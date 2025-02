Siria importa billetes nuevos de Rusia mientras la crisis de efectivo golpea la economía.

Desbloquee el resumen del editor de forma gratuita

El banco central de Siria ha recibido nuevos billetes de banco de Rusia para aliviar una grave escasez de efectivo que ha dejado a su economía luchando por funcionar.

El banco central informó el viernes que las libras sirias habían llegado “de Rusia a Siria a través del aeropuerto internacional de Damasco”, pero no confirmó la cantidad de moneda. El efectivo era muy necesario después de que banqueros y empresarios dijeran que la escasez estaba obstaculizando gravemente los negocios.

El vuelo destaca un área de dependencia continua de Rusia para el nuevo gobierno de Siria, que enfrenta dificultades para obtener billetes de bancos occidentales debido a sanciones al estado, obligándolo a negociar la entrega desde un país que estaba estrechamente aliado con el régimen derrocado de Bashar al-Assad.

Un fabricante y minorista de textiles, que pidió no ser identificado, dijo que la escasez había alcanzado el punto en el que “las personas han dejado de depositar dinero en el banco porque temen no poder sacarlo”.

Circulaban rumores en las redes sociales sirias sobre la llegada de los esperados billetes, pero el banco central dijo el viernes que “las cifras que circulan sobre el tamaño y las cantidades de este dinero” eran “completamente inexactas”, sin confirmar detalles.

El ministro de Asuntos Exteriores, Asaad al-Shaibani, dijo al Financial Times el mes pasado que, bajo el gobierno de Assad, el banco central ordenaría envíos de moneda impresa desde Rusia cuando fuera necesario. Goznak, la impresora estatal rusa, suministra los billetes, que deben ser constantemente reemplazados.

Las impresoras de billetes occidentales no podrían reabastecer inmediatamente las existencias y se mostrarían reacias a proporcionar efectivo a Siria a la luz de las continuas sanciones contra el país, según expertos en billetes, dejando al nuevo gobierno dependiente de Goznak por el momento.

También sigue sin estar claro si el nuevo régimen busca retirar algunos billetes sirios de la circulación. Uno de los dos billetes más utilizados, el billete de 2,000 libras sirias, lleva la imagen de Assad, quien ahora vive en Rusia.

El banco central levantó un límite temporal de retiros a finales del mes pasado, pero los clientes empresariales y minoristas que buscan efectivo en los bancos aún son rechazados con frecuencia.

Algunos bancos privados han estado recibiendo hasta S£600 millones ($46,000) cada día del banco central en las últimas semanas, según dos banqueros que hablaron con el Financial Times bajo condición de anonimato.

La cantidad está muy lejos de ser suficiente para mantener a flote a las empresas, dicen los empresarios. Los fabricantes y comerciantes no pueden acceder a la mayor parte de sus depósitos bancarios para pagar a los proveedores y salarios.

“Los comerciantes han estado pagando a los empleados con sus reservas [en efectivo], y eso ha funcionado durante dos meses, pero ¿cuánto más podrían durar?” dijo un banquero.

Las transferencias entre bancos siguen estando disponibles, con los empresarios usando ocasionalmente este método para comprar y vender bienes, un sistema que un comerciante comparó con un “trueque pseudo”.

El impacto de la escasez de efectivo se ha visto exacerbado por la falta de información sobre cuántas libras sirias están en circulación.

A diferencia de la mayoría de los bancos centrales, Siria no produce declaraciones semanales con detalles sobre la cantidad de billetes en circulación. Su sitio web es inaccesible, lo que agrega a la opacidad que rodea sus operaciones.

Los billetes de banco se destruyen y sacan de circulación a diario debido al desgaste, con los bancos centrales de todo el mundo reponiendo constantemente sus existencias.

El sistema bancario privado de dos décadas de Siria se utilizaba principalmente con fines comerciales, y los ciudadanos tendían a aferrarse a su propio efectivo.

La tendencia de las personas a evitar el sistema bancario había crecido en los años previos a la caída de Assad, cuando el régimen comenzó a solicitar información financiera de las pequeñas cantidades de bancos privados de Siria en un intento por aplicar impuestos ad hoc a los grandes ganadores.

La economía de Siria ya había sido destrozada por 13 años de guerra civil, corrupción generalizada bajo el régimen de Assad y sanciones occidentales, incluidas en su sector bancario.

Las empresas dicen que, a pesar de la euforia generalizada que siguió al derrocamiento de Assad, sus ventas han caído en picado. Algunas también están bajo presión tras la eliminación de las restricciones a las exportaciones, lo que significa que ahora deben vender existencias existentes a pérdida.

“La gente no está gastando porque no sabe qué va a pasar”, dijo el empresario textil. “Las empresas no están gastando porque no hay ingresos en efectivo, y la principal prioridad es pagar salarios a los empleados”.

Mientras tanto, los gobiernos occidentales han mantenido la mayoría de las sanciones contra Siria y su sector bancario en su lugar. Algunos funcionarios, incluida la UE, han elaborado hojas de ruta para aliviar las medidas en etapas.

“Hay una serie de signos de confusión y falta de claridad”, dijo Jihad Yazigi, editor del medio de comunicación Syria Report. “La economía es un problema enorme, una prueba crucial para las nuevas autoridades en Damasco será garantizar un suministro constante de energía, pan y, en general, asegurar que la economía se reinicie”.