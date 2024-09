Sindicato retiene respaldo en medio de encuesta que muestra preferencia de los miembros por Donald Trump.

“

La Hermandad Internacional de Teamsters ha decidido no respaldar a un candidato en las elecciones presidenciales de noviembre en los EE. UU., señalando que una parte una vez crucial del apoyo de los Demócratas puede estar inclinándose hacia Donald Trump.

El poderoso sindicato anunció su inesperada decisión después de informar que una encuesta telefónica había encontrado que el 58 por ciento de sus miembros deseaba que apoyara al ex presidente republicano, casi el doble del número que favorecía a la vicepresidenta Kamala Harris. No estaba claro qué porcentaje de los 1.3 millones de miembros del sindicato, que incluye a conductores de UPS, trabajadores ferroviarios y enfermeras, fueron encuestados.

“Desafortunadamente, ninguno de los candidatos principales pudo hacer compromisos serios con nuestro sindicato para garantizar que los intereses de los trabajadores siempre se antepongan a los de las Grandes Empresas,” dijo el presidente del sindicato, Sean O’Brien, en un comunicado. “Buscamos compromisos tanto de Trump como de Harris para no interferir en campañas sindicales críticas o en industrias clave de los Teamsters y para respetar el derecho de huelga de nuestros miembros, pero no pudimos obtener esas garantías.”

Otros sindicatos importantes, incluidos los United Auto Workers, United Steelworkers y American Federation of Teachers, respaldaron a Harris poco después de que lanzara su campaña. Por el contrario, los líderes de los Teamsters optaron por una serie inusual de reuniones estilo mesa redonda con los candidatos y encuestas internas, afirmando que el proceso haría que las actividades políticas del grupo fueran más democráticas.

Es la primera vez que el sindicato no hace un respaldo en 28 años. Los Teamsters respaldaron a Joe Biden y Harris en 2020 y apoyaron por última vez a un republicano en 1988.

La decisión se produjo solo dos días después de que Harris sostuviera una reunión a puertas cerradas con el liderazgo del sindicato en Washington. Trump se había reunido con los líderes de los Teamsters anteriormente con la esperanza de obtener un respaldo de alto perfil que pudiera ganar más miembros del sindicato, que están fuertemente concentrados en los estados clave de Pennsylvania, Michigan y Wisconsin.

La decisión de los Teamsters llega en medio de preocupaciones entre los Demócratas y otros líderes sindicales sobre los avances que Trump ha logrado con los votantes de clase trabajadora.

Los líderes sindicales ven ampliamente a Trump como enemigo del movimiento laboral, pero las encuestas muestran que sus miembros de base están más abiertos al ex presidente que en 2020, cuando las encuestas de salida de la NBC mostraron que favorecían a Biden sobre Trump en un 16 por ciento.

La última encuesta del Financial Times-University of Michigan Ross School of Business encontró que el 45 por ciento de los votantes registrados dijo que Harris representaba mejor los intereses de los miembros del sindicato, en comparación con el 35 por ciento que dijo que Trump lo hacía.

El proceso interno de respaldo de los Teamsters dividió al sindicato, con algunos miembros criticando también la decisión de O’Brien de hablar en la Convención Nacional Republicana en julio, reunirse con Trump en su finca Mar-a-Lago y hacer la primera gran donación del sindicato a los Republicanos en dos décadas.

Algunos miembros de los Teamsters criticaron la decisión del presidente Sean O’Brien de hablar en la Convención Nacional Republicana © Reuters

John Palmer, el vicepresidente internacional de los Teamsters, dijo que la junta ejecutiva general votó abrumadoramente el miércoles en contra del respaldo, a sugerencia de O’Brien. Palmer dijo que solo él y otros dos miembros de la junta votaron a favor de la vicepresidenta.

“Fue un movimiento político cobarde de personas que querían halagar a la membresía en lugar de asumir lo que habría sido un golpe al decir la verdad,” dijo Palmer, refiriéndose a la historia de animosidad de Trump con los sindicatos.

El anuncio del miércoles fue una “tácita aprobación” de Trump, dijo Palmer, quien desafía a O’Brien en la elección de liderazgo del sindicato en 2026.

La campaña de Trump afirmó una victoria, con Karoline Leavitt, su secretaria de prensa nacional, diciendo: “¡Mientras la junta ejecutiva de los Teamsters no hace un respaldo formal, los trabajadores esforzados de los Teamsters han sido claros y fuertes — quieren al presidente Trump de nuevo en la Casa Blanca!”

Cuando se le preguntó por su reacción, Trump le dijo a los reporteros en un evento de campaña: “Es un gran honor, no van a respaldar a los Demócratas, eso es algo grande. Los Demócratas tenían automáticamente a los Teamsters.”

Lauren Hitt, portavoz de la campaña de Harris, dijo que la vicepresidenta había “literalmente caminado en la línea de piquete y había sido fuerte junto al trabajo organizado durante toda su carrera”.

“El sólido historial sindical de la vicepresidenta es por qué los locales de los Teamsters en todo el país ya la han respaldado — junto con la abrumadora mayoría del trabajo organizado,” agregó Hitt.

La Casa Blanca se negó a comentar si la encuesta de los Teamsters era un referéndum sobre la administración, con la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre diciendo solo que Biden y Harris habían “luchado duro por los sindicatos.”

La Causa Negra Nacional del sindicato respaldó a Harris en agosto, llamándola “una socia clave en liderar la administración más pro-laboral de nuestras vidas” mientras denunciaba a Trump como “un esquirol que se disfraza como un defensor pro-sindical”.

