Síntomas, causas y tratamiento del cáncer de mama disponibles.

Ya sea que estés personalmente afectado por el cáncer de mama o conozcas a alguien que lo esté, es posible que estés buscando más información.

Para ayudarte a comprender mejor la afección, el NHS ha explicado qué es, las cosas a tener en cuenta, cómo se puede tratar y más, aquí está lo que sabemos.

¿Quién puede tener cáncer de mama?



Aunque las mujeres jóvenes pueden tener cáncer de mama, es más común en mujeres mayores de 50 años.

Es raro pero los hombres también pueden ser diagnosticados con cáncer de mama, explica el sitio web del NHS.

¿Sabías que más de 50 estudios han confirmado que el alcohol es un factor de riesgo para el #cáncerdemama?

El alcohol parece aumentar la producción de la hormona femenina estrógeno, y el exceso de estrógeno puede hacer que las células mamarias se vuelvan cancerosas.

Tomar #alcohol puede afectar tu cuerpo de todo tipo… pic.twitter.com/XyY653YfZ1

— Alcohol Change UK (@AlcoholChangeUK) 9 de diciembre de 2024

El NHS alienta a las mujeres a revisar regularmente sus senos en busca de cambios y dice que siempre deben hacer que un médico examine cualquier cambio.

Agrega: “Aproximadamente 1 de cada 7 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama durante su vida. Existe una buena posibilidad de recuperación si se detecta en una etapa temprana”.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de mama?



Hay varios síntomas de cáncer de mama, pero generalmente lo primero que podrías notar es un bulto o área de tejido mamario engrosado.

Aunque la mayoría de los bultos no son cancerosos, siempre es mejor que tu médico los examine.

Si notas alguno de los siguientes síntomas, también debes consultar a tu médico:

un cambio en el tamaño o forma de uno o ambos senos

secreción de cualquiera de tus pezones (puede estar teñida de sangre)

un bulto o inflamación en cualquiera de tus axilas

hoyuelos en la piel de tus senos

un sarpullido en o alrededor de tu pezón

un cambio en la apariencia de tu pezón, como hundirse en tu seno

El dolor en el seno suele no ser un signo de cáncer de mama.

¿Qué causa el cáncer de mama?



Las causas exactas del cáncer de mama no se entienden completamente, pero algunos factores aumentan el riesgo de que lo desarrolles, incluyendo:

edad (el riesgo aumenta a medida que envejeces)

un historial familiar de cáncer de mama

un diagnóstico anterior de cáncer de mama

un bulto de mama previo no canceroso (benigno)

ser alta, tener sobrepeso u obesidad

beber alcohol

¿Hay diferentes tipos de cáncer de mama?



Hay varios tipos de cáncer de mama, incluidos no invasivos e invasivos. Los tipos menos comunes incluyen cáncer de mama lobular invasivo (y preinvasivo), inflamatorio y enfermedad de Paget en la mama.

El cáncer de mama no invasivo (carcinoma in situ) se “encuentra en los conductos de la mama (carcinoma ductal in situ, o DCIS) que no se ha diseminado en el tejido mamario circundante a los conductos”.

“El cáncer de mama no invasivo se encuentra generalmente durante una mamografía y rara vez se presenta como un bulto mamario”, explica el NHS.

El cáncer de mama invasivo es “donde las células cancerosas se han diseminado a través del revestimiento de los conductos hacia el tejido mamario circundante. Este es el tipo más común de cáncer de mama”.

El NHS agrega: “Es posible que el cáncer de mama se propague a otras partes del cuerpo, generalmente a través de la sangre o los nodos linfáticos axilares. Estos son pequeños ganglios linfáticos que filtran bacterias y células de la glándula mamaria.

“Si esto sucede, se conoce como cáncer de mama secundario o metastásico”.

❔ ¿La terapia de reemplazo hormonal (TRH) causa cáncer de mama?

❔ ¿Cuánto aumenta el riesgo de cáncer de mama la TRH?

Descubre más sobre la TRH aquí 👇https://t.co/8nQqUYeKx8 pic.twitter.com/UupJClnycJ

— Breast Cancer Now (@BreastCancerNow) 15 de enero de 2025

¿Se puede tratar el cáncer de mama?



Si el cáncer de mama se detecta en una etapa temprana, existen tratamientos disponibles antes de que se propague a otras partes del cuerpo.

Se utiliza una combinación de cirugía, quimioterapia y radioterapia para tratar el cáncer de mama.

Por lo general, el primer tratamiento que tendría alguien con cáncer de mama es la cirugía, seguida de quimioterapia o radioterapia o pueden recibir tratamientos hormonales o dirigidos, en algunos casos.

El NHS explica: “El tipo de cirugía y el tratamiento que recibas después dependerán del tipo de cáncer de mama que tengas. Tu médico debe discutir el mejor plan de tratamiento contigo.

“En una pequeña proporción de mujeres, el cáncer de mama se descubre después de que se ha diseminado a otras partes del cuerpo (cáncer de mama metastásico).

“El cáncer secundario, también llamado cáncer avanzado o metastásico, no es curable, por lo que el objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas”.

¿Qué es el cribado de cáncer de mama?



El cribado mamográfico consiste en tomar imágenes de rayos X de la mama y es la forma más comúnmente disponible para detectar un cambio en el tejido mamario de una persona (lesión) en una etapa temprana.

En 2025 estamos celebrando 20 años de #PinkRibbonWalks!

Únete a nosotros en 1 de los 4 lugares icónicos del Reino Unido:

📍 Palacio de Hampton Court – 26 de abril

📍 Palacio de Blenheim – 10 de mayo

📍 Crieff Hydro – 31 de mayo

📍 Chatsworth House – 21 de junio

Regístrate hoy:https://t.co/TKukMUsCrk pic.twitter.com/cWe14fecK6

— Breast Cancer Now (@BreastCancerNow) 7 de enero de 2025

Algunos cánceres de mama pueden pasar desapercibidos incluso con un cribado mamográfico.

Un cribado también podría aumentar tus posibilidades de tener pruebas e intervenciones adicionales, incluida la cirugía, incluso si el cáncer de mama no te afecta.

El NHS agrega: “A las mujeres con un riesgo superior al promedio de desarrollar cáncer de mama se les puede ofrecer cribado y pruebas genéticas para la afección.

“A medida que el riesgo de cáncer de mama aumenta con la edad, todas las mujeres de 50 a 70 años son invitadas a hacerse un cribado de cáncer de mama cada 3 años.

Lectura recomendada:

“Las mujeres mayores de 70 años también tienen derecho al cribado y pueden concertar una cita a través de su médico de cabecera o la unidad de cribado local.

“El NHS está en proceso de ampliar el programa como prueba, ofreciendo cribado a algunas mujeres de 47 a 73 años.”

Puedes encontrar más información sobre el cáncer de mama a través del sitio web del NHS.