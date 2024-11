Sin evidencia de sabotaje hasta ahora después del accidente de avión en Lituania.

Los investigadores lituanos hasta ahora no han encontrado evidencia de que el accidente de un avión de carga procedente de Alemania en Vilna pudiera haber sido causado intencionalmente. “Basado en lo que tenemos y lo que sabemos hasta ahora, no hay indicios de que pudiera haber sido un acto de sabotaje”, dijo el Ministro de Defensa Laurynas Kasciunas a periodistas en el parlamento de Vilna el miércoles, según informó la radio lituana. “Nada se puede descartar, pero por el momento no tengo argumentos para decir lo contrario”. El avión de carga se estrelló en una zona residencial poco antes del aterrizaje planeado cerca del aeropuerto de Vilna temprano el lunes por la mañana. Uno de los cuatro miembros de la tripulación falleció. Las autoridades lituanas han iniciado una investigación sobre el accidente y recuperaron la grabadora de datos de vuelo del avión completamente destruido el martes. Las dos cajas negras registran datos de vuelo y las conversaciones en la cabina respectivamente. Los investigadores esperan que la evaluación de las grabadoras de vuelo del avión proporcione información importante sobre la causa del accidente. Según las autoridades en Vilna, serán evaluadas en Alemania. La razón de esto es que no hay instalaciones de investigación en el estado báltico que puedan analizar la grabadora de datos de vuelo y la grabadora de voz del avión Swift Air, que estaba en camino desde la ciudad alemana oriental de Leipzig a Vilna en nombre del gigante logístico alemán DHL cuando se estrelló. Anteriormente, el jefe del Centro de Gestión de Crisis Nacional, Vilmantas Vitkauskas, dijo a la radio lituana que el análisis probablemente sería realizado por “uno de nuestros aliados europeos”. El jefe de la oficina del Ministerio de Justicia lituano para la investigación de accidentes de tráfico, Laurynas Naujokaitis, luego nombró a Alemania como el país encargado de llevar a cabo el análisis. “Planeamos enviarlos a Alemania, pero todavía estamos esperando una respuesta de las autoridades investigadoras, ya que envían funcionarios para acompañar las cajas negras”, dijo a la agencia BNS. Naujokaitis señaló que no debería ser difícil para los especialistas extraer todos los datos de las grabadoras de vuelo, ya que no habían sufrido daños importantes. Los primeros datos podrían estar disponibles a finales de semana, dijo, al mismo tiempo que enfatizó que no se harían públicos. El Ministro de Defensa Kasciunas dijo que los análisis iniciales y las entrevistas con los miembros de la tripulación que sobrevivieron han demostrado que no hubo influencias externas en el avión de aterrizaje.