Sinónimos ofensivos, anticuados, fantásticos. Cómo la Ciudad sobrevive

He estado de pie tiritando afuera del lugar de nacimiento de la moderna Ciudad de Londres, cuando de la nada aparece Peter Rees. Habíamos quedado en encontrarnos debajo del Gherkin en el corazón de la City, el distrito financiero que es el motor de la economía del Reino Unido. Él es como un alto Rob Brydon, todo encanto galés irresistible y entusiasmo desbordante por su tema especializado, los rascacielos de la City.

Por casi 30 años, Rees fue el hombre que dirigió la planificación aquí, supervisando la transformación del área desde un mosaico de antiguos y bajos edificios históricos en lo que es ahora un grupo vibrante de emblemáticos rascacielos: el Rallador de Queso, el Walkie Talkie, la Lata de Jamón, el 22 Bishopsgate (el más alto con 278m) y, por supuesto, el innovador Gherkin (el más corto, con 180m).

Hemos estado dando un windswept tour a pie por todos los rascacielos destacados del distrito EC3, pero ahora nos retiramos al pub New Moon en el cercano Leadenhall Market. Mientras tomamos pintas de amargo, Rees me cuenta historia tras historia de su pasión por la arquitectura de la City, cómo ama lo antiguo tanto como lo nuevo, cómo su arquitecto favorito no es Richard Rogers ni Norman Foster, sino Nicholas Hawksmoor, cuya obra maestra es la robusta iglesia de St Mary Woolnoth que domina la estación de metro de Bank, y cómo la arquitectura realmente buena no se trata solo de crear algo hermoso, sino de un mecanismo atemporal para asegurar que un lugar cumpla bien su propósito.

A continuación, otra anécdota, esta vez sobre dar la bienvenida a un viaje escolar de niños de nueve años al Guildhall, la sede de la Corporación de la Ciudad de Londres, el órgano de gobierno del área. Rees recuerda que mostró a los niños un modelo a escala y les preguntó: “¿Puede alguno de ustedes decirme cómo funciona la Ciudad?”

Los niños lo miraron como si estuviera loco, así que ofreció otra pregunta, “¿Pueden decirme cómo funciona una colmena?” Todas las manos se levantaron.

“Tenemos una en nuestra escuela,” explicó uno de los niños. “Tiene un lado de vidrio y podemos ver las abejas haciendo miel.”

“¡Exactamente! Vean el Gherkin. Eso es una colmena por dentro. Tienen banqueros, no abejas. Ellos hacen dinero, no miel.” Miró a su audiencia. “¿Qué están haciendo las abejas para hacer la miel?”

“Vuelan fuera y encuentran las flores más jugosas y recogen néctar.”

¡Exacto! A la hora del almuerzo, eso es lo que hacen los banqueros. Bajan a las callejuelas. Encuentran los pubs y los restaurantes. Su néctar es [información y] cotilleos. Lo llevan de vuelta a su edificio y hacen dinero.”

Unos días después, Rees recibió un dibujo por correo. Representaba al Gherkin con banqueros en trajes a rayas, alas en sus espaldas, volando fuera del edificio. “Lo habían entendido,” me dice, mientras que el New Moon se llena de corredores y suscriptores de seguros.

Rees dice que él y su equipo de planificación de la City insistieron en que los edificios construidos en los años 2000 y 2010 debían hacer todo lo posible para promover la interacción social. El Rallador de Queso está elevado sobre pilotes de acero para crear espacio para una plaza. Los pisos inferiores del Walkie Talkie se ciñen para hacer más espacio para los transeúntes a nivel de la calle, mientras que los pisos superiores se destinan a su Jardín en el Cielo, que es accesible al público.

Anteriormente, mientras nos habíamos acurrucado en una calle lateral para evitar los túneles de viento creados por los rascacielos, le había dicho a Rees que aunque me encantan muchos de estos edificios, simplemente no puedo superar mi disgusto visceral por el Walkie Talkie caricaturesco. Se estremeció pero no vaciló. Ya te guste o no su aspecto, la mezcla de oficinas espaciosas con áreas públicas cumplió una misión de vital importancia, dijo. “Sabía que teníamos que proteger el cotilleo, porque ese era el ingrediente clave. Es por eso que no se puede simplemente crear un nuevo centro financiero a kilómetros de distancia.”

