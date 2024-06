Singapore Airlines ofrece pagar a las víctimas de la turbulencia.

Singapore Airlines ha ofrecido pagar compensación a aquellos que resultaron heridos en un vuelo de Londres a Singapur que enfrentó fuertes turbulencias. En una publicación en redes sociales, la aerolínea dijo que estaba ofreciendo pagar $10,000 (£7,800) a aquellos con lesiones leves. Para los pasajeros con lesiones más graves, la aerolínea está proporcionando “un pago por adelantado de $25,000 para atender sus necesidades inmediatas” y discusiones adicionales para satisfacer “sus circunstancias específicas”. Un pasajero británico de 73 años falleció y docenas resultaron heridos cuando el vuelo SQ 321 enfrentó turbulencias sobre Myanmar y fue desviado a Tailandia en mayo. Singapore Airlines aún no ha respondido a una solicitud de información adicional de la BBC News sobre cuántas personas tendrán derecho a los pagos. Más de cien personas que estuvieron en el SQ 321 recibieron tratamiento en un hospital de Bangkok después del incidente. Las investigaciones iniciales mostraron que el avión aceleró rápidamente hacia arriba y hacia abajo, y cayó alrededor de 178 pies (54m) en 4.6 segundos. Los pasajeros describieron cómo la tripulación y aquellos que no llevaban cinturones de seguridad salieron volando y se estrellaron contra el techo de la cabina. Un hospital en Bangkok donde se están tratando a los pasajeros dijo que había lesiones en la médula espinal, cabeza y músculos. Había 211 pasajeros, incluyendo muchos británicos, australianos y singapurenses, y 18 miembros de la tripulación a bordo del avión Boeing 777-300ER en ese momento. La compañía dijo que ofrecería un reembolso completo del billete a todos los pasajeros del vuelo, incluidos aquellos que no sufrieron lesiones. Además, Singapore Airlines dijo que los pasajeros recibirán compensación por retrasos de acuerdo con las regulaciones de la Unión Europea o el Reino Unido. La aerolínea también ofreció S$1,000 ($739; £580) a todos los pasajeros para cubrir gastos inmediatos y organizó para que sus seres queridos volaran a la capital tailandesa cuando fuera solicitado. Según las regulaciones internacionales, las aerolíneas deben ofrecer compensación cuando los pasajeros resultan heridos o mueren mientras están en un avión. El incidente llamó la atención sobre las prácticas de cinturones de seguridad, ya que las aerolíneas suelen permitir a los pasajeros desabrocharse los cinturones durante condiciones de vuelo normales.