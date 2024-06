Sin apéndice, no hay problema. Los médicos remotos de Australia lo cuentan todo.

El Boletín de Australia es un boletín semanal de nuestra oficina en Australia. El problema de esta semana está escrito por Julia Bergin, una reportera basada en el Territorio del Norte. No hay drogas, no hay herramientas, no hay equipo: Estas son las condiciones de trabajo para un médico remoto en Australia. Y cuando ese es el caso, cuando los médicos no tienen una farmacia surtida, un quirófano, y no hay manos extras a las que puedan llamar, su trabajo se convierte en algo menos de medicina y más de logística. Dr. Rhys Harding, un médico general remoto, dijo que su trabajo diario implica hacer preguntas que sus colegas en las grandes ciudades nunca necesitan pensar: “¿Qué tengo? ¿Quién está aquí? ¿A qué hora oscurece? ¿Puede aterrizar el avión?” Luego viene una larga lista de habilidades médicas que necesita, como tratar lesiones complejas en la cabeza, tomar radiografías y extraer dientes. “Estoy mucho más cómodo en una boca de lo que estarían la mayoría de los médicos”, dijo el Dr. Harding. Para los médicos australianos que trabajan en las ubicaciones más remotas del país, practicar la medicina puede ser ilimitado, limitante, aislante y excepcionalmente desafiante. El entorno es severo y las demandas físicas y mentales en los médicos, que a menudo están desplegados solos, son más extremas que en cualquier hospital metropolitano. Dr. Michael Clements, un vicepresidente del Royal Australian College of General Practitioners, dice que tiene menos que ver con la lejanía y más que ver con los recursos. “Podemos hacer mucho con solo nuestras manos, pero en general nos gusta tener nuestras drogas, nos gusta tener nuestros juguetes, nos gusta tener nuestro equipo”, dijo el Dr. Clements, quien pasó 13 años como médico en la Fuerza Aérea Australiana viajando a lugares como Afganistán, Djibouti y Somalia. Dr. Clements, ahora basado en la ciudad de Townsville, en el este de Queensland, opera como médico de ida y vuelta para comunidades remotas en Queensland, Territorio del Norte y Australia Occidental. Estos lugares, dice, son más desafiante…