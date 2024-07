‘Sin nadie con quien hablar’: El trauma persistente de la violación rusa en Ucrania.

Después de que Daria escapara de su pueblo ocupado por los rusos hacia el oeste de Ucrania, pasó semanas vagando inquietamente por las calles. Siempre que se cansaba de caminar, se sentaba en bancos del parque y le contaba a cualquiera que quisiera escuchar, incluso a desconocidos perfectos, lo que los soldados rusos le habían hecho.

“Quería contárselo a todo el mundo, pero no había nadie con quien hablar”, recordó Daria, una ilustradora de 32 años. “No podía confiar en los miembros de mi familia y no conocía a nadie en la ciudad. Tuve que encontrar la forma de lidiar con eso por mi cuenta”.

Daria dijo que los soldados rusos la violaron dos veces en marzo de 2022 en Havronshchyna, un pequeño pueblo que está a unas 30 millas de Kyiv, la capital de Ucrania, donde las autoridades ucranianas y los medios internacionales han documentado una serie de presuntos crímenes de guerra, incluida la violencia sexual.

Durante dos años después del asalto, Daria dijo que luchó con la vergüenza. No pudo contarle a su padre lo que le había pasado y le costó ser íntima con su pareja. Dijo en una entrevista que estaba lista para contar su historia, eliminar el estigma del asalto sexual y ayudarse a sí misma y a otras víctimas a sanar.

Su situación resuena con muchos otros ucranianos. Detrás de los campos de batalla de la guerra más grande de Europa en 80 años, dicen las autoridades y los grupos de ayuda, hay miles de mujeres, hombres y niños que han sido agredidos sexualmente por soldados rusos y han estado luchando por reconstruir sus vidas.

El gobierno de Ucrania, a pesar de enfrentar uno de los momentos más difíciles desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022 con un progreso casi inexistente en el campo de batalla, ha hecho esfuerzos significativos para documentar y procesar casos de violencia sexual.

Pero las víctimas y defensores dicen que no ha establecido un sistema de apoyo adecuado para los sobrevivientes, dejándolos en gran parte solos para enfrentar los efectos financieros y psicológicos de su trauma.

Algunas mujeres dijeron que tuvieron que pagar por revisiones médicas o sesiones de psicoterapia de su propio bolsillo. Muchas que sufrían de insomnio y ataques de pánico no confiaban en el gobierno para obtener ayuda, sino en organizaciones benéficas, que organizan sesiones de terapia en grupo y conectan a las mujeres con terapeutas voluntarios.

La violencia sexual es un crimen de guerra según el derecho internacional, pero no según la ley ucraniana. Debido a eso, muchas víctimas no han recibido el mismo estatus legal y apoyo financiero que las víctimas de otros crímenes de guerra. El Parlamento está considerando actualmente una ley que crearía una definición legal de violencia sexual al tiempo que establece medidas para proporcionar terapia gratuita a las víctimas y ayuda financiera rápida para aquellos que lo necesiten con urgencia.

A pesar de las pruebas recopiladas por las Naciones Unidas que sugieren que la violencia sexual por parte de las fuerzas rusas en Ucrania ha sido generalizada, sigue siendo una víctima principalmente oculta de la guerra. De casi 137,000 informes de crímenes de guerra investigados por la fiscalía de Ucrania, solo 308 involucran violencia sexual.

Los expertos en violencia sexual durante conflictos dijeron que este era un número significativo considerando los desafíos de operar durante una guerra, y las autoridades atribuyeron el bajo porcentaje a la renuencia de la mayoría de las víctimas a denunciar tales crímenes.

Anna Sosonska, jefa de la división de violencia sexual relacionada con conflictos en la fiscalía de Ucrania, dijo que la mayoría de las víctimas no quieren revivir su experiencia traumática o correr el riesgo de sufrir la estigmatización que podría resultar de hablar públicamente. Muchos sobrevivientes viven en territorios ocupados por el Ejército ruso, dijo, lo que complica aún más los intentos de enjuiciamiento.

“La violación es el crimen más subnotificado y menospreciado”, dijo Wiola Rębecka-Davie, una terapeuta con sede en Nueva York especializada en violencia sexual relacionada con conflictos. “Aún más en tiempos de guerra, cuando llevar a cabo estadísticas sobre violencia sexual nunca es una prioridad”.

Aunque las atrocidades desde la invasión han recibido un escrutinio mediático internacional, la agresión sexual por parte de las fuerzas rusas ha sido una preocupación en Ucrania desde que las fuerzas pro rusas se adentraron en el este de Ucrania en 2014, desatando ocho años de hostilidades y la ocupación de partes del territorio ucraniano. Algunas víctimas están dando un paso adelante solo ahora después de lidiar con la vergüenza y el miedo a la estigmatización.

El New York Times entrevistó a casi una veintena de mujeres, expertos en violencia sexual, psicólogos y activistas para este artículo. Siete sobrevivientes de agresión sexual, de 32 a 62 años, incluidos una ingeniera de seguridad y una directora de teatro, proporcionaron relatos de sus experiencias. El caso más antiguo involucró a una anestesista de 56 años, que dijo que las tropas rusas la abusaron sexualmente en octubre de 2017 en Donetsk. El más reciente involucró a una funcionaria civil de 48 años, que dijo que fue agredida en agosto de 2022 en Kherson.

