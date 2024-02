Sin opciones, los Rohingya están huyendo de Myanmar y Bangladesh en bote a pesar del creciente número de muertos.

SYDNEY (AP) — A través de un peligroso tramo de agua, los rohingya llegaron en miles, y murieron por cientos. Y aunque conocen los peligros de huir en barco, muchos de este pueblo perseguido dicen que no se detendrán. Porque el mundo no les ha dejado otra opción.

El año pasado, casi 4,500 rohingya —dos tercios de ellos mujeres y niños— huyeron de su tierra natal de Myanmar y los campos de refugiados en Bangladesh por barco, informó la agencia de refugiados de las Naciones Unidas. De ellos, 569 murieron o desaparecieron mientras cruzaban el golfo de Bengala y el mar de Andamán, la cifra más alta desde 2014.

El número significa que uno de cada ocho rohingya que intentaron el cruce no lo logró, dijo la ACNUR la semana pasada.

Sin embargo, a pesar de los riesgos, no hay señales de que el flujo de rohingya esté disminuyendo. El jueves, funcionarios indonesios dijeron que otro barco con refugiados rohingya había llegado a la provincia septentrional de Aceh.

Los pescadores proporcionaron comida y agua a 131 rohingya, en su mayoría mujeres y niños, que iban a bordo, dijo Marzuki, el líder de la comunidad pesquera tribal local, quien como muchos indonesios usa un solo nombre.

Algunos pasajeros dijeron a los funcionarios que habían estado en el mar desde el mes pasado y que su motor se había estropeado, dejándolos a la deriva, dijo el teniente coronel Andi Susanto, comandante de la base naval en Lhokseumawe.

“Las aguas del sudeste asiático son una de las zonas más mortales del mundo y un cementerio para muchos rohingya que han perdido la vida”, dice Babar Baloch, portavoz de la ACNUR para Asia y el Pacífico. “La tasa de rohingya que mueren en el mar sin ser rescatados —eso es realmente alarmante y preocupante”.

En el interior de los sórdidos campos de refugiados en Bangladesh, donde más de 750,000 musulmanes rohingya étnicos huyeron en 2017 tras ataques generalizados del ejército de Myanmar, la situación se ha vuelto cada vez más desesperada. Ni siquiera la amenaza de muerte en el mar es suficiente para detener a muchos de intentar atravesar las aguas de la región en un intento de llegar a Indonesia o Malasia.

“Necesitamos elegir el viaje arriesgado en barco porque la comunidad internacional ha fracasado en su responsabilidad”, dice Mohammed Ayub, quien está ahorrando dinero para un lugar en uno de los precarios barcos de madera que los traficantes utilizan para transportar pasajeros 1.800 kilómetros de Bangladesh a Indonesia.

La indiferencia global hacia la crisis de los rohingya ha dejado a quienes languidecen en los abarrotados campos sin pocas alternativas para huir. Debido a que Bangladesh prohíbe a los rohingya trabajar, su supervivencia depende de las raciones de alimentos, que se redujeron el año pasado debido a una disminución de las donaciones globales.

Regresar de manera segura a Myanmar es prácticamente imposible para los rohingya, porque el ejército que los atacó derrocó al gobierno democráticamente elegido de Myanmar en 2021. Y ningún país está ofreciendo a los rohingya oportunidades de reasentamiento a gran escala.

Mientras tanto, un aumento de asesinatos, secuestros y ataques incendiarios por parte de grupos militantes en los campos ha dejado a los residentes temiendo por sus vidas. Por lo tanto, hambrientos, asustados y sin opciones, continúan abordando los barcos.

Ayub ha vivido en un albergue bochornoso y abarrotado durante más de seis años en un campamento donde la seguridad y el saneamiento son escasos, y la esperanza aún más escasa. No hay escuela formal para sus hijos, no hay forma de ganar dinero, no hay perspectivas de volver a su tierra natal y no hay refugio para su familia en medio de la creciente violencia de pandillas.

“Por supuesto, entiendo lo peligroso que es el viaje en barco por el mar,” dice Ayub. “Podríamos morir durante el viaje en barco. Pero eso depende de nuestro destino… Es mejor elegir el camino peligroso aunque sea arriesgado, porque tenemos miedo de quedarnos en los campos.”

Doscientos de las personas que murieron o desaparecieron en el mar el año pasado iban a bordo de un barco que partió de Bangladesh en noviembre. Testigos presenciales en un barco cercano dijeron a The Associated Press que la embarcación desaparecida, que estaba llena de bebés, niños y madres, se averió y estaba tomando agua antes de que se desviara durante una tormenta, mientras sus pasajeros pedían ayuda. Desde entonces no se ha vuelto a ver.

Este fue uno de los varios barcos en apuros que los países costeros de la región descuidaron salvar, a pesar de las solicitudes de la ACNUR para que esos países lanzaran misiones de búsqueda y rescate.

“Cuando no se toma ninguna acción, se pierden vidas,” dice Baloch. “Si no se restaura la esperanza en las vidas de los rohingyas ya sea en Myanmar o en Bangladesh, si no hay intentos de rescate, lamentablemente podríamos ver a más personas desesperadas muriendo en los mares del sudeste asiático bajo la mirada de las autoridades costeras que podrían actuar para salvar vidas.”

Seis miembros de la familia de Mohammed Taher iban a bordo del barco que desapareció en noviembre, incluido su hermano de 15 años, Mohammed Amin, y dos sobrinos de 3 y 4 años de Taher. Ahora Taher y sus padres luchan por dormir o comer, y pasan sus días angustiados por lo que pudo haber sido de sus seres queridos. La madre de Taher consultó a un adivino que dijo que sus familiares seguían vivos. Mientras tanto, Taher soñó que el barco llegaba a la costa, donde sus familiares encontraron refugio en una escuela y pudieron bañarse con agua tibia. Pero él no está convencido de que su viaje haya terminado tan felizmente.

Y así se ha comprometido a decirles a todos que se mantengan alejados de los barcos, sin importar cuán insoportable se haya vuelto la vida en tierra.

“Nunca me iré en barco en este viaje difícil,” dice Taher. “Todas las personas que llegaron a su destino dicen que es horrible viajar en barco.”

Sin embargo, advertencias como esas suelen ser inútiles. Ayub ahora se está preparando para vender las joyas de su hija para ayudar a pagar su lugar en un barco. Aunque le asustan las historias de aquellos que no lo consiguieron, está motivado por las historias de aquellos que sí.

“Nadie consideraría correr el riesgo en barco en un viaje peligroso si tuvieran mejores oportunidades,” dice. “Afortunadamente, algunas personas llegaron a su destino y encontraron una vida mejor. Me mantengo positivo de que Allah nos salvará.”

___

La redactora de Associated Press, Niniek Karmini, en Yakarta, Indonesia, contribuyó a este reportaje.