Sir Keir Starmer revela nuevos ‘hitos’ pero la reducción de la migración no logra entrar en la lista | Noticias de Política

Sir Keir Starmer ha prometido cambios al presentar los “hitos” de su gobierno, pero reducir la migración no logró entrar en la lista.

El primer ministro reveló los seis hitos del gobierno que, dijo, se alcanzarían al final de este parlamento.

Dijo que “impulsarán” las misiones de su partido y permitirán al público “mantenernos bajo presión”.

Política más reciente: Starmer dice que los hitos son ‘realmente riesgosos’ para el Laborismo

Presentado como un “Plan de Cambio”, que insistió en que no era un reinicio, la migración no estaba en la lista de hitos a pesar de que el Laborismo había afirmado anteriormente que las fronteras y la economía eran sus dos principales prioridades.

Preguntado por qué no estaba, Sir Keir le dijo a la editora política de Sky News, Beth Rigby, que la migración necesita disminuir, algo que ya había dicho antes.

Sir Keir dijo: “Es nuestro deber hacerlo [reducir la migración]. Y lo haremos.”

Se negó a establecer un objetivo o un plazo.