‘Simplemente se negó a moverse’

Un par de amigos recibieron una gran sorpresa cuando uno de sus perros avistó un ave marina en peligro durante un paseo por una playa del Reino Unido, lo que llevó a un dramático rescate. Como detalló el Northumberland Gazette, Aleks Sle paseaba por la playa de Craster con su perro, Dante, y su amiga Alex Farley cuando los instintos cazadores de Dante aparentemente se activaron. "De repente se detuvo, e hizo su pose de apuntador con la pata levantada y no quería moverse. No vi lo que él veía, pero simplemente se negaba a moverse", dijo Aleks al Gazette. "Pensamos: '¿Es una bolsa de papel? ¿Es un trozo de basura?' Luego Alex dijo: 'Creo que es un pájaro'. Fui a mirar más de cerca, y él simplemente estaba sentado en la arena." Al darse cuenta de que el descubrimiento de Dante no era un ave cualquiera. Era un frailecillo. Una vez prósperos en Europa, las adorables criaturas comúnmente representadas en libros infantiles ahora están en problemas, habiendo sido catalogadas como en peligro en el continente desde 2015. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, el clima extremo (que se ha vuelto más frecuente y severo debido a un planeta en calentamiento) es una de las amenazas clave, destruyendo sus nidos y causando eventos de mortalidad masiva. Las especies invasoras, las prácticas pesqueras insostenibles y la contaminación marina son también factores, mientras que el aumento de las temperaturas globales ha afectado su fuente de alimentos. Después de darse cuenta de que el frailecillo estaba en problemas, los amigos no dudaron en tomar medidas. Llamaron a Blyth Wildlife Rescue para que alguien pudiera trasladar al pájaro a un centro de rehabilitación, siguiendo el consejo de expertos que recomienda llamar a profesionales para rescates de animales. Sin embargo, mientras esperaban, hubo un problema: Había varios perros en la playa, y Dante, también, estaba peligrosamente curioso sobre la criatura, ahora llamada Inferno. Entonces, mientras Alex sostenía la correa de Dante, Aleks usó su sudadera para recoger a Inferno y acunó al frailecillo hasta que llegó un voluntario de rescate. "Estaba bastante alerta, y estaba intentando sacarme a través de la sudadera, así que espero que tenga un buen resultado", dijo Aleks al Gazette.