Sinema reflexiona sobre críticas en la entrevista de salida: ‘No te importe una m‑‑‑’

Sen. Kyrsten Sinema (I-Ariz.) el viernes desestimó recientes escrutinios de sus colegas demócratas mientras la legisladora de Arizona se prepara para el fin de su primera y única legislatura en la cámara alta.

Sinema, quien optó por no postularse para la reelección a principios de este año, enfrentó su última ola de críticas de la izquierda después de que ella y el Sen. Joe Manchin (I-W.Va.) bloquearon la renominación de Lauren McFerran a la Junta de Relaciones Laborales Nacionales, lo que abrió la puerta al control republicano de la junta bajo el Presidente electo Trump.

En una entrevista de salida con Semafor publicada el viernes, Sinema desestimó las críticas, diciendo que no le importaba “un carajo”.

“Sé que algunas personas piensan que soy, como, un enigma o algo así, pero no creo que eso sea cierto en absoluto”, afirmó Sinema a Semafor. “Creo, tal vez, que este es un lugar donde a veces la gente dice cosas que no quieren decir. No soy una de esas personas… Creo que soy altamente predecible”.

Tanto Sinema como Manchin comenzaron sus mandatos como demócratas pero abandonaron el partido después de enfrentar un enojo generalizado por parte del partido por poner obstáculos a algunas prioridades liberales bajo el Presidente Biden, en parte respaldando firmemente la obstrucción del Senado.

Muchos en la izquierda querían que los demócratas buscaran poner fin a la obstrucción, al menos para asuntos prioritarios como el voto y los derechos reproductivos, que los republicanos en su mayoría han bloqueado utilizando la herramienta procedimental.

Sin embargo, Sinema le dijo a Semafor que un senador demócrata, a quien no identificó, se acercó a ella admitiendo que tenía razón acerca de su protección de la obstrucción.

“Una persona se acercó a mí después de las elecciones y se disculpó – y dijo que yo tenía razón”, le dijo a Semafor.

Sinema también se opuso al plan de Biden de aumentar la tasa impositiva corporativa. Sin embargo, ella tuvo un papel destacado en la negociación de legislaciones sobre infraestructura y violencia armada que le dieron a Biden algunas de sus mayores victorias legislativas.

Sinema se registró como independiente en 2022, diciendo que nunca ha encajado en ninguna casilla partidista.

“No quiero”, dijo a finales de 2022. “Alejarme de la estructura partidista – no sólo es fiel a quien soy y a cómo opero, también creo que proporcionará un lugar de pertenencia para muchas personas en todo el estado y el país que también están cansadas de la partidocracia”.

Ruben Gallego (D), un Marine retirado y antiguo representante de la Cámara de los Estados Unidos, ocupará el escaño del Senado de Sinema después de vencer a la candidata republicana Kari Lake. Sinema se mostró reacia a hablar sobre qué tipo de senador cree que será Gallego durante su entrevista con Semafor.

Tampoco quiso decir a quién votó en las elecciones presidenciales.

Sinema le dijo a Semafor que “ya no quiere saber nada de política” y dijo que se está volviendo “más feliz” a medida que se acerca el fin de su mandato.

