que no quería luchar. “No teníamos órdenes, ni información. Me quité el uniforme, dejé mis armas y empecé a hacer mi camino hacia mi pueblo en Tartous”, dijo. Alrededor de la misma hora, Mohammed Ramadan estaba en una posición en las afueras de la capital, Damasco. “No había nadie para darnos órdenes. Muchos de nuestros comandantes huyeron antes que nosotros. Así que pensé, ¿por qué debería morir y luchar por alguien que ni siquiera me dio suficiente salario para poder alimentar a mi familia? Por nuestras raciones diarias como soldados solo recibíamos un huevo y una patata “. A la mañana siguiente, también dejó su posición y se fue a casa. El testimonio de los soldados proporciona una visión de la rápida caída del régimen del destituido presidente Bashar al-Assad.