Sin señales de una paz rápida para Trump en Ucrania.

Jeremy Bowen

Editor Internacional

Reportando desde Sumy, norte de Ucrania Getty

El campo de batalla de Ucrania está lejos de las salas con aire acondicionado de Arabia Saudita, donde se reunieron las delegaciones de EE. UU. y Rusia

Los rusos y los estadounidenses están hablando de nuevo, mientras los líderes y diplomáticos europeos contemplan las difíciles decisiones impuestas por el presidente de EE. UU., Donald Trump.

Sin duda, el ultimátum diplomático de Trump a Ucrania y a los aliados occidentales de Estados Unidos ha fracturado la alianza transatlántica, tal vez más allá de cualquier reparación.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, parece estar perturbado por el cambio abrupto de actitud que llega desde la Casa Blanca, aunque algunos de sus críticos en casa dicen que debería haberlo previsto. Mucho antes de ser reelegido, Donald Trump dejó claro que no seguiría las políticas de Joe Biden.

Al llegar a Turquía en su último viaje, Zelensky lamentó el hecho de que las negociaciones para poner fin a la guerra estuvieran sucediendo “a espaldas de las partes clave afectadas por las consecuencias de la agresión rusa”.

Pero se siente como un largo camino desde la sala con aire acondicionado en Arabia Saudita donde las delegaciones rusa y estadounidense se enfrentaron frente a una amplia y pulida mesa de caoba, hasta el frío amargo del noreste de Ucrania.

En trincheras y bases militares aquí en los pueblos y bosques cubiertos de nieve en la frontera con Rusia, los soldados ucranianos siguen con sus actividades habituales: luchando la guerra.

En un búnker en una base en el bosque cerca de Sumy, un oficial ucraniano me dijo que no tenía mucho tiempo para seguir las noticias. Según él, la decisión de Donald Trump de hablar con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, era “solo ruido”.

El comandante, quien pidió ser referido solo por su seudónimo “White”, tiene asuntos más apremiantes que considerar.

Ignorar la noticia bomba diplomática que ha sacudido a los líderes occidentales, así como a su propio presidente, es probablemente lo correcto para un oficial de campo preparándose para liderar a sus hombres de vuelta a la lucha. Pronto cruzarán de nuevo a Kursk, para volver a unirse a la lucha por mantener la tierra que Ucrania ha tomado de Rusia.

Como condición para acceder a los soldados ucranianos, acordamos no revelar ubicaciones o identidades precisas, excepto para decir que están en los territorios fronterizos alrededor de la ciudad de Sumy, y todos forman parte de la lucha continúa de Ucrania en Kursk.

Los drones ucranianos destruyeron una unidad blindada rusa avanzando a plena luz del día por un campo cubierto de nieve esta semana

En una pequeña habitación en un taller escondido en un pueblo, había una formidable exhibición de poder de destrucción en estantes hechos de tablas de la aserradora apoyados por cajas de munición de madera.

En los estantes había cientos de drones, todos hechos en Ucrania. Cada uno cuesta alrededor de £300 ($380). Los soldados que los estaban revisando antes de empacarlos en cajas de cartón para enviarlos a los campos de batalla de Kursk dijeron que cuando están armados, y son pilotados por un piloto experto, podrían incluso destruir un tanque.

Uno de ellos, llamado Andrew, era piloto de drones hasta que le volaron la pierna. Dijo que no había pensado mucho en lo que se había dicho lejos de aquí por los estadounidenses, pero ninguno de ellos confiaba en el presidente Vladimir Putin.

Sus drones habían destruido unas horas antes una unidad blindada rusa avanzando a plena luz del día por un campo helado y cubierto de nieve. Nos mostraron el video. Algunos de los vehículos que alcanzaron llevaban la bandera roja de la Unión Soviética en lugar de la bandera rusa.

Una brecha de tres pisos causada por drones rusos ha provocado la evacuación de un bloque de apartamentos

Sumy está bastante ocupado durante el día, con tiendas abiertas y bien surtidas. Pero una vez que oscurece, las calles quedan casi desiertas. Las alertas de ataques aéreos son frecuentes.

