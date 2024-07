Sir Keir Starmer ‘encantado’ de recibir respaldo de The Sun en vísperas de la apertura de las urnas | Noticias de Política

Sir Keir Starmer ha dicho que está “encantado” de recibir el respaldo de The Sun después de que lo respaldara en las elecciones. El líder laborista dijo que el apoyo del periódico a su liderazgo demostraba “cuánto ha cambiado este Partido Laborista que vuelve a estar al servicio de la gente trabajadora”. The Sun respaldó a Sir Keir Starmer hoy, el día antes de que se abran las urnas, argumentando que había “ganado el derecho a tomar el mando”. El periódico dijo que el líder laborista había “luchado duro para cambiar su partido para mejor, aunque aún es un trabajo en progreso”. Dijo que aunque todavía había “muchas preocupaciones sobre el Laborismo”, incluida la falta de un “plan claro” para abordar la inmigración legal e ilegal y preocupaciones sobre aumentos de impuestos, era “hora de un cambio”. De la mano, The Sun dijo que los Conservadores se habían convertido en una “turba dividida, más interesada en pelear entre ellos que en gobernar el país”. La última información electoral: el ministro sometido a amenazas critica los retrasos postales. Dijo que aunque el Sr. Sunak había “hecho todo lo posible para arreglar el desastre económico que heredó” y había presentado muchas políticas “de sentido común” que apoyaba, los Tories estaban “agotados” por sus años en el poder. “Todo este trastorno, las puñaladas por la espalda y el caos tuvieron un precio”, dijo. “Los Tories permitieron que una ‘burbuja’ de funcionarios que trabajaban desde casa, cuangos activistas y abogados y jueces de derechos humanos los burlaran, frustrando políticas sensatas. La inmigración ilegal y legal no se ha mantenido bajo control. Los impuestos han aumentado al nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Las luchas contra el liderazgo han sido interminables. Los escándalos de corrupción, como apostar por el momento de las elecciones, han roto la confianza pública. En resumen, los Tories están agotados. Necesitan un período en la oposición para unirse en torno a un conjunto común de principios que finalmente ponga fin a todos los años de guerra interna. Es hora de un cambio.”. El respaldo de The Sun a un partido en particular ha marcado tradicionalemente un momento decisivo en las campañas electorales. En las elecciones generales de 1992, en las que Sir John Major emergió victorioso a pesar de las esperanzas de Labour, The Sun presumió en su portada: “Fue The Sun lo que lo ganó” y el lema se mantuvo. Su respaldo a Sir Tony Blair en 1997 representó un momento crucial para el Partido Laborista y su liderazgo, dado su reputación como un firme defensor del Partido Conservador. Aunque The Sun carece de la influencia que tenía en 1997: su lectura ha disminuido de casi 4 millones de copias diarias entonces a aproximadamente 1,2 millones ahora, su decisión de ofrecer un respaldo tibio a Sir Keir es significativa dadas las diferencias que tiene con el líder laborista en ciertas áreas de política, principalmente inmigración. El respaldo de The Sun a Labour llega en un momento en que el partido sigue disfrutando de una amplia ventaja en las encuestas, con Survation prediciendo el martes que el partido de Sir Keir ganaría una mayoría de 318 escaños, superando los 179 obtenidos por Sir Tony Blair en 1997. Mira la cobertura electoral en directo de Sky News desde las 9pm el jueves hasta el viernes. El encuestador dijo que Sir Keir ganaría 484 escaños de un total de 650, mientras que los Tories caerían a 64 escaños, solo tres más que los Liberal Demócratas. En su editorial, The Sun dijo que era “hora de Labour” no solo por el estado en que se encontraban los Conservadores sino por los partidos de la oposición que quedaban. Argumentó que Reform UK, a pesar de tener un manifiesto que había “dado en el clavo con millones”, era sin embargo una “banda de un solo hombre” con pocas posibilidades de llegar al poder, mientras que calificaba a los Liberal Demócratas de “una broma”. “Lo que significa que es hora de Labour”, dijo. “Él [Sir Keir] tiene una montaña por escalar, con un electorado desilusionado y bajos índices de aprobación. Pero, al arrastrar a su partido de vuelta al centro político británico por primera vez desde que Tony Blair estaba en No10, Sir Keir ha ganado el derecho a tomar el mando.”