Las mujeres accedieron a hablar solo usando sus primeros nombres para mantener la privacidad en un tema delicado; varias aceptaron que se mostraran en fotografías. Sus relatos han sido en su mayoría corroborados por la fiscalía general y SEMA, la red global para sobrevivientes de violencia sexual relacionada con conflictos.

Los crímenes que están siendo investigados por la fiscalía de Ucrania incluyen violación, intento de violación, mutilación de genitales y desnudez forzada, entre otros. Algunas personas fueron obligadas a presenciar el abuso sexual de sus seres queridos. Los casos involucran a personas de 4 a 82 años de edad de una gran región del territorio de Ucrania, incluyendo las regiones de Kyiv, Kherson, Donetsk y Zaporizhzhia.

Cuando se le pidió un comentario, la oficina de prensa del Kremlin dijo: “Muy a menudo las afirmaciones de los representantes ucranianos carecen de fundamento”.

Halyna, de 61 años, una pensionista de Dmytrivka, dijo que fue agredida por un soldado ruso de veintitantos años.

“Primero, me violó con los dedos”, dijo Halyna. “Luego con el rifle. Se reía y se reía y se reía durante todo el tiempo. Siempre que lloraba, me decía que me callara o si no me mataría”.

Cuando terminó, Halyna dijo que estaba sangrando.

Durante más de un año, dijo que no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a los soldados rusos trepando su valla. A pesar de eso, sigue viviendo en la casa donde ocurrió el asalto.

“¿A dónde más debo ir?” dijo. “Mi pensión se reduce a 2,700 hryvnias”, o alrededor de $66, al mes.

Los expertos dicen que Ucrania ha tenido un historial impresionante en lo que respecta a avanzar en las investigaciones hacia procesos penales reales, a pesar de la dificultad de enjuiciar a soldados de un ejército opositor. Hasta este mes, los investigadores ucranianos han enviado 30 acusaciones formales de soldados rusos a la corte; cinco han sido condenados en ausencia.

Pero los expertos dicen que al centrarse principalmente en el proceso legal, el estado ha descuidado las necesidades materiales y psicológicas de los sobrevivientes.

“Los caminos legales llevan mucho tiempo y son costosos”, dijo Emily Prey del Instituto New Lines for Strategy and Policy, una institución de investigación con sede en Washington D.C. “Lo que se necesita son reparaciones interinas, acceso a atención médica gratuita y acceso a vivienda gratuita”.

Kateryna Pavlichenko, viceministra del Interior de Ucrania, dijo que documentar los crímenes sexuales se ha convertido en una prioridad para el gobierno. Las autoridades entrenaron unidades especiales de policía para trabajar con sobrevivientes, dijo, y crearon nueve centros de apoyo en todo el país que ofrecen ayuda psicológica y médica.

Dijo que en los últimos años, el gobierno ha desarrollado nuevos métodos de investigación, priorizando la protección de las víctimas y testigos, incluida su seguridad, privacidad y dignidad.

Algunas mujeres que reunieron el coraje para hablar con las autoridades dijeron que en lugar de recibir ayuda, encontraron más humillación.

Halyna, la pensionista, dijo que tan pronto como llegaron los primeros soldados ucranianos a su pueblo, comenzó a pedirles que la llevaran a un hospital. Estaba sufriendo de fiebre alta que creía que era causada por heridas infectadas del asalto sexual. Pero no fue hasta casi un mes más tarde que la llevaron a Kyiv para ver a un médico y dos investigadores de la fiscalía.

“Quítate la ropa y acuéstate en la silla”, le instruyó uno de los investigadores, relató Halyna. “El médico no te estará mirando, yo lo haré”.

Dijo que tuvo que rogarle a la ginecóloga que la examinara y le hiciera pruebas de VIH y enfermedades venéreas, y pagó por ello de su propio bolsillo. No había testigos en la habitación, pero varios meses después contó el episodio a SEMA, la red de sobrevivientes.

A pesar de su frustración, dijo que puede entender por qué la trataron de esta manera. “La guerra a gran escala acababa de comenzar”, dijo. “No había servicios establecidos, nadie estaba preparado”. Dijo que creía que el apoyo a los sobrevivientes había mejorado desde entonces.

Daria, la ilustradora, dijo que después de llegar a una relativa seguridad, acudió a un par de sesiones de psicoterapia, que pagó ella misma, pero que no le ayudaron. Así que siguió caminando.

Después de unos seis meses, algo cambió. Estaba decidida a pasar de sobrevivir a vivir.

Adoptó nuevos pasatiempos. Finalmente se confió a su madre y a su novio, y esta primavera pasada le contó a su padre lo que le había pasado.

Un día, durante un viaje en tren, Daria sintió la necesidad repentina de dibujar. De regreso a casa, dibujó dos pares de ojos, los suyos y los de su padre, asomándose por espacios en la pared del ático y observando a los soldados rusos entrar en Havronshchyna en marzo de 2022.

En los meses siguientes, dibujó escenas de la ocupación y del asalto sufrido por ella. Representar su trauma en papel le dio la fuerza para finalmente denunciar su caso a las autoridades.

También decidió enfrentar su vergüenza de frente y exhibió algunos de los dibujos íntimos en una exposición en Kyiv la primavera pasada.

“Esta es mi reflexión personal y autoterapia”, dijo de la exposición. Pero esperaba que aliviaría el estigma y ayudaría a otros a lidiar con su trauma.

“Es importante testificar sobre los crímenes”, dijo, o de lo contrario “otras personas hablarán por nosotros”.