Las ametralladoras antiaéreas disparan balas trazadoras al cielo durante horas, apuntando a las oleadas de drones rusos que cruzan la frontera cerca de aquí para atacar objetivos mucho más adentro de Ucrania, a veces en Sumy mismo.

Un gran bloque de apartamentos tiene un agujero de tres pisos arrancado de él. Once personas murieron aquí en un ataque de drones rusos hace unas dos semanas. Desde entonces, el bloque ha sido evacuado ya que los ingenieros temen que esté tan dañado que podría colapsar.

Es parte de una urbanización de bloques monumentales idénticos construidos durante la era soviética. Los residentes que viven todavía junto al edificio destrozado e inseguro seguían con sus actividades, caminando hacia las tiendas o sus coches, abrigados contra el intenso frío.

Mykola, un hombre de 50 años, se detuvo a hablar mientras caminaba a casa con su hijo pequeño. Vive en el bloque contiguo al que destruyeron los rusos.

Le pregunté qué pensaba de la idea de paz en Ucrania de Donald Trump.

“Necesitamos paz”, dijo. “Es necesario porque la guerra no lleva a nada. Si observas cuánto territorio ha ocupado Rusia hasta ahora, para que los rusos eventualmente lleguen a Kiev, tendrían que seguir peleando durante 14 años. Solo las personas están sufriendo. Necesita terminar.”

Pero Mykola creía que ningún acuerdo que valiera la pena surgiría de Putin y Trump sentados juntos sin Zelensky y los europeos.

Yuliia: ‘No puedes confiar en Putin’

Yuliia, 33 años, otra vecina, paseaba a su Jack Russell. Estaba en casa cuando los rusos atacaron el bloque de apartamentos de al lado.

“Todo sucedió pasada la medianoche, cuando nos estábamos yendo a la cama. Escuchamos una explosión fuerte y vimos un flash rojo masivo a través de nuestra ventana. Vimos este horror. Fue muy aterrador.

“Mucha gente estaba afuera. Y recuerdo que había una mujer colgada afuera, estaba gritando por ayuda. No pudimos verla de inmediato, pero finalmente fue rescatada de los escombros.”

Ella cree que la paz es posible, “pero ellos necesitan dejar de bombardearnos primero. Solo puede haber paz cuando dejen de hacer eso. Necesita venir de su lado porque ellos empezaron este horror.

Por supuesto, no puedes confiar en Putin.”

Borys, un ex oficial soviético, dice que no tiene sentido que Ucrania se rinda

Mientras los últimos rayos del sol desaparecían, Borys, un coronel retirado de 70 años en plena forma y erguido que sirvió 30 años en el ejército soviético, se detuvo en su camino hacia su coche. Dijo que su hijo y su nieto, ambos en uniforme, están luchando por Ucrania.

“La paz es posible”, dijo. “Pero realmente no creo en ella. Creo que la justicia prevalecerá para Ucrania. Hay que ser cauteloso.

“Mientras esté Putin, no puedes confiar en los rusos. Porque ellos lo consideran como si fuera una religión. No los cambiarás. Necesita tiempo.”

Entonces, ¿cuál es la respuesta: seguir luchando o un acuerdo de paz?

“Ucrania necesita pensar en la paz. Pero no deberíamos rendirnos. No veo sentido. Resistiremos hasta que seamos más fuertes. Parece que Europa está lista para ayudarnos. Simplemente no tiene sentido rendirse.”

Donald Trump, un hombre que parece convencido de que los principios de un acuerdo inmobiliario se pueden aplicar para poner fin a una guerra, descubrirá que lograr la paz es mucho más complicado que simplemente lograr un alto al fuego y decidir cuánta tierra conserva cada parte.

El presidente Putin ha dejado muy claro que quiere romper la soberanía de Ucrania y destruir su capacidad de actuar como una nación independiente.

Ya sea que el presidente de Ucrania, Zelensky, tenga un asiento en la mesa de conferencias del presidente Trump o no, no estará de acuerdo con eso. Lograr una paz duradera, si es posible, será un proceso largo y lento.

Si Donald Trump quiere un dividendo de paz rápido, debería buscar en otro lugar.