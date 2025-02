Sin Tubman, sin arcoíris: Escuelas de Defensa Preparadas para la Esposa de Hegseth

Los carteles de Harriet Tubman, las grullas de papel origami y los arcoíris han estado desapareciendo de los pasillos de las escuelas americanas en la sede de la OTAN en Bélgica, en respuesta a los retrocesos de la administración de Trump en programas de diversidad, equidad e inclusión.

Los maestros estaban preocupados de que fueran vistos como símbolos de la cultura negra, japonesa y gay, lo que podría ir en contra de las nuevas normas de Washington.

Pero la prisa por cumplir con las directivas de la administración se intensificó esta semana, después de que los educadores se enteraran de que la esposa del Secretario de Defensa Pete Hegseth planeaba visitar su campus el jueves, según cuatro personas involucradas en los preparativos para su visita, quienes pidieron permanecer en el anonimato por temor a represalias, incluida la pérdida de empleo.

Mientras su esposo se reunía con líderes de la OTAN, Jennifer Rauchet Hegseth inicialmente tenía programado visitar varias escuelas en el campus, que forma parte del sistema educativo del Departamento de Defensa y enseña a estudiantes que son en su mayoría de familias militares estadounidenses y de la OTAN. Finalmente redujo ese horario, visitando solo la escuela primaria y una escuela canadiense cercana.

Pero la mera expectativa de su visita fue suficiente para hacer que los educadores se apresuraran a implementar directivas, según las cuatro personas involucradas en los preparativos, un ejemplo de cómo la avalancha de decisiones que emanan de Washington está enviando ondas de choque en todo el sistema educativo del departamento de defensa, y en todo el mundo.

Ya se habían realizado cambios en las escuelas de todo el sistema del departamento. Un correo electrónico del 7 de febrero enviado por el departamento a los instructores de sus escuelas y visto por The New York Times puso fin a las “observancias culturales”, instruyó a los profesores a eliminar los pronombres de sus firmas de correo electrónico y ofreció una amplia descripción de qué libros quitar de las aulas.

En las últimas dos semanas, el sistema ha estado revisando su material instructivo y bibliotecas para cumplir con las recientes órdenes ejecutivas del presidente Trump centradas en eliminar las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión de las escuelas, programas federales y el ejército.

En las escuelas de la OTAN preparándose para la visita de la Sra. Hegseth, en la ciudad de Mons, Bélgica, se descartaron los materiales del mes de la historia negra. Se eliminaron las exhibiciones de arte que hacían alusión incluso vagamente a los arcoíris, un símbolo del orgullo gay. Un carrito en la biblioteca de la escuela secundaria contenía libros relacionados con la identidad sexual y asuntos de género, como “Aliados” y “Gracefully Grayson”, que fueron retirados de los estantes, según una foto que circulaba entre los maestros y vista por The New York Times.

Pero incluso mientras limpiaban las aulas y los pasillos para eliminar cualquier cosa que pudiera llamar la atención, había algo que los administradores no podían controlar: profesores, padres y maestros que no están de acuerdo con las reglas del gobierno.

En una escuela secundaria del Departamento de Defensa en Stuttgart, Alemania, los estudiantes se retiraron en protesta cuando los Hegseth visitaron a principios de semana, confirmó Jessica Tackaberry, directora de comunicaciones del sistema educativo del departamento en Europa.

Tres de las personas involucradas en los preparativos para la visita posterior de la Sra. Hegseth a Mons señalaron a una posible razón por la cual su agenda cambió y visitó solo la escuela primaria: solo estaría viendo a niños más pequeños y visitando solo algunas aulas.

Cuando se le preguntó por qué la Sra. Hegseth cambió su agenda, la Sra. Tackaberry dijo que la decisión de visitar solo una escuela en lugar de varias se debió a “la limitación de tiempo” y tenía la intención de permitir que la Sra. Hegseth interactuara de manera más significativa con los niños.

El ajuste de horario no detuvo la protesta. Unas docenas de estudiantes mayores y padres se reunieron en un patio en el centro del campus de Mons el jueves, según una persona presente en el lugar, y una foto revisada por The New York Times mostraba, en una demostración de descontento con las medidas recientes.

Cuando se le preguntó sobre las protestas en las escuelas, un funcionario de EE. UU. que habló bajo condición de anonimato para discutir aspectos del viaje del Sr. Hegseth dijo en un correo electrónico que los estudiantes pueden sentirse fuertemente sobre ciertas políticas, y que el sistema respeta su derecho a expresarse de manera respetuosa y de acuerdo con las pautas escolares.

El funcionario señaló que la esposa del Sr. Hegseth no está involucrada en la formulación de políticas.

El Sr. Hegseth causó revuelo en Europa esta semana cuando, hablando en la sede de la OTAN en Bruselas el miércoles, dijo que el Sr. Trump esperaba que Europa asumiera más responsabilidad financiera y militar en la defensa de Ucrania en la guerra con Rusia, y que un retorno a las fronteras de Ucrania anteriores a 2014 era “un objetivo irrealista.” También sugirió que la incorporación de Ucrania a la OTAN no era un resultado realista de un acuerdo de paz.

El jueves, el Sr. Hegseth participó en una reunión de ministros de defensa de la OTAN en Bruselas.

En el campus de Mons, los educadores han estado tratando de averiguar cómo cumplir con las directivas de Trump dado que las escuelas tenían un cuerpo estudiantil tan diverso e internacional, dijeron las personas involucradas con la visita de la Sra. Hegseth.

Los bibliotecarios han estado tratando de averiguar qué libros deben ser retirados de los estantes, principalmente en base a directivas vagas que les indican que retiren materiales relacionados con la identidad de género o, como lo expresan los administradores, “temas ideológicos de equidad discriminatoria”.

Y los maestros han estado desmontando sus exhibiciones del mes de la historia negra y cancelando planes para el mes de la historia de la mujer, después de un correo electrónico del 31 de enero del subsecretario de defensa en funciones, que indicaba que tales celebraciones “dividen a la fuerza.”

El correo electrónico, revisado por The New York Times, decía que las celebraciones “ponen a un grupo por delante de otro: socavan la camaradería y amenazan la ejecución de la misión”.