El golpe menos sutil a Canary Wharf, que Rees piensa que estaba “bien por un período temporario” antes de que la City recuperara su chutzpah en los años 2000, es oportuno. HSBC el año pasado dio aviso sobre su sede de larga data allí y está construyendo una nueva base al norte de la Catedral de San Pablo. La firma de abogados Clifford Chance ha tomado una decisión similar, al igual que Moody’s, la agencia de calificación crediticia. Más tarde, el presidente del comité de planificación de la Corporación de la Ciudad de Londres me dice que las solicitudes de planificación en la City han aumentado un 25 por ciento año tras año. Él calcula que la City necesitará aumentar su espacio de oficinas de 10 millones de metros cuadrados hasta en un 15 por ciento para satisfacer la demanda, incluso si persisten los patrones actuales de trabajo híbrido.

Toda esta charla optimista se siente en desacuerdo con la lamentación de muchos formuladores de políticas e inversionistas, quienes se quejan de la disminución de la City en comparación con su antiguo rival, Nueva York. Es más probable que destaquen la escala relativamente reducida de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Londres, un ícono de la City. Pero, en realidad, el mercado de valores cotizado es solo una parte pequeña de lo que constituye la moderna Ciudad de Londres. La banca ha resistido en gran parte los desafíos del Brexit y la crisis financiera de 2008 una década antes. El capital privado ha florecido. Y el seguro, la especialidad particular del área EC3, sigue siendo líder mundial después de un año récord.

Rees, quien ahora es profesor en la Escuela de Planificación Bartlett de la UCL, desestima a los agoreros que sugieren que la ecología basada en oficinas del distrito financiero ha sido fundamentalmente destruida por el Covid-19 y el trabajo desde casa que ha introducido. “Si me dicen, ‘Oh, ya sabes, Covid ha terminado con la City’, les digo, ‘Esta es una City que sobrevivió a los romanos, la Peste, el Gran Incendio, el Blitz, el Big Bang y la crisis bancaria’.”

En la sombra de los rascacielos más altos de EC3 se encuentra el distinguido Hall de la Mercers Company. La sede de la compañía de prendas homónima ha estado en este sitio desde la década de 1300. Estamos cerca de las antiguas murallas de la ciudad, que Guillermo el Conquistador optó por fortificar en lugar de arrasarlo, reconociendo el derecho de la zona a la gobernanza autónoma que persiste hasta hoy. Threadneedle Street, hecha famosa por la cercana Reserva Federal de Inglaterra, recibió su nombre por la presencia de los Mercers, originalmente una sociedad de costureras. Se dice que el gran salón es el lugar donde se interpretó por primera vez el himno nacional moderno en 1607, para un visita de Jacobo I. Al igual que la mayor parte de la estructura sobre el suelo, el salón fue devastado primero por el Gran Incendio de 1666 y luego por la Luftwaffe en la segunda guerra mundial.

“Es una sala preciosa,” dice Michael Cole-Fontayn, mientras subimos las escaleras en el interior y entramos en la sala de dibujo con papel tapiz chino. “Está bendecida con luz natural.” El Maestro de los Mercers es la personificación del encanto y la tranquilidad de la City. Pero, de pie en la ventana y mirando al patio, su comentario parece cargado de premoniciones. Estirando el cuello hacia arriba, contemplo el rascacielos de 62 pisos en el 22 Bishopsgate y un puñado de grúas que anuncian que habrá más por venir.

En los próximos meses y años, la preciada luz de los Mercers será robada progresivamente por las torres en aumento a cien metros de distancia. Cuando le pregunto si es una perspectiva triste para un edificio tan distinguido, Cole-Fontayn hace una pausa, aparentemente dividido. “Supongo que ha sido controvertido a lo largo de los años,” dice, refiriéndose a la modernización de la City. “Pero esto,” hace un gesto al horizonte, “está permitiendo el futuro.”

Cole-Fontayn es sorprendentemente pragmático sobre la probable incapacidad de organizaciones como la suya para preservar sus edificios históricos para siempre. “Si estás sentado en un terreno de primera en Londres, y tienes todos estos rascacielos creciendo a tu alrededor, y tu propósito es filantrópico, entonces en algún momento tendrás que revisar y evaluar y decir, ‘¿Me aferro a este monumento antiguo por todo el patrimonio e historia? ¿O debería reconvertirse para liberar capital y asegurarme de poder hacer obras benéficas en el futuro?'”

Un anacronismo es evidente en los nombres de las compañías de los oficios, cuando los mercaderes (o Mercers) dominaban, los Skinners vestían a los ricos con pieles y los Salters manejaban conservantes cruciales

