Siria: Historias de personas liberadas de la prisión de tortura de Saydnaya

Estas cuentas pintan un cuadro de un lugar sin esperanza, solo dolor. Los prisioneros pasaron gran parte de su tiempo en silencio sin acceso al mundo exterior, por lo que no es sorprendente que digan que no sabían nada del rápido avance del grupo rebelde islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) en Siria hasta que fueron liberados esa mañana. Qasem dijo que podían escuchar lo que sonaba como un helicóptero despegando desde los terrenos del hospital antes de los gritos de los hombres en los pasillos. Pero en la celda sin ventanas no podían estar seguros. Luego las puertas se abrieron y los presos liberados comenzaron a correr tan rápido como pudieron. “Corrimos fuera de la prisión. Corrimos por miedo también”, dice Rakan, pensando en sus hijos pequeños y su esposa. En un momento de caos, dice, “fui golpeado por un coche. Pero no importó. Me levanté y seguí corriendo.” Dice que nunca volverá a Saydnaya. Adnan, también, dice que no pudo mirar hacia atrás a la prisión, mientras corría llorando hacia Damasco. “Seguí adelante. No puedo describirlo. Solo me dirigí hacia Damasco. La gente nos estaba recogiendo de la carretera en sus coches.” Ahora teme cada noche cuando se va a dormir que se despertará en la prisión y descubrirá que todo fue un sueño. Qasem corrió a una ciudad llamada Tal Mneen. Fue allí donde una mujer que les proporcionó comida, dinero y ropa a los presos liberados les dijo: “Assad ha caído”. Fue llevado a su ciudad natal donde sonaban disparos de celebración y su familia llorosa lo abrazaba. “Es como si hubiera nacido de nuevo. No puedo describírtelo”, dice. Información adicional de Nihad Al-Salem.