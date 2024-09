Silla de Stellantis apuntada en incautación de 75 millones de euros por presunto fraude fiscal.

Un juez italiano ha confiscado dinero y activos por valor de casi 75 millones de euros ($84 millones) a cinco personas, incluyendo a Stellantis (STLAM.MI) y Ferrari (RACE.MI), el presidente John Elkann, como parte de una investigación por presunto fraude fiscal, según dijeron los fiscales el viernes.

La investigación, iniciada a principios de este año, alega que Elkann y sus hermanos Lapo y Ginevra no pagaron impuestos en Italia sobre los activos que heredaron después de la muerte en 2019 de su abuela Marella Caracciolo, la esposa del fallecido jefe de Fiat Gianni Agnelli.

Los fiscales en la ciudad del norte de Turín dijeron en un comunicado que su investigación mostró que Caracciolo era residente en Italia al menos desde 2010 y no en Suiza, por lo que su herencia debería haber sido gravada en Italia.

Abogados de los Elkann dijeron que la confiscación era un paso procesal en el caso, que no señala ninguna responsabilidad de los acusados.

Otros de los afectados por la confiscación son el contador de John Elkann, Gianluca Ferrero, y el notario suizo Urs von Grunigen, que actuó como ejecutor del patrimonio.

John Elkann también es el CEO de la compañía holding de la familia Agnelli Exor (EXOR.AS).