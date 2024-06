Singapur luchando por limpiar derrame de petróleo que cubre playas.

Las autoridades de Singapur están luchando por limpiar un importante derrame de petróleo que ha ennegrecido la costa sur de la ciudad-estado, días después de un accidente marítimo. El viernes, un barco dragaminas con bandera de los Países Bajos chocó contra un barco cisterna singapurense amarrado en los estrechos de navegación de la nación. Las autoridades dijeron que la pérdida de potencia del motor del dragaminas provocó que se fuera a la deriva hacia el buque singapurense, perforando su tanque de combustible. Al menos la mitad del petróleo de su tanque, alrededor de 400 toneladas, se derramó, con grandes cantidades arrastradas a la costa. “La colisión provocó una ruptura de uno de los tanques de carga de petróleo de la Marine Honour, y su contenido de fuel oil de bajo contenido de azufre se liberó al mar”, dijeron las agencias marítimas y ambientales de Singapur en un comunicado conjunto. Los visitantes de algunos clubes de playa en la isla de Sentosa informaron que el agua aún estaba oscura y aceitosa, y un olor persistía tres días después del incidente. La natación y otras actividades marítimas están prohibidas por ahora en Sentosa, mientras que varias playas en todo el país están cerradas hasta nuevo aviso. Existen preocupaciones por la vida silvestre, con informes de socorristas de caracoles marinos y otras criaturas cubiertas de petróleo. Sin embargo, las encuestas de biodiversidad iniciales han arrojado resultados sin daños importantes reportados. “No se ha observado un impacto significativo en la biodiversidad marina, aunque se observó petróleo en las raíces de algunas plantas de manglar en la zona”, dijo la Dra. Karenne Tun de la Junta de Parques Nacionales al periódico Straits Times de la ciudad. Sin embargo, los voluntarios que participan en la limpieza dicen que aún podría ser demasiado pronto para saberlo. “Es una buena señal que no hayamos visto ninguna vida silvestre en peligro hoy, pero tendremos que monitorear la situación. Podría pasar un tiempo antes de que veamos los impactos reales del derrame de petróleo”, dijo Kua Kay Yaw al periódico. Unas 1.500 personas se han ofrecido como voluntarios para ayudar en la limpieza, dijo el gobierno singapurense. Pero la mayor parte del trabajo está siendo realizado por trabajadores contratados, con varios vistos en las arenas de Sentosa el domingo, retirando montones ennegrecidos y revisando el surf aceitoso. El lunes por la mañana, un miembro del personal de un club de playa a metros de la playa turística dijo que el agua “seguía estando negra”. “La playa está abierta pero simplemente no se puede entrar en el agua, todavía no está limpia”, dijo Siobhan Chan a la BBC. El gobierno dice que ha desplegado alrededor de 1,5 km de barreras absorbentes de petróleo cerca de las playas, así como en las vías fluviales de parques públicos en East Coast Park, West Coast Park y Labrador Nature Reserve. La operación en el agua para limpiar el derrame también ha implicado la pulverización de productos químicos dispersantes para “descomponer el petróleo en la superficie en gotas para mejorar la biodegradación”, según el comunicado conjunto de las autoridades. Pero dicho petróleo tratado suspendido en el agua aún podría ser “arrastrado por las corrientes de marea hacia las costas”. Las autoridades dijeron que también se había detectado un “resplandor de petróleo” en las aguas que rodean el protegido Parque Marino de las Islas Hermanas, que está cerrado al público para la protección de los arrecifes de coral y la vida marina. Singapur es un importante centro marítimo y de suministro de combustible, y cientos de barcos se encuentran en la costa sur de la ciudad-estado.